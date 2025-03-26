|ВС РФ успешно развивают наступление на северо-запад от Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за 27 марта
23:12 27.03.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 27 марта в разрезе СВО. Русские войска успешно развивают наступление на Южно-Донецком направлении. Украинский нардеп Железняк озвучил некоторые подробности содержания договора между Вашингтоном и Киевом по недрам и инфраструктуре незалежной. В Подмосковье провалилось покушение на офицера ВС РФ, несостоявшийся киллер найден мертвым в лесу. Президент Франции Макрон сообщил о том, что британо-французская военная делегация отправится на Украину для "разработки формата" будущей армии.
Кризис обороны усугубляется
Русские войска продолжают успешно проламывать оборону украинских сил к северо-западу от Великой Новоселки. На данный момент н.п. Новоочеретоватое, Скудное, Днепроэнергия, Бурлацкое и Привольное освобождены. Теперь на очереди стоят села Шевченко, Вольное Поле и Веселое, за которые уже начались бои. В свою очередь, украинские подразделения пытаются контратаковать наши войска, продвигающиеся к Шевченко, но без успеха. Даже видимое изобилие не дает сил командованию ОТГ ВСУ "Хортица" стабилизировать положение, что позволит дальше действовать от тактики позиционной обороны. В свою очередь, неприятель пытается заставить фронт встать и вынудить ВС РФ взять оперативную паузу, чтобы самому иметь возможность сманеврировать резервами и отправить их на направления, где очень нужны подкрепления. Частично в Сумскую область отправились подразделения 141-й ОМБр. На эти силы Киев возлагает задачу поддерживать дальнейшие действия против наших позиций на границе Белгородской области. Однако и другие направления требуют от Киева подкреплений, в частности соседствующая с "Хортицей" группировка ВСУ "Таврия", против которой также недавно началось наступление. Причем оно поймало эту оперативно-тактическую единицу украинских войск в ослабленном состоянии.
Стоит напомнить, что главная задача наших войск в боях против ОТГ "Хортица" остается неизменной – загнать ядро группировки в котел между течением рек Волчья и Мокрые Ялы. Для сковывания боем украинских войск в этом междуречье наши войска также атакуют село Разлив. Кроме того, по северному берегу реки Волчьей ВС РФ продолжили наступление от села Андреевка и начали бои на окраинах Алексеевки. Если наступление со стороны Великой Новоселки в северо-западном направлении это южный фланг "загона" ВСУ в котел в междуречье, то наступление по северному берегу Волчьей, это северный фланг соответственно.
"За це стояв Майдан"
Нардеп Рады Железняк в своем Telegram-канале озвучил содержание обновленной версии соглашения Украины и США по недрам и инфраструктуре. Он обратил внимание коллег и общественности на следующие пункты. Управление объектами инфраструктуры (в рамках совета директоров) будет состоять из 5 человек, из которых трое граждане США. Это фактически полный контроль Штатов над объектами по такой формуле руководства. Более того, в договоре говорится вообще про все ископаемые ресурсы Украины. Новые инфраструктурные проекты на территории незалежной могут реализовываться только с согласия США. И, разумеется, ни про какие гарантии безопасности в этом документе речи не идет.
Железняк попросту констатировал, что этот кабальный документ – натуральное ограбление Украины, призвал к его изменению и усомнился, что Рада его "пропустит". Однако стоит допустить, что украинская сторона облегчить для себя положения в договоре едва ли сможет. Соответственно, ситуация может привести к прямому конфликту парламента и президента со всеми вытекающими для Киева последствиями.
Ликвидаторы ликвидатора
Украинские спецслужбы уже отметились в многократных актах терроризма на территории России. Взрывчатка, огнестрельное оружие, яды и прочее являются стандартным инструментарием противника. Однако вчерашнее покушение на офицера ВС РФ в Железнодорожном выбивается из общей картины.
Секрет отнюдь не в том, что киллер провалил задачу, а быстрая реакция охранника, открывшего ответную стрельбу, спугнула убийцу, вооруженного пистолетом Макарова с ПБС. Удивляет, что труп киллера-неудачника спустя несколько часов оперативниками был найдет в лесополосе в Балашихе. Это может говорить о том, что преступник покончил с собой из-за провала акции, однако ситуация требует рассмотрения и другой версии. У киллера были сообщники, которые ликвидировали его, заметая следы. Если альтернативная версия подтвердится, то это особый случай. Раньше ФСБ в столичном регионе имела дело с одиночками или группами завербованных подростков-поджигателей релейных шкафов. Сейчас ситуация может принять нестандартный оборот, и наши спецслужбы столкнулись с законспирированной, хорошо вооруженной и подготовленной группой диверсантов, причем не на освобожденных ранее территориях, а в самом сердце России. Рано что-либо утверждать, все подробности установит следствие. Тем не менее случай выбивается из общего ряда.
Переход от угроз к реальности
Риторика европейских ястребов в лице Британии и Франции на уровне "обдумывания возможности" отправки военных контингентов на Украину резко пошла на спад. Это выражается в том, что теперь речь идет не о переброске крупных армейских соединений в незалежную, а лишь о британо-французской делегации. В ее задачу войдет "разработка формата" будущих украинских вооруженных сил.
Грубо говоря, речь идет даже не о советниках, а о чем-то непонятном с очень пространно сформулированной смыслом этого предприятия. Чем конкретно будет заниматься британо-французская делегация, каков будет ее состав и на какой срок делегаты отправятся на Украину, неизвестно.
Однако потом Макрон добавил, что Европа планирует отправить некие "силы сдерживания".
"Военные будут охватывать морские, воздушные и наземные направления и станут частью более широкого пакета мер по безопасности. Не РФ должна решать, будут ли силы сдерживания на Украине. Со следующей недели наши дипломатические советники будут следить за выполнением принятых сегодня решений", – сказал он.
Ровно как и с британо-французской делегацией, непонятно абсолютно ничего. То ли это будет полноценная армейская группировка, то ли "мониторинговые группы". Одним словом, европейцы при отсутствии возможности сделать конкретные шаги и подставиться, решили поиграть в слова то ли в надежде показаться сильнее, чем они есть, то ли в целях провокации.
Вчера, 26 марта, главным событием дня стало начало формирования северной дуги охвата Купянска с русского плацдарма за рекой Оскол.