|В Кыргызстане разрабатывают ТЭО кольцевой железной дороги вокруг Иссык-Куля
16:24 27.03.2025
Идет разработка ТЭО кольцевой железной дороги вокруг Иссык-Куля, заявил в эфире НТРК замдиректора "Кыргыз темир жолу" Дастан Усубакунов
"Потенциал железной дороги высок. Идет работа по проекту железной дороги Балыкчы - Тамчы - Чолпон-Ата. Также по южному берегу планируется проложить ж/д по маршруту Балыкчы - Боконбаево - Каракол. Сроки проекта зависят от ТЭО. Постараемся реализовать проект в течение 5-6 лет", - сказал он.
История проекта
Гудок. Выпуск: № 181 (25380) 09.10.2013
https://www.gudok.ru/
Дорога на Иссык-Куль
Нереализованные проекты советских инженеров востребованы в сегодняшних условиях
– Уважаемый "Гудок"! Вот решил обратиться к вам с не совсем обычной просьбой. В 1949 году, после окончания Ленинградского железнодорожного техникума, я был принят на работу в Ленгипротранс. И в этом же году участвовал в экспедиции на озеро Иссык-Куль в Киргизии. Мы тогда занимались изыскательскими работами для возможности строительства железной дороги вокруг озера Иссык-Куль. А это фактически море длиной 175 км от поселка Рыбачье до Пржевальска.
В то время до этого поселка шла железная дорога от станции Быстровка. Проект, разработанный по итогам нашей экспедиции, по каким-то причинам был заморожен, а дорогу тогда так и не построили. Понимаю, Киргизия сейчас не наша республика, но мне интересно все-таки узнать, будет ли дорога когда-нибудь построена. Если сможете как-то прояснить этот вопрос, буду очень вам признателен. Извините за беспокойство, но мне 86 лет и так хочется вспомнить молодость и работу в этом жемчужном краю, воспетом замечательным киргизским и советским писателем Чингизом Айтматовым.
С уважением,
Виктор Дмитриевич Юдин,
ветеран войны и труда
Графская, Воронежская обл.
– Уважаемый Виктор Дмитриевич!
Железные дороги в Киргизии состоят из нескольких разрозненных, не связанных между собой отрезков, выходящих на железнодорожную сеть соседних государств – Казахстана и Узбекистана. На севере республики это линия Луговая –
Балыкчи (Рыбачье) протяженностью 324 км, а на юге – три отдельные линии со станциями Ош, Кара-Су, Джалал-Абад, Таш-Кумыр и Кызыл-Кия общей длиной 101 км.
По сообщению директора Дирекции по проектированию и строительству железных дорог киргизского государственного предприятия "Кыргыз темир жолу" К.А. Абдыкеримова, на сегодняшний день строительство кольцевой железной дороги вокруг озера Иссык-Куль, учитывая политико-экономические условия, нецелесообразно.
28 мая 2013 года в Бишкеке состоялся неформальный саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором президентами стран поручено железнодорожным администрациям России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана совместно изучить проект железнодорожной линии Россия – Казахстан – Киргизия – Таджикистан и проработать конкретные предложения по его реализации.
Данный проект для Киргизии представляет интерес с точки зрения как соединения участков железной дороги на севере и юге Киргизии, так и развития региональной сети дорог в Центральной Азии.
Помимо этого, строительство данной линии имеет следующие предпосылки:
– развитие транспортной инфраструктуры и реализация транзитного потенциала Киргизии;
– мультипликативный эффект развития экономики и торгово-экономических связей между странами региона;
– стимулирование освоения и использования имеющихся вдоль трассы месторождений полезных ископаемых и гидроэнергетических ресурсов;
– снижение транспортной составляющей себестоимости продукции и повышение конкурентоспособности регионального производства;
– стимулирование экономических и социальных связей между северными и южными регионами Киргизии как залога обеспечения единства и стабильности страны.
В перспективе возможно открытие дополнительного транзитного направления Китай – Киргизия – Узбекистан через ветку от станции Джаны-Арык к узловой станции Кара-Су длиной всего 25 км.
Для определения точного маршрута, технических параметров и стоимости строительства необходима разработка технико-экономического обоснования.
В связи с этим на данный момент ведется совместная работа по предварительной технико-экономической оценке проекта строительства линии по маршруту от станции Балыкчи (Рыбачье) до Джалал-Абада и далее до Карамыка с дальнейшим выходом на территорию Республики Таджикистан.
Юрий Федоров,
заместитель генерального
директора ОАО "ИЭРТ"