С чего начинало "Радио Свобода": использовали любого ублюдка, лишь бы он был антикоммунистом

13:27 27.03.2025 "Промывать мозги, как Гитлер". С чего началась американская "Свобода"



Олег Шевченко

24 марта 2025



"Мы знали, что делали. Это была грязная сделка. Мы использовали любого ублюдка, лишь бы он был антикоммунистом". Эту характеристику "информационной работы" Соединенных Штатов против нашей страны в послевоенные времена можно было бы списать на "московскую пропаганду". Если бы не одно "но": фраза с большой вероятностью подлинная.



Это высказывание бывшего оперативника ЦРУ Гарри Розитцке приводит исследователь нацистских преступлений из вашингтонского American Univercity Кристофер Симпсон в опубликованной в 1988 году книге "Ответный удар: вербовка нацистов Америкой и ее разрушительное влияние на нашу внутреннюю и внешнюю политику".



Офицер разведки Гарри Розитцке - который работал в Западной Германии под началом одного из основателей ЦРУ Фрэнка Гардинера Виснера, - говоря о вербовке "ублюдков", имел в виду вполне определенную операцию. Это открытие 72 года назад, в марте 1953 года, в Мюнхене "Радио Освобождение", более известного под другим брендом - "Радио Свобода" (признано в России иностранным агентом).



Сейчас эта станция, наряду с другим "заслуженным" СМИ-иноагентом - "Голосом Америки", закрывается по решению администрации Дональда Трампа.



В век соцсетей радио как таковое уже перестает быть действенным инструментом мягкой силы и оружием в прокси-схватке.



Но в начале прошлой холодной войны, при другом президенте-республиканце - Дуайте Эйзенхауэре (с которым Трампа зачастую сравнивают) это был действенный инструмент, который можно было дать в руки экс-нацистам.



Добавим, что вторую машинку информационной борьбы - "Голос Америки" в Вашингтоне запустили еще до начала холодной войны, в разгар борьбы с Гитлером и нашего союзничества с американцами.



"Голос" меняет интонацию



Радиостанция Voice of America (VoA, "Голос Америки") впервые вышла в эфир 24 февраля 1942 года, в момент, когда Третий рейх и его союзники переживали наибольшие успехи. Европа от Скандинавии до Балкан была оккупирована, немцы развивали наступление в Северной Африке, японцы взяли Сингапур, а битва под Москвой - которая обозначила крах гитлеровского блицкрига на Востоке - еще не завершилась.



Решение администрации Франклина Рузвельта начать вещание "Голоса Америки" преследовало благородную цель: необходимо было перебить поток геббельсовской пропаганды, в чью пользу играла ситуация на фронтах.



"Мы будем говорить об Америке и войне, новости могут быть хорошими или плохими - мы будем сообщать вам правду", - такой была первая фраза с которой VoA вышло в эфир. А то, что, кроме новостного вещания, на волнах звучали джазовые и поп-мелодии и рассказы об American way of life - американском образе жизни, - воспринималось как составная часть "правды".



Сразу после войны у пропагандистской и контрпропагандистской работы появился новый объект: уже не Европа, а недавний союзник - СССР. Русскоязычное вещание "Голоса Америки" было запущено по инициативе человека из команды Рузвельта, который специализировался на нашей стране.



Это был промышленник и дипломат Уильям Аверелл Гарриман, который представлял США на Московском совещании 1941 года, был спецпредставителем Рузвельта в Советском Союзе и послом Соединенных Штатов в Москве в 1943–1946, отвечал за контакты по вопросам ленд-лиза, не раз встречался с Иосифом Сталиным, был свидетелем решений в Тегеране, Ялте и Потсдаме.



При этом мэтр советской дипломатии Олег Трояновский отмечал: именно Гарриман во многом ответственен за ухудшение отношений СССР и США после смерти Рузвельта в 1945-м.



В начале 1946-го он передал администрации Гарри Трумэна соображения о неэффективности распространения американской печатной продукции в СССР и указал: радио - наиболее эффективное средство прямого обращения к советской аудитории. 17 февраля 1947 года вышла в эфир первая передача "Голоса Америки" на русском языке.



