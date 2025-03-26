Путин предложил ввести на Украине временное управление ООН

00:34 28.03.2025

Это откроет путь к легитимным переговорам относительно украинского урегулирования, считает президент РФ



МУРМАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Международная практика предполагает возможность введения внешнего управления, что откроет путь к легитимным переговорам относительно украинского урегулирования. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".



Он напомнил о прецедентах внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. "Такая практика есть, и, в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления", - отметил Путин.



"Для того чтобы провести там демократические выборы, для того чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными", - пояснил российский лидер.



