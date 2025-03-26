Хозяевам нефтянки приказали заняться противовоздушной обороной своих объектов, - Дмитрий Абзалов

20:26 27.03.2025

Хозяевам нефтянки приказали заняться противовоздушной обороной за свой счет

Дмитрий Абзалов: "Откровенного саботажа никто себе, конечно, не позволит, но компании будут выигрывать время в расчете на мир"



Михаил Зубов

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Дмитрий Абзалов



Собственники объектов ТЭК на приграничных территориях России будут защищаться от дронов и ракет ВСУ за свой счет. Росгвардия Ростовской области обязала предприятия региона закупить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и усилить охрану воздушного пространства. Об этом сообщил начальник управления Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула. Вероятно, объекты ТЭК в других регионах близ зоны СВО получат аналогичную директиву.



Откровенно говоря, ничего нового в этом нет. Такой опыт уже был применен в Москве в 2023-2024 годах, и показал свою эффективность: ущерба от прилетов по столичным предприятиям стало меньше.



Но у столицы свои возможности. А потянут ли такую нагрузку ростовчане? Об этом "Свободной Прессе" рассказал руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.



"СП": Дмитрий Габитович, почему Росгвардия дала такое поручение собственникам ТЭК только сейчас, а не двумя годами раньше, когда этим занималась и Москва?



- Вообще-то обязывать собственников устанавливать РЭБы - это как-то… прикольно. По-разному можно к этому относиться. С одной стороны - бюджет МО не резиновый. При этом за последние месяцы удары по объектам топливной инфраструктуры участились. С начала года было осуществлено 11 комплексных ударов, за последние полгода атакам подверглись 12 НПЗ.



В целом, за это время ударам подвергалась треть всей нефтепереработки в России. Некоторые попытки ударов по основным кластерам были относительно успешными для врага.



Если раньше удары наносились в основном по объектам военной инфраструктуры, то в последнее время Киев переключился целевым образом на удары по энергетике нашей страны. Она взрывается, огонь стремительно распространяется, все это очень трудно тушить и очень дорого восстанавливать. На режим прекращения огня по объектам энергетики Киев, насколько мы понимаем, внимания не обращает.



Из всех объектов самыми уязвимыми являются НПЗ, потому что одна только остановка такого объекта - это могут быть потери, которые исчисляются миллиардами рублей в день, плюс ремонт.



Крупному собственнику, возможно, дешевле выйдет поставить за свой счет средства защиты, чем потом терпеть колоссальные убытки. Но со средними собственниками - уже совершенно другая история.



"СП": Тем боле, что одной системы РЭБ недостаточно, нужны еще и средства физического поражения…



- У Киева мало крылатых ракет, и основным средством поражения являются дроны. А самым эффективным средством против дронов является, как показала практика, все-таки стрелковое оружие.



А главная проблема РЭБ в том, что она нуждается в постоянной, непрерывной модернизации. Это система, которая изначально заточена под конкретные частоты и под особенности конкретных моделей дронов. А беспилотники постоянно модернизируются, и чтобы эффетктивность РЭБ не снижалась, ее нужно тоже улучшать.



Вот полетели БПЛА Shahed с 12-ю антеннами. Это очень усложняет процесс перехвата. Ну в данном случае трудно врагу, потому что Shahed - это наша "Герань". Но и у врага есть что-то подобное.



Поэтому РЭБ нужно непрерывно улучшать, это беспокойно и дорого. Мало купить РЭБ, нужно еще нанять на работу группу операторов, которые будут круглосуточно этим заниматься. Понятно, что такие спецы дорого стоят.



По-хорошему, в нормальной ситуации, должна существовать единая централизованная система воздушной обороны. По идее, это должна быть бесшовная система, полностью подконтрольная Министерству обороны и синхронизированная с разведкой.



Классическим примером такой системы является израильский "Железный купол". Это близко к идеалу, но все равно недавно в резиденцию Нетаньяху прилетело.



