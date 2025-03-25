Производитель бытовой техники Ariston (Италия) возвращается на российский рынок

13:42 27.03.2025

В Россию вернулся первый зарубежный бренд - итальянская Ariston.



Накануне президент Путин отменил свое решение о передаче активов компании в управление "Газпром Бытовые Системы".



Это первое возвращение зарубежного бренда на российский рынок после "великого исхода" 2022 года.



