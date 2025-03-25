ФСБ России: Украинские спецслужбы занимаются вербовкой под прикрытием американской RAND Corporation

13:17 27.03.2025

ФСБ раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян



МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в России, сообщили в ЦОС ФСБ.



"ФСБ получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории России и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине", - отметили в ведомстве.



По данным силовиков, представители спецслужб Украины через мессенджеры обращаются к россиянам, предпочтительно, связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с американской компанией RAND Corporation, обещая достойное денежное вознаграждение.



"В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела "Страны СНГ" Центра "Восточная Европа" филиала RAND Corporation - RAND Europe. Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя - Hans Pung, директора регионального филиала RAND Corporation - RAND Europe", - добавили в спецслужбе.



ФСБ также опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины Дмитрия под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите и снимки экрана смартфона с перепиской в Telegram.



Украинские агенты пытались получить секретные материалы о боевом применении стратегической авиации ВКС, численности и дислокации подразделений, задействованных в спецоперации, сведения об организационной структуре ВС, численном составе, средствах РЭБ. Спецслужбы противника предлагали за сбор сведений в среднем около тысячи долларов.



Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation - это американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Основное заявленное направление деятельности RAND - содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности Штатов, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная американской безопасности, засекречена.



Организацию финансируют федеральные агентства, правительства штатов и местные правительства США, а также кабмины, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации.



В декабре 2023 года RAND Corporation внесли в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.