Казахстан проигрывает Узбекистану в гонке за лидерство в Центральной Азии, - Римма Гахова

14:48 27.03.2025

Казахстан проигрывает в гонке Узбекистану: почему пора отказаться от лидерства в Центральной Азии



Вице-министр национальной экономики [Казахстана] Арман Касенов недавно объявил, что в Казахстане не хватает инвестиций.



Он честно признал, что соотношение инвестиций к ВВП у нас низкое, колеблется где-то в районе 14–15 %. И, чтобы оживить инвестиционный климат, правительство решило влить 1 трлн тенге в госхолдинг "Байтерек", чтобы тот в свою очередь раздал кредитов бизнесу аж на 8 трлн. Тонкая арифметика, конечно, но не нам, простым смертным, судить.



А после вице-министр сообщил, что в стране еще одна проблема - качественных проектов не хватает. То ли бизнес ленив, то ли фантазии у него нет, то ли документацию красиво оформить не умеет. А может, проблема не в бизнесе, а в самóй системе? Разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Заводам отказано, отелям - скидка



Вот, например, холдинг "Байтерек". У него по отчетам - "целый ряд инструментов" поддержки. Однако приоритет получают крупные проекты. Титановый завод? Пожалуйста. Торговый центр с фуд-кортом? Конечно. А фермер из Актюбинска, мечтающий замораживать клубнику и экспортировать ее в Дубай – пусть подождет.



В прошлом году НПП "Атамекен" сообщал, что в ряде регионов филиалы фонда "Даму" просто перестали принимать заявки. Потому что деньги на субсидии закончились.



В то же время сенаторы прошлись по Банку развития Казахстана – еще одной "дочке" "Байтерека". Маулен Ашимбаев сообщил, что льготные кредиты предоставляли для строительства отелей и торгово-развлекательных комплексов. А промышленные предприятия оказались в пролете. Сенатор также напомнил, что текущая ставка кредитования в банке достигает 22 %, что отрицательно сказывается на развитии предприятий обрабатывающей промышленности.



В общем, субсидии, гарантии, займы – все это звучит красиво, пока ты не столкнешься с реальностью. Можно, конечно, строить торговые центры, тянуть провода через степь, запускать ветряки – все это важно. Но если при этом не развивать переработку и производство, эффект будет, как от дорогой колонки в пустом зале – громко, но толку мало.



А как у соседей?



Давайте на минутку отвлечемся от триллионных вливаний в "Байтерек" и заглянем к соседям. В Узбекистан. И что же мы там видим?



В 2024 году Узбекистан вложил около 18,5 млрд долларов инвестиций в основной капитал, и это в два раза меньше, чем у нас. Если пересчитать на душу населения, то в Казахстане инвестиций в основной капитал в четыре раза больше. А теперь внимание: уровень занятости в Казахстане падает, а в Узбекистане - растет.



У нас за два года занятость съехала с 69,5 % до 66,6 %. В Узбекистане же, наоборот, выросла с 67,4 % до 68,0 %. А теперь самое пикантное. Безработица в Узбекистане с 2020 года сократилась с 10,5 % до 5,8 %. А у нас? Ну, тут стабильно - с 4,9 % до 4,6 %. Почти стоим на месте.



То есть при том, что денег у нас вливают больше, рабочих мест создается меньше. В Узбекистане же - меньше денег, но больше пользы. Как так получилось? Не тех поддерживаем?



И пока мы раздаем кредиты под 22 % и строим очередной ТРЦ, соседи шьют, производят, экспортируют и нанимают людей.



Что нужно менять?



Доктор политических наук, главный научный сотрудник КИСИ Ербулат Сейлеханов считает, что Казахстану пора трезво посмотреть на опыт соседей. По его словам, в отличие от Казахстана, Узбекистан делает ставку не только на стратегических инвесторов, но активно привлекает капитал в малый и средний бизнес.



"Узбекистан развивается очень быстро, и, по моим личным прогнозам, если все так пойдет, то к 2040 году он может обойти Казахстан. Почему? Потому что они активно привлекают инвесторов - и не только в крупные проекты, но и в малый и средний бизнес. Это дает сразу два эффекта: диверсификацию экономики и создание рабочих мест. У нас часто делают ставку на якорных инвесторов. В итоге приходит крупная компания, вкладывает, скажем, 500 миллионов долларов, а рабочих мест - 200. А в Узбекистане могут привлечь инвестора с 10–15 млн долларов, и он создает полторы-две тысячи рабочих мест. Это налоги, занятость и, самое главное, социальная стабильность", - считает Ербулат Сейлеханов.



По его мнению, ставка на якорных инвесторов в Казахстане может быть оправдана лишь отчасти. Крупный бизнес цифровизирован, автоматизирован и не заинтересован в массовом найме. В результате - вложения есть, а рабочих мест мало.



"Инвестиции нужно оценивать не только по объему, но и по социальному эффекту: сколько рабочих мест мы можем создать, насколько увеличится производство, появятся ли у нас новые товары, пусть даже гвозди или значки - неважно. Главное, чтобы это приносило зарплату, налоги, стабильность. И чтобы не только технологии были на первом месте, но и социальная отдача", - считает он.



Ербулат Сейлеханов также призвал отказаться от стереотипов о безусловном лидерстве Казахстана в Центральной Азии.



"Мы привыкли считать себя лидерами. Да, у нас продвинутая цифровизация. Но это не повод относиться к соседям с высокомерием. У них тоже есть идеи и эффективные подходы. Нам есть чему поучиться. И, возможно, стоит пересмотреть некоторые принципы собственной экономической и социальной политики", - сказал он.



По мнению доктора политических наук, если Казахстан пересмотрит подход к инвестициям и начнет активно поддерживать малый и средний бизнес, выиграют все: и государство, и простые люди. Это сделает нашу экономику устойчивой и поможет улучшить жизнь каждого казахстанца.



Автор: Римма ГАХОВА

27 Марта 2025