В Узбекистане внесены поправки в статью 244 УК о массовых беспорядках исходя из современных реалий

21:28 27.03.2025

За финансирование массовых беспорядков в Узбекистане введена ответственность



В Узбекистане теперь будут наказывать не только за участие в массовых беспорядках, но и за подготовку к ним. Ответственность грозит и тем, кто финансирует такую подготовку.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 27 марта подписал закон о поправках в статью 244 Уголовного кодекса (массовые беспорядки), сообщает Министерство юстиции.



Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых беспорядков, активное участие в них и применение насилия в отношении граждан.



Документом устанавливается уголовная ответственность за прохождение обучения в целях совершения массовых беспорядков и финансирование их организации.



За прохождение обучения с целью организации массовых беспорядков, в том числе овладение теоретическими знаниями, практическими навыками, методами обращения с оружием, взрывными, отравляющими или иными опасными веществами и предметами предусматривается штраф в размере от 300 до 600 базовых расчетных величин (от 112,5 млн до 225 млн сумов), исправительные работы сроком до 3 лет или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.



При этом человек, совершивший преступление по этой части статьи, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сообщит о готовящихся беспорядках органам власти, способствует раскрытию совершенного преступления, а также активно содействует выявлению других лиц, проходивших обучение, организовавших, проводивших или финансировавших обучение, а также установлению места его проведения, при условии, что в его действиях отсутствует состав иного преступления.



Кроме того, вносится дополнение о финансировании в часть 2 статьи. В частности, организация или финансирование массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.



В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что "исходя из современных реалий, возникла необходимость совершенствования национального законодательства в этой сфере".



Согласно данным Национальной гвардии, в массовых беспорядках, произошедших в соседних странах, их организаторы проходили специальную подготовку, а также выявлены случаи финансирования данных беспорядков.



Изучение уголовного законодательства иностранных государств (России, Беларуси и других) показало, что предусмотрена отдельная ответственность за прохождение обучения с целью организации массовых беспорядков, а также за их финансирование.



Закон вступил в силу с 27 марта.