 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.03.2025
22:03  infoBRICS: США выгодно, чтобы Одесса присоединилась к России - это гарантирует стабильность на Черном море
21:48  Президент Таджикистана предложил установить уголовную ответственность за незаконное использование электроэнергии и неуплату счетов
21:28  В Узбекистане внесены поправки в статью 244 УК о массовых беспорядках исходя из современных реалий
20:26  Хозяевам нефтянки приказали заняться противовоздушной обороной своих объектов, - Дмитрий Абзалов
16:30  Ярмарка национальных богатств. Элиты ЦА предлагают ресурсы Евросоюзу, - Сергей Кожемякин
16:24  В Кыргызстане разрабатывают ТЭО кольцевой железной дороги вокруг Иссык-Куля
15:49  Минтруда США отменило иностранные гранты, включая проект прозрачности хлопковой отрасли Узбекистане
15:44  Исфара станет рекой дружбы стран Центральной Азии. Киргизия и Таджикистан договорились.., - Виктория Панфилова
14:48  Казахстан проигрывает Узбекистану в гонке за лидерство в Центральной Азии, - Римма Гахова
14:27  Белая книга Евросоюза по обороне – "милый маленький сад" милитаризма, - Прохор Тебин
13:42  Производитель бытовой техники Ariston (Италия) возвращается на российский рынок
13:27  С чего начинало "Радио Свобода": использовали любого ублюдка, лишь бы он был антикоммунистом
13:17  ФСБ России: Украинские спецслужбы занимаются вербовкой под прикрытием американской RAND Corporation
12:22  МВД РТ: таджикистанцы могут легализовать свое пребывание и трудовую деятельность в России
12:11  Китай и Кыргызстан в академии Дуньхуан создали совместную лабораторию по охране культурного наследия
11:44  Персидская поэма "Шах-наме" как источник иранского патриотизма, - Павел Густерин
11:35  В Ашхабаде состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Узбекистана
11:32  В Кыргызстане предлагают вернуться к идее поворота сибирских рек в Центральную Азию
11:22  КНБ Казахстана пресечен канал контрабанды оружия ухищренным способом из соседней страны
11:17  В Узбекистане ведутся работы по созданию альтернативных дорог, связывающих столицу с регионами
11:03  Посол Ирана в РФ: "Трампу нужно еще раз прочитать историю Ирана"
10:58  Евгения Гуцул просит Путина и Эрдогана помочь в ее освобождении
02:05  Politico: эстонскую даму Каю Каллас критикуют в ЕС из-за резких высказываний в сторону России
02:00  Русские бойцы в Курской области подняли сбитый оккупантами православный крест
01:44  NYT: снятие ограничений с Россельхозбанка может привести к краху режима санкций
01:21  Монголия ждет метро. Первая линия в Улан-Баторе будет иметь длину 19,4 км с 15 станциями
01:00  Китай призвал США не проецировать свою гегемонистскую логику на Китай
00:57  В Узбекистане уличное освещение переведут на солнечные батареи
00:48  Кыргызстан. Старейшины города Таш-Кумыр разделились на две группы. Мирить их приехал полномочный представитель президента
00:05  ВС РФ формируют северную дугу охвата Купянска за Осколом – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Среда, 26.03.2025
23:26  ГКНБ Кыргызстана задержал члена ОПГ по прозвищу "Иисус", ведется следствие...
22:16  Глава евросоюзной дипломатии Кая Каллас совершит вояж по маршруту Ашхабад-Ташкент-Алматы
21:34  МИД Казахстана прокомментировал атаку дронов на КТК
21:12  Европа втягивает планету в мировую войну, этого нельзя допустить, - Сергей Караганов
19:52  Россия призывает все ответственные правительства осудить нападения на российских журналистов
15:53  К 80-летию Победы. Ташмамат Джумабаев из Кыргызстана стал героем СССР в 19 лет
15:04  Росатом и Узатом обсуждают создание АЭС большой мощности в Узбекистане
14:46  Армения опять развернулась к России из-за драматичных событий, - Дмитрий Бавырин
14:37  Глубинное государство готовится включить "зеленый свет" наркотикам, - Валентин Катасонов
14:14  Турция требует объяснений от Греции по поводу "дерзких" скандирований на военном параде (видео)
13:58  В Кыргызстане запасы золота месторождения Кумтор выросли в 2 раза после дополнительной геологоразведки
13:26  В Самарканде блогер получил 10 суток ареста за купание в луже (видео)
12:51  Распад Пакистана: невыученные уроки истории, - Леонид Савин
12:32  Детский омбудсмен Узбекистана заявила о двукратном росте обращений в ее офис
12:29  Кыргызстан в типографии "Учкун" начал печатать паспорта других стран
12:26  Узбекистан превзошел по объему сельхозпроизводства Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, вместе взятые
11:24  Канал Кош-Тепа взбаламутил Центральную Азию: быть ли войне?
11:19  Бренд Узбекистана поднялся на 55 место среди стран мира. Казахстан на 43 месте
11:17  Принцесса Шелкового пути. Археологи выдвинули версию об увлечениях девушки с красными зубами
11:12  С 1 мая в Кыргызстане вырастут тарифы на свет - Минэнерго объясняет почему
11:10  Монголия запустит нацпрограмму "Голубое золото". Гражданам рекомендуют собирать дождевую и талую воды
11:08  Исламабад убеждает "Талибан"*: Не давайте убежища террористам, вы же обещали
10:47  Президент Шавкат Мирзиеев принял участие в ифтарлике, прошедшем в Ташкенте
10:41  120-летняя Басимо Тураева – старейший житель Таджикистана
10:38  С 1 апреля в Узбекистане вступят в силу важные изменения
10:06  Монгольская делегация приехала в Можайск узнать историю Бородинской битвы
03:10  Методология власти: Основная работа США проходит по линии вербовки национальных элит, - Олег Яновский
01:19  Взгляд: Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками
01:04  Бывшие президенты Кыргызстана Атамбаев и Бакиев хотят домой. Но не хотят на нары
00:57  Банки Узбекистана синхронно снижают ставки по вкладам. После повышении ставки Центробанком
00:27  МИД РФ: передача Запорожской АЭС или контроля над ней какой-либо другой стране невозможна
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хозяевам нефтянки приказали заняться противовоздушной обороной своих объектов, - Дмитрий Абзалов
20:26 27.03.2025

