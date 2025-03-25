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|Производитель бытовой техники Ariston (Италия) возвращается на российский рынок
13:42 27.03.2025
В Россию вернулся первый зарубежный бренд - итальянская Ariston.
Накануне президент Путин отменил свое решение о передаче активов компании в управление "Газпром Бытовые Системы".
Это первое возвращение зарубежного бренда на российский рынок после "великого исхода" 2022 года.
"Мы намерены возобновить сотрудничество с нашим российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции, и продолжить свое наследие в стране", - сказала исполнительный председатель Ariston Group.
Гендиректор компании заявил, что головной офис уже ведет переговоры с российским руководством.