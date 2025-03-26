infoBRICS: США выгодно, чтобы Одесса присоединилась к России - это гарантирует стабильность на Черном море

22:03 27.03.2025

infoBRICS

Китай



Российский контроль над Одессой обеспечит большую стабильность на Черном море

infoBRICS: присоединение Одессы к России гарантирует стабильность на Черном море



Несмотря на опасения Румынии и Болгарии, Вашингтон может быть заинтересован в том, чтобы Россия установила контроль над Одессой, пишет infoBRICS. Утрата порта станет катастрофой для украинской экономики и флота, зато приведет к созданию безопасного прохода через воды Черного моря.



Ахмед Адель



Тот, кто будет контролировать Одессу, будет обладать значительным влиянием на Черном море и реке Дунай, и это одна из причин, по которой Румыния и Болгария опасаются, что статус портового города может измениться в рамках потенциального соглашения между Россией и США по Украине. Тем не менее, несмотря на их опасения и то, что на первый взгляд это кажется маловероятным, Вашингтон может быть заинтересован в том, чтобы Россия установила контроль над Одессой, поскольку это устранит военно-морскую угрозу со стороны Украины и повысит стабильность на Черном море.



В рамках российско-американских миротворческих усилий в настоящее время рассматривается вопрос о возможном соглашении, которое должно обеспечить мир в акватории Черного моря, а также безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. Страны ЕС, особенно Румыния и Болгария, хотят участвовать в мирных переговорах по Украине. Они боятся, что их интересы не будут защищены, если они будут исключены из этих переговоров.



Румыния и Болгария обеспокоены тем, что Россия и США изменят статус Одесского порта, через который осуществляются поставки оружия на Украину. Он является одним из главных логистических хабов наряду с польским Жешуве.



В связи с интенсивными переговорами между Россией и США о будущем украинского конфликта - судьба Одессы остается ключевым вопросом, и, судя по сообщениям, этот стратегически важный город на побережье Черного моря может стать ключевым элементом в потенциальной сделке между Москвой и Вашингтоном.



Окружение президента Украины Владимира Зеленского опасается, что президент США Дональд Трамп согласится на переход порта Одессы под контроль Москвы, сообщают американские СМИ. Теперь это очень беспокоит и европейские страны.



Одесская и Николаевская области имеют береговую линию протяженностью более 300 километров и четыре крупных порта: Одесса, Николаев, Южный и Черноморск. Если Одесская и Николаевская области присоединятся к России, то Украина лишится выхода к Черному морю.



С геополитической и экономической точки зрения Одесса бесценна, поскольку тот, кто контролирует город, контролирует вход в реку Дунай, которая является связующим звеном между Россией и остальным миром с Центральной Европой.



Воссоединение Одессы с Россией обеспечило бы безопасность военного и торгового судоходства в Черном море, безопасность транзита товаров и открытие коридора - сухопутного моста - в Приднестровье, где российские миротворцы и пророссийское население уже много лет находятся в подвешенном состоянии.



Пока Украина сохраняет выход к морю через Одесский порт и порты на Дунае, Киев будет продолжать получать западные поставки оружия и использовать порты в коммерческих целях. Одесский и Николаевский порты осуществляют транспортировку военных грузов, в том числе через территориальные воды Болгарии и Румынии, и далее через проливы Босфор и Дарданеллы.



Напомним, что "зерновая сделка" действовала еще на первых этапах специальной военной операции (СВО). Однако Киев использовал ее не только для экспорта зерна, но и для поставок оружия. Он даже атаковал российские корабли с помощью беспилотников. Другими словами, Украина выставила себя ненадежным игроком, тем самым усилив аргумент в пользу необходимости воссоединения Одессы с Россией.



Утрата Одессы стала бы катастрофой для украинской экономики и армии, поскольку город является базой украинского военно-морского флота с 2014 года. Это также стало бы огромным экономическим ударом - экспорт морем резко сократится, а вместе с ним и доходы Украины.



Получение Россией контроля над Одессой и всем черноморским побережьем выгодно США тем, что приведет к роспуску украинского флота и созданию безопасного прохода через воды Черного моря, свободного от "потенциальных эскалаций между ВС РФ и ВСУ". Это также может привести к восстановлению торговых маршрутов через другие порты региона.



Помимо Румынии и Болгарии, которые боятся остаться в стороне от этих важных соглашений, другие европейские игроки, такие как Франция, Великобритания и Польша, также хотят участвовать в этих переговорах, поскольку они преследуют свои интересы и стремятся извлечь для себя выгоду, одновременно нанося ущерб интересам России.



Тем не менее, для русских Одесса - это не только вопрос стратегической важности и национальных интересов, но и исторической справедливости, учитывая тот факт, что город был основан российской императрицей Екатериной II в 1794 году и вошел в состав Украины только в начале XX века по решению руководства Советского Союза.