А через год, в 1948-м, официально было прекращено вещание "Голоса"… на территории самих США.



Тогда конгресс принял закон "Об обмене в сфере информации и образования", более известный как закон Смита ­- Мундта. По нему в рамках Госдепа был образован орган внешнеполитической пропаганды - Информационное агентство США (USIA) и одновременно ограничено пропагандистское вещание на Соединенные Штаты.



Авторы вышедшего сборника "Иностранные дела США в новую информационную эпоху: прокладывая курс на XXI век" под редакцией высокопоставленного ветерана USIA Элвина Снайдера отмечали, что, принимая закон Смита - Мундта, "конгресс хотел быть уверенным в том, что правительственное агентство (USIA) не сможет промывать мозги гражданам, как это делал Гитлер в Германии".



"Начало организованной политической войны"



А вот "промывать мозги" жителям Европы и народов за железным занавесом представлялось не только допустимым, но и необходимым.



При этом "Голос Америки" и другие "голоса" чем дальше, тем больше официально дистанцировались от администрации Белого дома. В полном соответствии с меморандумом, который в 1948 году представил Совету национальной безопасности США дипломат Джордж Фрост Кеннан, автор доктрины сдерживания Советского Союза.



В меморандуме Кеннана шла речь о "начале организованной политической войны" (The Inauguration of organized political warfare) и упоминался "тщательно законспирированный официальный контроль - так, чтобы было невозможно связать операции с государством".



"Общее руководство и финансирование исходят от правительства; руководящие указания и финансовые средства передаются частным американским организациям… частным лицам… эти организации через свои филиалы в Европе и Азии устанавливают контакты…" - указывалось в меморандуме.



Одним из "руководящих указаний" стала пропагандистская обработка "угнетенных Москвой" народов Восточной Европы и Советского Союза. Обычно в этой связи вспоминают закон PL 89-90 "О порабощенных народах", принятый при Эйзенхауэре 1959-м, но на самом деле "указания" поступили куда раньше.



12 марта 1947 года на совместном заседании палат конгресса Гарри Трумэн заявил: "Соединенные Штаты… должны помочь в освобождении народов, чтобы они сами могли решать свою судьбу".



В 1949 году началось украинское вещание "Голоса Америки". Первым редактором стал Никифор Григорьев - полный тезка знаменитого атамана, который сам успел отметиться в годы Гражданской войны в качестве главы пресс-бюро армии Симона Петлюры. Неудивительно, что одной из главных тем вещания стала "национально-освободительная борьба" против России.



С 1951 года "Голос Америки" зазвучал на языках Прибалтики и Закавказья. Тогда же помощь "Голосу Америки" с территории Западной Германии начала вещать радиостанция "Свободная Европа", которая первоначально была нацелена на страны соцлагеря - от Польши до Румынии, а затем развернула и прибалтийские редакции.



И тогда же проявила себя интересная кадровая политика "Голоса Америки" - "Свободной Европы". К примеру, в грузинской редакции VoA вещал Михаил (Мишель) Дадиани, о котором осторожно сообщают, что в годы войны он стал "жертвой фашистской пропаганды и воевал в немецкой армии".



Еще один пример - первым редактором эстонской редакции VoA стал Гаральд Паррест - в биографических источниках его называют "литературным критиком", но если чуть-чуть копнуть, выясняется, что Паррест "был известен под псевдонимом Партизан", с 1944 года тоже служил в вермахте, а в 1949-м, то есть в год завершения американского оккупационного режима в Западной Германии, "литературный критик" переехал в США.



Театралы против большевиков или смерть Дубровского



В 1953 году Русскую службу "Голоса Америки" возглавил Александр Бармин, также весьма любопытный персонаж. В начале 1930-х раскаявшийся троцкист, впоследствии резидент Разведуправления РККА во Франции и на Балканах, с 1937 года - невозвращенец, сотрудник первой объединенной разведки США - Управления стратегических службы (УСС).