Но Израиль - компактная страна, не сопоставимая с нашими западными территориями.



В нашей стране такой купол удалось создать только над Москвой. Последний комбинированный удар по столице состоял из нескольких волн, идущих на разных частотах и высотах, но тем не менее он был отражен.



"СП": Ну если Москва смогла, значит прецедент есть. Ростовской области остается перенять опыт.



- Москве это стоило триллион рублей. Которые, в свою очередь, были взяты из кармана граждан Москвы. Но дело даже не в этом. Во-первых, основы "зонтика" были созданы еще в советское время, оставалось только его укрепить. Во-вторых, "Новую Москву" и северо-западные окраины так до сих пор и не закрыли. Там, хоть и в сбитом формате, но беспилотники падают. И просто везет, что они падают не на взрывоопасные объекты.



Но давайте признаемся: то, что может себе позволить Москва, с точки зрения триллионной суммы, не может себе позволить Ростовская область.



"СП": На Московском НПЗ стоят войска МО или ЧОП?



- Там стоит специально обученный для отражения воздушных атак ЧОП, который к Минобороны не имеет отношения. Понятно, что у них зарплата - не как у обычного охранника на проходной, и обучение их под новую задачу стоило не дешево.



Другое дело, что их работа синхронизирована с ПВО Минобороны и с ФСБ. Но за все платит собственник.



"СП": Могут ли предприятия ТЭК Ростовской области саботировать распоряжение Росгвардии?



- Ну откровенного саботажа никто себе, конечно, не позволит. Но они неторопливо объявят конкурс, тщательно будут подбирать участников, проводить весь набор экспертиз, чтобы учесть каждую запятую непростого законодательства.



Естественно, все это будет делаться очень скрупулезно, в расчете на то, что через 2−3 месяца все закончится, и необходимость в исполнении данного приказа отпадет сама собой.



Зачем им вкладывать свои миллионы или даже миллиарды (в зависимости от площадей предприятия) для подготовки к атакам, которых не будет?



Компании будут выжидать в ближайшие месяцы, выигрывать время в расчете на мир.



"СП": Предположим, агрессия со стороны Украины не прекратится?



- Это "предположим" для региона в целом будут стоить дороже, чем для Москвы, то есть не триллион, а триллионы.



Не надо предполагать. Обязанность государства - точно знать такие вещи. Если мы рассчитываем на десятилетний вооруженный конфликт - тогда вкладываемся в оборону неба по полной программе. Если же мы рассчитываем на победу - тогда надо вкладывать не в системы обороны комплексов ТЭК, которые больше никогда не понадобятся, а в развитие этих предприятий.



А предположения стоят слишком дорого.



Вот сейчас всем НПЗ нужно вложиться в сезонную модернизацию под летнюю солярку. Это часто совпадает с ремонтом. Оборудование быстро загрязняется, его требуется чистить, а частично заменять. Это плановые мероприятия, график которых расписан на несколько лет вперед.



А тут РЭБ…



"СП": Собственнику, конечно, выгоднее получить страховку за разрушения, чем вкладываться в вооружения для обороны…



- Каждый страхует свою собственность по-своему. Страховые контракты - индивидуальные. Но, как правило, страховые компании уклоняются от страховки военных рисков, либо заламывают за такую страховку настолько сумасшедшие деньги, чтобы отпало желание так страховаться.



Обычно военные удары по застрахованной собственности считаются форс-мажором. Поэтому тем, у кого действительно очень дорогое оборудование, например - для крекинга, имеет смысл ставить свою мини-ПВО. И, я так предполагаю, что крупные собственники это уже сделали без всяких указаний от Росгвардии.



"СП": Тем предпринимателям, которые вложились в РЭБ, государство эти расходы каким-нибудь образом когда-нибудь компенсирует?



- Я очень сильно в этом сомневаюсь.