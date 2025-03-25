Минтруда США отменило иностранные гранты, включая проект прозрачности хлопковой отрасли Узбекистане

15:49 27.03.2025

Министерство труда США отменило гранты иностранной помощи на сумму более 38 млн долларов, включая проект по повышению прозрачности и подотчетности в хлопковой промышленности Узбекистана.



Министерство труда США объявило об отмене грантов иностранной помощи на сумму более 38 млн долларов. Об этом сообщила глава ведомства Лори Чавес-Деремер. Эти гранты использовались в том числе для финансирования проекта по повышению подотчетности в хлопковой отрасли Узбекистана.



"В первый день [на посту министра труда] я пообещала, что американские рабочие будут нашим главным приоритетом в Министерстве труда. По указанию президента Трампа мы не теряли времени, выполняя нашу миссию. На прошлой неделе министерство прекратило несколько грантов иностранной помощи, сэкономив более 38 млн долларов", - сказала Чавес-Деремер в видео, опубликованном в X.



"Вы даже не знали, что ваши с трудом заработанные налоговые доллары тратились на такие вещи, как повышение прозрачности и подотчетности в хлопковой промышленности Узбекистана, продвижение политики, связанной с так называемыми программами по изменению климата в Бразилии и Колумбии, поддержка коллективных переговоров в Индонезии и Гватемале и контроль за прогрессом в области трудовых стандартов в Демократической Республике Конго. Проще говоря, мы отменяем программы, которые ставят Америку на последнее место", - заявила глава Минтруда США.



Речь идет о проекте Минтруда США "Повышение прозрачности и подотчетности в хлопковой промышленности Узбекистана". Как говорится на сайте ведомства, проект направлен на "улучшение условий труда и предотвращение принудительного труда в хлопковой отрасли Узбекистана путем укрепления возможностей работников и работодателей по соблюдению международных трудовых стандартов". Проект был запущен в августе 2022 года и должен был продолжаться до декабря 2026 года. В 2022 году на него было выделено 2 млн долларов, еще 1 млн долларов планировалось выделить в 2025-м.