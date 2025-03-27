В Москве обсудили – признавать или русифицировать украинцев

11:47 28.03.2025

Максим Столяров

27.03.2025



По итогам СВО России придется либо признавать существование украинской нации, либо пытаться их всех русифицировать.



Об этом говорили участники конференции Международного клуба народного единства, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



По мнению российской теле- и радиоведущей Анны Шафран, не может быть никаких компромиссов – украинского народа и языка не существует.







"Я убеждена, у меня есть и украинские корни, белорусские корни. Я знаю точно, что это один народ. Никакого, при всем уважении к нашим украинским коллегам, отдельного украинского языка не существует. Есть диалекты русского языка.



И просто это тот момент, когда надо внятно говорить очевидные вещи, потому что если мы сейчас начнем опять как-то юлить, пытаться найти какие-то компромиссы, чтобы что-то не спугнуть, это совершенно категорически, с моей точки зрения, неправильная ситуация.



Можно пойти вперед только в тот момент, когда мы внесем ясность в то, что происходит. А ясность состоит в том, что мы один народ, в том, что у нас один язык, в том, что у нас одна вера", – сказала Шафран.



Однако с такой точкой зрения согласились не все. Российский историк Евгений Спицын подчеркнул, что если мы говорим о примирении, сосуществовать с украинцами придется.



"Отрицать существование на сегодняшний день – это заранее обрекать на провал всю нашу идею. Если вы придете и скажете украинцу, что он не украинец, а русский, он вас пошлет к едреной матери. Это так же, как мне придут и скажут: "Ты не русский, ты украинец". Что я сделаю с таким человеком?



Если вы начинаете постить старые имперские вещи о том, что украинцев никаких нет, что это одна часть русского народа, вот в XIX веке это можно было сказать, а в XXI уже нет. Это надо четко понять.



То есть, если мы хотим изначально создать вот этот мост, мы должны признать реальность того, что украинцы – это нация. Как она складывалась, хорошо это или плохо, это отдельный вопрос чисто научных споров", – рассуждал Спицын.



С ним согласилась и председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.



"Я понимаю, с каким народом мы имеем дело. Если мы сегодня действительно придем с темой, что вы недорусские, вы никакие не украинцы, это вас обманули в детстве, нас просто никто не поймет и отвергнут.



Украинцы – это уже сложившееся психологическое состояние. И нужно говорить, что украинцы – это часть русского народа, что это родственный народ. Я знаю тысячи людей, украиноязычных, которых дома поют песни на украинском языке. Вы им скажете, нет такого языка украинского. Они русские, потому что они украинцы?", – сказала она.



Но другие участники потребовали провести принудительную русификацию, чтобы попытаться навсегда избавиться от украинства. Одним из тех, кто выступил с таким предложением, был эксперт по безопасности, подполковник Алексей Селиванов.



"Нам нужно снять эту искусственную идею украинской нации, и говорить, что мы все русские. Украинизация обратима. Если украинская нация – это политический конструкт, она может быть обратима обратно путем воспитания.



Да, сейчас на Украине нам не дадут это сделать, ни при каких подписанных договорах. Но нам Бог дает шанс. Шанс кровавый, шанс тяжелый. Называется он – Специальная военная операция. Туда, куда приходят русские войска, украинство прекращает существовать не насильственным и естественным путем.



Если там есть украинская нация, то она есть только в лице ждунов и диверсантов, которые взрывают наших полицейских. Больше там украинской нации нет. И так будет и в других освобожденных регионах. Те, кто не хочет прекращать существование украинской нации, они погибнут или уедут. Они идут в ВСУ", – сказал Селиванов.