Тогда же, когда Бармин принял бразды правления на "Голосе Америки", в Мюнхене дебютировало "Радио Освобождения от большевизма" - оно же "Радио Освобождение" / "Радио Свобода". В полном соответствии с меморандумом Кеннана, эта "контора" была как бы не совсем государственной - ее учредителем числился Американский комитет по освобождению от большевизма (ACLB).



Но кадровая политика напоминала принятую на "Голосе Америки": сюда рекрутировали людей, посотрудничавших с гитлеровцами.



Первый эфир "Радио Освобождения от большевизма" вел Борис Виноградов, человек странной судьбы.



До войны - актер театра имени Ленсовета, был эвакуирован по "Дороге жизни" на Кавказ, в Пятигорске оказался в немецкой оккупации и "отступил" вместе с вермахтом. В редакции работал еще один видный театрал, бывший актер и режиссер МХАТа Сергей Сверчков, оказавшийся у немцев сразу после начала войны. В отличие от Виноградова, он производил впечатление идейного.



В частности, Сверчков продуктивно работал в "Винете" - Особом (Восточном) отделе министерства пропаганды Третьего рейха. В 1945-м Сверчкову удалось бежать в расположение союзников, американцы отказались выдать его НКВД, а в 1946-м успешно "денацифицировавшийся" бывший сотрудник Геббельса прибыл в Нью-Йорк, где его уже взяли в оборот.



В "Радио "Свобода" Сверчков (скрывавшийся под псевдонимами Островский, Орловский и, наконец, Дубровский) считался наставником. А в 1955-м Виноградов сообщил своему шефу Дубровскому, что намерен… уволиться. Более того, стало известно, что первый диктор подал заявление о репатриации в СССР.



Виноградов дал прощальный ужин, после которого Сверчков-Дубровский внезапно слег. А в октябре того же 1955-го "наставник" свободовцев загадочным образом внезапно скончался - с диагнозом "скоротечный цирроз печени". Виноградов же спокойно переехал из ФРГ через Восточный Берлин на Родину, вернулся к работе в театре и кино (например, сыграл роль пастора в картине Марка Донского 1962 года "Здравствуйте, дети!") и умер своей смертью.



Будем считать все это простым везением.



Из СМЕРШ через НТС в ЦРУ



Еще одним человеком интересной судьбы в первом составе Radio Liberty была актриса из Ростова-на-Дону, "первый женский голос "Свободы" Виктория Семенова-Мондич.



Эта сотрудница труппы Сверчкова-Дубровского подпортила себе карьеру "великорусским шовинизмом": она считала, что радио должно бороться с большевизмом, лишь вещая на великороссов. А в это время как раз развертывалось вещание на порабощенные народы - от адыгейского и армянского до узбекского и туркменского языков.



"Этнической казачкой" ростовчанка Семенова себя, видимо, не считала.



Не меньший интерес для кураторов "Свободы" представлял ее муж, закарпатской писатель Михаил Мондич (он же Николай Синевирский), активист эмигрантского "Народно-трудового союза" - НТС.



Известная часть биографии Мондича-Синевирского весьма интересна: этот карпатский русин, гражданин Чехословакии, с приходом Красной армии работал переводчиком в СМЕРШ, поддерживал присоединение Закарпатья к СССР, затем бежал на Запад, вступил в НТС и устроился на радио "Свободная Европа". Впоследствии Мондич-Синевирский был штатным сотрудником ЦРУ и, по его словам, пережил несколько покушений агентов МГБ.



Но что интересно, именно в момент формирования штатов "Радио "Свобода" Мондича в редакцию не взяли - именно как человека из НТС, на тот момент эта организация была под подозрением как "инфильтрованная советскими агентами".



Из власовских бараков - на "Свободу"



Если дальше изучать биографии сотрудников "Свободы", то там все меньше становится "шпионских страстей" и все больше историй грязных сделок американских пропагандистов с нацистскими коллаборационистами.