Хозяевам нефтянки приказали заняться противовоздушной обороной за свой счет
Дмитрий Абзалов: "Откровенного саботажа никто себе, конечно, не позволит, но компании будут выигрывать время в расчете на мир"

Михаил Зубов
Материал комментируют:
Дмитрий Абзалов

Собственники объектов ТЭК на приграничных территориях России будут защищаться от дронов и ракет ВСУ за свой счет. Росгвардия Ростовской области обязала предприятия региона закупить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и усилить охрану воздушного пространства. Об этом сообщил начальник управления Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула. Вероятно, объекты ТЭК в других регионах близ зоны СВО получат аналогичную директиву.

Откровенно говоря, ничего нового в этом нет. Такой опыт уже был применен в Москве в 2023-2024 годах, и показал свою эффективность: ущерба от прилетов по столичным предприятиям стало меньше.

Но у столицы свои возможности. А потянут ли такую нагрузку ростовчане? Об этом "Свободной Прессе" рассказал руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"СП": Дмитрий Габитович, почему Росгвардия дала такое поручение собственникам ТЭК только сейчас, а не двумя годами раньше, когда этим занималась и Москва?

- Вообще-то обязывать собственников устанавливать РЭБы - это как-то… прикольно. По-разному можно к этому относиться. С одной стороны - бюджет МО не резиновый. При этом за последние месяцы удары по объектам топливной инфраструктуры участились. С начала года было осуществлено 11 комплексных ударов, за последние полгода атакам подверглись 12 НПЗ.

В целом, за это время ударам подвергалась треть всей нефтепереработки в России. Некоторые попытки ударов по основным кластерам были относительно успешными для врага.

Если раньше удары наносились в основном по объектам военной инфраструктуры, то в последнее время Киев переключился целевым образом на удары по энергетике нашей страны. Она взрывается, огонь стремительно распространяется, все это очень трудно тушить и очень дорого восстанавливать. На режим прекращения огня по объектам энергетики Киев, насколько мы понимаем, внимания не обращает.

Из всех объектов самыми уязвимыми являются НПЗ, потому что одна только остановка такого объекта - это могут быть потери, которые исчисляются миллиардами рублей в день, плюс ремонт.

Крупному собственнику, возможно, дешевле выйдет поставить за свой счет средства защиты, чем потом терпеть колоссальные убытки. Но со средними собственниками - уже совершенно другая история.

"СП": Тем боле, что одной системы РЭБ недостаточно, нужны еще и средства физического поражения…

- У Киева мало крылатых ракет, и основным средством поражения являются дроны. А самым эффективным средством против дронов является, как показала практика, все-таки стрелковое оружие.

А главная проблема РЭБ в том, что она нуждается в постоянной, непрерывной модернизации. Это система, которая изначально заточена под конкретные частоты и под особенности конкретных моделей дронов. А беспилотники постоянно модернизируются, и чтобы эффетктивность РЭБ не снижалась, ее нужно тоже улучшать.

Вот полетели БПЛА Shahed с 12-ю антеннами. Это очень усложняет процесс перехвата. Ну в данном случае трудно врагу, потому что Shahed - это наша "Герань". Но и у врага есть что-то подобное.

Поэтому РЭБ нужно непрерывно улучшать, это беспокойно и дорого. Мало купить РЭБ, нужно еще нанять на работу группу операторов, которые будут круглосуточно этим заниматься. Понятно, что такие спецы дорого стоят.

