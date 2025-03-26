Исфара станет рекой дружбы стран Центральной Азии. Киргизия и Таджикистан договорились.., - Виктория Панфилова

15:44 27.03.2025

Исфара станет рекой дружбы стран Центральной Азии

Киргизия и Таджикистан договорились пользоваться водой вместе



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.03.2025



Жители приграничных районов Киргизии и Таджикистана отныне будут совместно использовать объекты водохозяйственной и энергетической инфраструктуры, расположенные на приграничных территориях двух стран. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал 26 марта закон, ратифицирующий соглашение с Таджикистаном.



Соглашение, подписанное главами Киргизии и Таджикистана 13 марта 2025 года в Бишкеке и одобренное парламентом Киргизии, гарантирует беспрепятственный доступ обеих стран к водохозяйственным объектам, в том числе к головной плотине с тремя затворами и головному водозаборному сооружению канала Ак-Татыр – Мастчои на трансграничной реке Исфара (или Ак-Суу – киргизское название реки, берущей начало на леднике Ак-Суу), для их совместной эксплуатации.



Эти объекты были определены в рамках делимитации общего участка границы. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии.



Следует отметить, что на реке Исфара построено семь крупных ирригационных каналов и десятки мелких арыков.



Ранее Киргизии и Таджикистану удалось договориться по совместному управлению водозабора "Головной", расположенному на той же реке Исфаре. Выступая в парламенте, глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев разъяснил условия соглашения по водораспределительному объекту. Стороны получили по половине от трех затворов: Киргизия – полтора люка и Таджикистан – полтора люка, это где-то 3–4 метра территории. В качестве компенсации за часть затвора Таджикистан передал Киргизии 500 га земли на конфликтном участке Унжу-Булак в Чон-Алайском районе Ошской области, а также 150 га на участке Катта-Туз и 100 га у въезда в Сулюкту. Ташиев подчеркнул, что использование водозабора и распределение воды будут регулироваться двусторонними соглашениями профильных ведомств двух стран.



Река Исфара – источник жизни для 400 тыс. жителей Таджикистана и Киргизии, не считая Узбекистана, особенно занятых в сельском хозяйстве. Вместе с Токтогульским водохранилищем, построенным в Киргизии для трансграничного использования, река обеспечивает благополучие значительной части населения этих стран. Водоснабжение, особенно в условиях роста населения и освоения новых земель в Ферганской долине, приобретает критическое значение. Именно из-за земли и воды вспыхнул первый крупный конфликт, в результате которого были жертвы и был введен комендантский час. Это было в 1989 году. На протяжении последних 36 лет приграничные конфликты приобрели хронический характер, эскалируя от стычек с применением камней и палок до использования тяжелого вооружения, включая артиллерию и авиацию. Соблюдение подписанных президентами двух стран соглашений о вододелении на реке Исфара становится залогом мира и стабильности в Центральной Азии. Любые нарушения могут поставить под угрозу хрупкий баланс в регионе.



Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов назвал это решение ожидаемым. "Радует позиция парламента соседнего государства и его президента, которые последовательны в принятии решений по пограничным вопросам. Уверен, что и новый парламент Таджикистана в ближайшее время ратифицирует все документы, которые стороны подписали в ходе недавнего визита главы таджикского государства в Бишкек", – сказал "НГ" Мирсаидов.



По его словам, люди, живущие на границе Таджикистана и Киргизии, политики и эксперты понимают, что одной демаркацией и делимитацией границ, одним Договором о государственной границе с учетом наличия множества и многообразия проблем окончательно стабилизировать ситуацию в приграничье не удастся.



"Есть вопросы коммуникаций, как транспортных, так и ирригационных, энергетических, эксплуатации месторождений полезных ископаемых, использования водных ресурсов из бассейна трансграничных рек, поскольку они находятся за линией границы. Все эти вопросы требуют комплексного решения, иначе ликвидировать почву для возникновения новых конфликтов невозможно", – считает эксперт. "Особенно важным являются вопросы водораздела. В условиях изменения климата и сокращения водных ресурсов, особенно в малых трансграничных реках Исфара и Ходжа Бакирган, которые расположены в зоне недавних конфликтов, риск возникновения новых конфликтов остается. Потому внедрение действенного механизма водораздела и контроля за соблюдением норм актуально, и ратифицированный документ приобретает с точки зрения предупреждения возможных конфликтов большую значимость", – подчеркнул Мирсаидов. Эксперт напомнил, что география таджикско-киргизского приграничья такова, что не только реки пересекают территорию друг друга, но и ирригационные коммуникации, построенные в период СССР с учетом общих интересов, имеют трансграничный характер, то есть многие из них подают воду одновременно как на таджикские земли, так и на киргизские.



Игорь Шестаков, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", считает киргизско-таджикский договор потенциальной моделью решения региональных конфликтов. Долголетний спор между двумя странами, обострившийся после распада СССР, демонстрирует важность водных ресурсов для региональной стабильности. Реализация договора может стать примером не только для Центральной Азии, но и для других регионов мира.



"Однако подписание договора – лишь первый шаг. Предстоящие выборы в парламент и выборы президента в Кыргызстане могут привести к политизации вопросов водопользования и обмена земельными участками. Правительству потребуется проявить чудеса политической акробатики, чтобы донести до населения важность достигнутых соглашений. Уже сегодня в социальных сетях горячо обсуждается подписанный договор Кыргызстана с Таджикистаном. Нужна системная разъяснительная работа правительства и парламента", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.



По мнению политолога, договор также имеет значение для Узбекистана, играющего ведущую роль в региональной интеграции. "Успешное решение кыргызско-таджикского вопроса может способствовать укреплению центральноазиатского сотрудничества", – считает Шестаков.