Так, например, в украинской редакции Radio Liberty работали кадровые сотрудники ЦРУ Иван Майстренко и Александр Возняк. Не только советским, но и американским спецслужбам было хорошо известно их прошлое: будучи боевиками ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Майстренко и Возняк участвовали в массовых расстрелах в Станиславе (Ивано-Франковске) в 1941 году.



Одним из основателей татаро-башкирской редакции "Свободы" - предшественнице "Идель. Реалий" (признанных иноагентом в России) был Гариф Султан - незадолго до того боец легиона СС "Идель-Урал". По мнению историков, именно Султан выдал гестаповцам антифашистскую подпольную группу Мусы Джалиля, действовавшую в легионе.



Дело Джалиля теоретически могло попасть в руки функционера Гестапо словака Имрича Кружляка, который у новых шефов дослужился до поста редактора европейской службы "Радио Свобода".



Еще более известен случай Константина Кромиади (Санина) - начальника отдела кадров радио "Свобода" и набожного христианина, состоящего в Свято-Князь-Владимирском братстве.



Параллельно Кромиади дослужился до начальника мюнхенской базы ЦРУ по связям с эмиграцией второй волны. Шефы прекрасно знали его послужной список. Это, в частности, участие в создании 1-й русской национальной бригады СС "Дружина" и так называемой Русской национальной народной армии (более известной как "Соединение специального назначения "Седая голова" в составе диверсионной Абверкоманды-25).



Кромиади-Санин "засветился" и в самом известном коллаборационистском проекте - был начальником личной канцелярии Андрея Власова. До перехода на работу в "Свободу" был известен тем, что успешно укрывал "чинов Русской освободительной армии" от выдачи СССР, где предателей ждал заслуженный приговор.



Промывание мозгов в промышленных масштабах



Укомплектовавшись власовцами, бандеровцами, "лесными братьями", перебежчиками и другими "идейными борцами с большевизмом", конгломерат "Голос Америки" - "Радио "Свобода" - "Свободная Европа" вышел на серьезный технический уровень.



Как любили рассказывать сотрудники "Голоса Америки", уже в начале 1950-х их эфир теоретически могли принимать около 1,5 млн слушателей в Советском Союзе. К 1960-м якобы не вполне государственная радиостанция вещала уже 850 часов в неделю на 38 языках народов СССР, создавала материалы для ТВ-центров в 90 странах мира.



Американская музыка всегда оставалась одним из элементов "мягкой силы". Джазовый продюсер и радиоведущий Уиллис Коновер проработал на VoA больше 40 лет



Для трансляции передач использовались ультрасовременные сверхсекретные армейские радиопередатчики на американских базах: в немецком Лампертхайме и на Тайване. Для усиления сетки использовались ресурсы свыше сотни мощных радиостанций на территории США, а также сетка радиоцентров в Лондоне, Мюнхене, Афинах, Танжере, Салониках, Маниле, Дели, Бангкоке, на островах Окинава и Родос.



Осуществлялся и экзотический проект по передаче новостной повестки и при помощи азбуки Морзе (чтобы пробиться через систему наших "глушилок").



В распоряжении "Свободы" было 28 мощных радиопередатчиков, 2 тысячи сотрудников (среди которых было 700 успешно прошедших денацификацию западных немцев и 470 послевоенных эмигрантов). Свою лепту вносило и плодотворное сотрудничество со все тем же "белоэмигрантским" НТС, который уже не вызывал вопросов у ЦРУ. С диаспорами "порабощенных народов" - украинскими, белорусскими, северо - и закавказскими организациями плотно работал аффилированный с "Свободой - Свободной Европой" Мюнхенский институт по изучению истории и культуры СССР.



История противодействия этой разведывательно-пропагандистской фабрике (каковое противодействие не исчерпывается "глушилками") достойно отдельного рассмотрения. Заметим лишь, что контрусилия были обнулены в 1989–1991 годах с распадом Восточного блока и СССР.



И напомним, что в реестр иноагентов "Голос Америки", "Свобода" и "Свободная Европа" были внесены лишь в 2017-м. Источник - REGNUM

