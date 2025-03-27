Что останется от Запада, если он вернет бывшим колониям все награбленное, - Алексей Муратов

11:42 28.03.2025

Что останется от Запада, если он вернет бывшим колониям все награбленное



Алексей Муратов

27.03.2025



Вместо того, чтобы соваться в самую горячую точку планеты, Великобритании стоило бы задуматься над тем, что ее империя и без того трещит по швам. Потому что после смерти Елизаветы II сразу несколько стран Британского содружества (бывших колоний Великобритании) заявили о желании навсегда покончить со своим колониальным прошлым и отказаться от признания монархии в своих конституциях, став республиками, и лишить Карла III статуса своего суверена.



Более того, страны Карибского бассейна и Африканского союза уже требуют от Великобритании возместить ущерб за 4 века рабства и грабежа, когда европейскими работорговцами было похищено и насильно вывезено по меньшей мере 12,5 миллионов человек.



Об этом в авторской колонке для "ПН" рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения "Донецкая республика" и партии "Единая Россия" в ДНР.



К слову, в 2023 году суд ООН уже объявил, что Британия должна выплатить $24 трлн в качестве репараций за рабство бывшим колониям. Кроме того, Карибы призвали европейские страны официально извиниться, списать долги и оказать им всяческую поддержку. Африканский же союз готовит свой собственный план репараций для европейцев.



И как вы думаете на это отреагировали англичане? Британский премьер решил отделаться банальными извинениями за "историческую ошибку" британцев, но вместо извинений заявил, что нужно "смотреть в будущее", а не "вести очень долгие, бесконечные дискуссии о репарациях за прошлое".



После негодований общественности в кабинете премьер-министра лишь пообещали "нефинансовые" репарации в виде извинений, каких-то образовательных программ, создания культурных учреждений и оказания медицинской поддержки, а также заявили о возможности одобрения реструктуризации финансовых учреждений некоторых стран и пообещали облегчить долговое бремя. Но с условием, что все это не коснется британских налогоплательщиков.



Иначе говоря, Британия завуалировала компенсацию обещаниями. Что не понравилось стороне просителей, среди которых говорили о том, что после отмены рабства всем рабовладельцам выплатили солидные компенсации, а потомкам порабощенных народов пообещали извинения и что-то там еще. Но так, чтобы это "что-то" не било по карману британских налогоплательщиков, среди которых также имеются крупные промышленные предприятия и банки, вносящие весомый вклад в экономику Великобритании.



К слову, многие потомки работорговцев до сих пор имеют внушительные состояния от прежних бизнесов. Ведь когда в прошлом кого-то из их предков касалось банкротство, они могли быстро поправить свое положение за счет торговли рабами и оставить своим следующим поколениям вполне прибыльное дело, которое сегодня очень даже может быть воплощено в знаменитый бренд вроде банка J.P. Morgan. Ведь он наряду с банками Lloyd’s of London, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland и другими компаниями так или иначе был связан с работорговлей, страховал смерть "груза" от невыносимых условий перевозки и получал значительную прибыль. Все они финансировали плантации в Карибском бассейне, где под страхом смерти и звуки плетей трудились рабы.



Даже не очень значительные предприятия современности существуют и процветают до сих пор благодаря работорговле. К примеру, один из крупнейших пабов и пивоварен в Великобритании знаменитого пивного бренда Greene King, был основан в 1799 году Бенджамином Грином, который открыл свое дело со средств от продажи сахара, выращенного его собственными рабами из Африки на острове Сент-Китс в Карибском бассейне. После отмены рабства семья Гринов получила компенсацию £4,000 за освобождение 599 рабов (что эквивалентно современным £500,000 сегодня).



Но это все лирика относительно всей картины происходящего. Ведь Запад обогащался не только за счет работорговли, а еще банально выкачивал и до сих пор продолжает выкачивать ресурсы из стран Глобального Юга путем добычи полезных ископаемых, эксплуатации местногя населений всеми возможными способами. Ведь как говорил британский премьер-министр Бенджамин Дизраэли еще в середине XIX столетия: "Колонии не перестают быть колониями из-за того, что они обрели независимость".



Эпоха колониализма давно прошла, но ей на смену пришел неоколониальный строй, при котором даже Россия после 1991 года продолжает делиться с Западом некоторыми своими богатствами.



Что касается других стран, то за счет рабского и детского труда во многих из них производят свои товары такие именитые бренды как Apple, IKEA, Nestle, BMW и даже сказочная кинокомпания мультфильмов Walt Disney.



Что будет с этими компаниями, если они станут производить свою продукцию при адекватной зарплате рабочих и из сырья, полученного стандартным путем при оплате труда полного соцпакета? Ведь, к примеру, только один аккумулятор электрокара Tesla (современный показатель западного прогресса) требует от 12кг лития, который за копейки добывается руками африканских детей в жутких условиях труда.



Колонии и рабство никуда не делись. Они трансформировались и спрятались за словами "свобода" и "независимость", сдобренные щепоткой "демократии", под которую Запад по-прежнему может выкачивать ресурсы из других стран.



Так что будет с Западными странами, если они возместят весь тот ущерб, который веками опустошал остальной мир? И речь не идет о тех $24 трлн репараций от Британии, которые никто никогда не отдаст. Это лишь жалкие проценты от того, чем обязана одна единственная западная страна всему остальному миру. Выкачка ресурсов, торговля людьми, геноцид народов, присвоение чужих территорий – вот неполный список того, что стало движущей силой западного прогресса. Грабеж и смерть – это товары и услуги, за счет которых существуют постиндустриальные страны.



Вот в чем вопрос. Что останется от Запада, если каждый кто пострадал от его губительной экспансии получит равноценную и достойную компенсацию? Западу придется лишиться, как минимум, 12,5 миллионов белых людей, которые должны будут до конца своих дней работать за еду под палящим солнцем Африки и Карибского бассейна. К тому же, кроме денежной компенсации в сотни триллионов долларов, следует учесть регулярный вывоз ценных ресурсов из стран Запада в пользу пострадавших. Возврат культурных ценностей и реликвий… Перечислять можно долго, особенно если вспомнить такие невосполнимые "мелочи", как истребление 30 миллионов бизонов на территории нынешних США и даже уничтожение летописей индейцев майя.



И даже если все это каким-то чудесным образом получится возместить, то это не вернет пострадавшим народам утраченные сотни лет, за которые они могли бы развиваться, строить заводы, городскую инфраструктуру, энергетику и просто качественно обучать своих детей в собственных школах и вузах. Это целые утраченные поколения, которые могли бы сегодня привести свои страны к здоровой мировой конкуренции.



Именно к этому стремятся страны союза суверенных государств БРИКС. К выстраиванию справедливого многополярного мира, где каждая страна будет жить за счет того, что имеет под ногами и что умеют производить ее жители. В таком мире не хотят жить только страны Запада, потому что они знают, чего стоят их доллары и фунты стерлингов без паразитирования на других.