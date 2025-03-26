Нацбанк Казахстана выпускает в обращение банкноты номиналом 1000 тенге нового дизайна

00:19 28.03.2025

Это четвертая банкнота из серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.



При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором полугодии 2025 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.