По-хорошему, в нормальной ситуации, должна существовать единая централизованная система воздушной обороны. По идее, это должна быть бесшовная система, полностью подконтрольная Министерству обороны и синхронизированная с разведкой.

Классическим примером такой системы является израильский "Железный купол". Это близко к идеалу, но все равно недавно в резиденцию Нетаньяху прилетело.

Но Израиль - компактная страна, не сопоставимая с нашими западными территориями.

В нашей стране такой купол удалось создать только над Москвой. Последний комбинированный удар по столице состоял из нескольких волн, идущих на разных частотах и высотах, но тем не менее он был отражен.

"СП": Ну если Москва смогла, значит прецедент есть. Ростовской области остается перенять опыт.

- Москве это стоило триллион рублей. Которые, в свою очередь, были взяты из кармана граждан Москвы. Но дело даже не в этом. Во-первых, основы "зонтика" были созданы еще в советское время, оставалось только его укрепить. Во-вторых, "Новую Москву" и северо-западные окраины так до сих пор и не закрыли. Там, хоть и в сбитом формате, но беспилотники падают. И просто везет, что они падают не на взрывоопасные объекты.

Но давайте признаемся: то, что может себе позволить Москва, с точки зрения триллионной суммы, не может себе позволить Ростовская область.

"СП": На Московском НПЗ стоят войска МО или ЧОП?

- Там стоит специально обученный для отражения воздушных атак ЧОП, который к Минобороны не имеет отношения. Понятно, что у них зарплата - не как у обычного охранника на проходной, и обучение их под новую задачу стоило не дешево.

Другое дело, что их работа синхронизирована с ПВО Минобороны и с ФСБ. Но за все платит собственник.

"СП": Могут ли предприятия ТЭК Ростовской области саботировать распоряжение Росгвардии?

- Ну откровенного саботажа никто себе, конечно, не позволит. Но они неторопливо объявят конкурс, тщательно будут подбирать участников, проводить весь набор экспертиз, чтобы учесть каждую запятую непростого законодательства.

Естественно, все это будет делаться очень скрупулезно, в расчете на то, что через 2−3 месяца все закончится, и необходимость в исполнении данного приказа отпадет сама собой.

Зачем им вкладывать свои миллионы или даже миллиарды (в зависимости от площадей предприятия) для подготовки к атакам, которых не будет?

Компании будут выжидать в ближайшие месяцы, выигрывать время в расчете на мир.

"СП": Предположим, агрессия со стороны Украины не прекратится?

- Это "предположим" для региона в целом будут стоить дороже, чем для Москвы, то есть не триллион, а триллионы.

Не надо предполагать. Обязанность государства - точно знать такие вещи. Если мы рассчитываем на десятилетний вооруженный конфликт - тогда вкладываемся в оборону неба по полной программе. Если же мы рассчитываем на победу - тогда надо вкладывать не в системы обороны комплексов ТЭК, которые больше никогда не понадобятся, а в развитие этих предприятий.

А предположения стоят слишком дорого.

Вот сейчас всем НПЗ нужно вложиться в сезонную модернизацию под летнюю солярку. Это часто совпадает с ремонтом. Оборудование быстро загрязняется, его требуется чистить, а частично заменять. Это плановые мероприятия, график которых расписан на несколько лет вперед.

А тут РЭБ…

"СП": Собственнику, конечно, выгоднее получить страховку за разрушения, чем вкладываться в вооружения для обороны…

- Каждый страхует свою собственность по-своему. Страховые контракты - индивидуальные. Но, как правило, страховые компании уклоняются от страховки военных рисков, либо заламывают за такую страховку настолько сумасшедшие деньги, чтобы отпало желание так страховаться.

Обычно военные удары по застрахованной собственности считаются форс-мажором. Поэтому тем, у кого действительно очень дорогое оборудование, например - для крекинга, имеет смысл ставить свою мини-ПВО. И, я так предполагаю, что крупные собственники это уже сделали без всяких указаний от Росгвардии.

"СП": Тем предпринимателям, которые вложились в РЭБ, государство эти расходы каким-нибудь образом когда-нибудь компенсирует?

- Я очень сильно в этом сомневаюсь.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743096360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан №825 от 26 марта 2025 года
- Перспективы Казахстанско-Китайского сотрудничества обсудили члены Клуба экспертов при Сенате
- Мажилис ратифицировал ряд международных документов
- В Правительстве рассмотрены вопросы управления отходами
- На фоне борьбы с дефицитом бюджета, фракция "Ак жол" требует разобраться с разницей таможенной статистики и усилить борьбу с контрабандой
- Казахстан и Китай укрепляют двустороннее взаимодействие
- "Ак жол": вывоз ПЭТ-отходов подрывает потенциал отечественных перерабатывающих предприятий
- Министр иностранных дел Казахстана встретился с руководством "Çalık Holding"
- Малонаселенные регионы сталкиваются с проблемой недостаточного развития инфраструктуры –AMANAT
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  