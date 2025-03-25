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Ярмарка национальных богатств. Элиты ЦА предлагают ресурсы Евросоюзу, - Сергей Кожемякин
16:30 27.03.2025

Ярмарка национальных богатств. Элиты ЦА предлагают ресурсы Евросоюзу

Власти Туркмении заявили о готовности поставлять природный газ и электроэнергию в Евросоюз. Первым шагом в этом "прорыве на Запад" стало начало экспорта сырья в Турцию. На развитие стратегических отношений с Брюсселем настроены и другие республики региона.

Главным внешнеполитическим принципом Туркмении объявлен "постоянный нейтралитет". Еще тридцать лет назад, во время правления Сапармурата Ниязова, руководство страны пообещало выстраивать сбалансированные отношения со всеми державами, избегать включения в военные блоки и не совершать действия, наносящие ущерб какой-либо стране. Очевидно, что подоплекой такого выбора было стремление с максимальной выгодой экспортировать природные ресурсы, в особенности природный газ.

Однако, как уже не раз писала "Правда", одного нейтралитета оказалось мало, чтобы за туркменскими углеводородами выстроилась очередь покупателей. Единственным стабильным направлением продажи сырья остается Китай. В Ашхабаде между тем явно не согласны с поговоркой о журавле и синице и ищут новые направления экспорта, заодно подвергая проверке прочность нейтралитета.

В начале марта ведущий европейский телеканал "Евроньюс" выпустил интервью с Гурбангулы Бердымухамедовым. Напомним, после передачи президентских полномочий сыну Сердару политик не ушел на покой. Он возглавляет верхнюю палату парламента, активно участвует во внутренней политике и посещает с официальными визитами другие страны. В начале года к многочисленным титулам Бердымухамедова добавился новый - "отец нации". Так что заявления экс-президента нельзя считать мнением частного лица.

По его словам, сотрудничество в сфере энергетики выгодно обеим сторонам. "Европейский рынок энергоресурсов - один из крупнейших в мире. В условиях современности это требует бесперебойных и больших поставок энергосырья для стабильного развития экономики Европы. Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий - реализация транскаспийского маршрута", - сообщил Бердымухамедов. Он добавил, что прокладка трубопроводов по дну Каспийского моря является законным правом республики, закрепленным в конвенции о правовом статусе водоема.

Помимо газа, Ашхабад намерен поставлять в ЕС электроэнергию. Как рассказал Бердымухамедов, на берегу Каспия строится электростанция мощностью 1574 мегаватта. "Уверен, что при консолидированном усилии государств, через территории которых пройдут линии электропередачи, данный проект будет реализован в ближайшее время и на основе взаимной выгоды", - заявил политик.

Упомянутая экс-президентом парогазовая электростанция действительно возводится в районе города Туркменбаши (бывший Красноводск) усилиями турецкой компании Çalik Enerji. Выработка электроэнергии на ней, как ожидается, начнется в 2027 году. В целом же Турция выступает главной посредницей в "европейских планах" Ашхабада. В феврале турецкая компания-оператор трубопроводов BOTAŞ и госконцерн "Туркменгаз" заключили соглашение о поставках газа по своповой системе. Документ был подписан на полях дипломатического форума в Анталье в присутствии Гурбангулы Бердымухамедова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно договору, Туркмения будет поставлять топливо в северо-восточные районы Ирана, а исламская республика отправит аналогичные объемы сырья в Турцию. Схема начала работать 1 марта. До конца года таким образом предполагается экспортировать 1,3 миллиарда кубометров газа, а со следующего года выйти на отметку 2 миллиарда. "Благодаря соглашению, работу над которым мы вели много лет, мы укрепим безопасность поставок природного газа в нашу страну и регион, одновременно способствуя развитию стратегического сотрудничества между двумя странами", - заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

В Анкаре при этом открыто говорят, что нынешний механизм сотрудничества является "пробным камнем" для куда более масштабных проектов. Турецкий центр исследований энергетических стратегий и политики (TESPAM) подготовил доклад, согласно которому к 2050 году страна может стать глобальным энергетическим хабом. Осуществляемый через него годовой объем торговли газом, уверены эксперты, достигнет 300 миллиардов кубометров, причем крупнейший вклад - 65 миллиардов - будет вносить Туркмения. В числе других партнеров названы Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак. Россия в этих планах не упоминается.

Пока же вокруг будущих проектов ведется активная дипломатическая работа, с созданием необходимой юридической базы. Так, в этом году ожидается подписание соглашения о создании транспортного коридора "Каспийское море - Черное море". Недавно прошла видеоконференция с участием представителей МИД и транспортных ведомств стран-участниц - Туркмении, Азербайджана, Грузии и Румынии. На ней обсуждалось наращивание грузоперевозок.

Схожие вопросы поднимались в ходе визита в Ашхабад европейского комиссара по международным партнерствам Йозефа Сикелы. Он был принят президентом Сердаром Бердымухамедовым и посетил порт Туркменбаши. "Мы рассматриваем Туркменистан как ключевого партнера для укрепления связей между Европой и Центральной Азией. Работая вместе в рамках инициативы Global Gateway, особенно через Транскаспийский транспортный коридор, мы создаем более быстрые и безопасные торговые маршруты, которые откроют новые возможности для бизнеса, привлекут инвестиции и создадут рабочие места. Наши совместные усилия направлены на то, чтобы сократить торговый маршрут между Европой и Азией до 15 дней, одновременно помогая Туркменистану стать важным центром торговли между Азией и Европой", - заявил гость.

Сикела также рассказал о заинтересованности ЕС в модернизации портовой инфраструктуры. В этом его поддержал глава республики, выразивший уверенность, что Туркменбаши станет "надежным мостом в развитии взаимодействия и торгово-экономических связей между странами Евразии".

Другие государства региона стараются не отстать от Ашхабада. Во время визита Сикелы (еврокомиссар посетил все центральноазиатские республики) в Казахстан были подписаны два важных соглашения. Первое касается создания устойчивых цепочек поставок редкоземельных металлов. На эти цели Брюсселем выделены 3 миллиона евро. "Европе нужен надежный доступ к критически важному сырью, которое необходимо для модернизации нашей экономики, мы привержены развитию взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном по их добыче и разработке", - признался Сикела.

Вторая договоренность предусматривает выделение 200 миллионов евро Европейским инвестиционным банком. Средства пойдут на проекты в транспортной и энергетической сферах.

В Узбекистане еврокомиссар посетил Алмалыкский горнометаллургический комбинат, заявив, что предприятие может стать ключевым партнером европейских компаний в обеспечении стратегическим сырьем. На встречах с руководством республики обсуждалось также подключение Узбекистана и других государств региона к европейской системе спутниковой интернет-связи. Помимо этого, готовится подписание нового соглашения о сотрудничестве между Ташкентом и Евросоюзом. Оно должно заменить действующий договор, заключенный в 1996 году.

Как и в других случаях, сближение Узбекистана с Западом происходит при посредничестве Турции. Национальная авиакомпания "Узбекистан эйрвейз" запустила в январе регулярные рейсы в Европу через турецкое и азербайджанское воздушные пространства. Прежде полеты проходили над Россией и Белоруссией.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743082200


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