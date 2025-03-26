ВС РФ успешно развивают наступление на северо-запад от Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за 27 марта

23:12 27.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 27 марта в разрезе СВО. Русские войска успешно развивают наступление на Южно-Донецком направлении. Украинский нардеп Железняк озвучил некоторые подробности содержания договора между Вашингтоном и Киевом по недрам и инфраструктуре незалежной. В Подмосковье провалилось покушение на офицера ВС РФ, несостоявшийся киллер найден мертвым в лесу. Президент Франции Макрон сообщил о том, что британо-французская военная делегация отправится на Украину для "разработки формата" будущей армии.



Кризис обороны усугубляется



