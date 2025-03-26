Президент Таджикистана предложил установить уголовную ответственность за незаконное использование электроэнергии и неуплату счетов

21:48 27.03.2025

Рахмон предложил ввести уголовную ответственность за неуплату электроэнергии



Глава Таджикистана поручил чиновникам решить проблему со сверхнормативными потерями электроэнергии в сетях



ДУШАНБЕ, 27 мар - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании правительства выразил обеспокоенность неэффективным использованием электроэнергии и чрезмерными потерями осенью и зимой периода 2024-2025.



Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



Рахмон дал конкретные поручения должностным лицам по устранению имеющихся серьезных недостатков и недопущению подобных ситуаций.



Таджикский лидер внес предложение установить уголовную ответственность за незаконное использование электроэнергии и неуплату счетов.



Также на заседании правительство одобрило ряд проектов законов Таджикистана и направило их на рассмотрение в нижнюю палату парламента страны.



Члены правительства обсудили среднесрочную программу развития таможенных органов Таджикистана на 2025-2029 годы, концепцию реабилитации, перевоспитания и интеграции заключенных, осужденных за совершение преступлений экстремистского и террористического характера, участие в вооруженных столкновениях и военных конфликтах на территории иностранных государств на 2025-2029 годы.



Рахмон дал конкретные указания министерствам, ведомствам, организациям, учреждениям, органам местного самоуправления относительно обязательного, своевременного и качественного исполнения правительственных поручений.



Также даны поручения по своевременной и качественной организации весенних полевых работ, особенно хлопка и картофеля, выполнению поручений президента, расширению озеленения и строительству на объектах, посвященных 35-летию государственной независимости, в частности строительству образовательных и дошкольных учреждений.