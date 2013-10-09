В Кыргызстане разрабатывают ТЭО кольцевой железной дороги вокруг Иссык-Куля

16:24 27.03.2025

Идет разработка ТЭО кольцевой железной дороги вокруг Иссык-Куля, заявил в эфире НТРК замдиректора "Кыргыз темир жолу" Дастан Усубакунов



"Потенциал железной дороги высок. Идет работа по проекту железной дороги Балыкчы - Тамчы - Чолпон-Ата. Также по южному берегу планируется проложить ж/д по маршруту Балыкчы - Боконбаево - Каракол. Сроки проекта зависят от ТЭО. Постараемся реализовать проект в течение 5-6 лет", - сказал он.



