 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.03.2025
16:04  Какие травы едят в Таджикистане? Многие растения служат приправой для блюд, - Мумина Шовалиева
15:08  Синьхуа: В Китае издана Белая книга по правам человека в Тибете
14:24  Трамп хочет заполучить природные ресурсы Украины и не подпустить к ним Европу
14:09  В Душанбе откроется музей истории таджикского футбола
14:03  В Узбекистане повышение тарифов на газ и электроэнергию отложили на месяц
13:59  Американская разведка раскрыла все секреты России
13:31  Казахстан на криптокарте мира: ключевые партнеры и инициативы
12:08  Астана занимает 64 место в британском рейтинге финансовых центров
11:55  Президенты Узбекистана и Казахстана приняли вице-президента Европейской Комиссии Каю Каллас
11:47  В Москве обсудили – признавать или русифицировать украинцев
11:42  Что останется от Запада, если он вернет бывшим колониям все награбленное, - Алексей Муратов
00:34  Путин предложил ввести на Украине временное управление ООН
00:19  Нацбанк Казахстана выпускает в обращение банкноты номиналом 1000 тенге нового дизайна
Четверг, 27.03.2025
23:12  ВС РФ успешно развивают наступление на северо-запад от Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за 27 марта
22:48  Путь к Победе. Борьба за будущее человечества и человека, - Наталья Нарочницкая
22:03  infoBRICS: США выгодно, чтобы Одесса присоединилась к России - это гарантирует стабильность на Черном море
21:48  Президент Таджикистана предложил установить уголовную ответственность за незаконное использование электроэнергии и неуплату счетов
21:28  В Узбекистане внесены поправки в статью 244 УК о массовых беспорядках исходя из современных реалий
20:26  Хозяевам нефтянки приказали заняться противовоздушной обороной своих объектов, - Дмитрий Абзалов
16:30  Ярмарка национальных богатств. Элиты ЦА предлагают ресурсы Евросоюзу, - Сергей Кожемякин
16:24  В Кыргызстане разрабатывают ТЭО кольцевой железной дороги вокруг Иссык-Куля
15:49  Минтруда США отменило иностранные гранты, включая проект прозрачности хлопковой отрасли Узбекистане
15:44  Исфара станет рекой дружбы стран Центральной Азии. Киргизия и Таджикистан договорились.., - Виктория Панфилова
14:48  Казахстан проигрывает Узбекистану в гонке за лидерство в Центральной Азии, - Римма Гахова
14:27  Белая книга Евросоюза по обороне – "милый маленький сад" милитаризма, - Прохор Тебин
13:42  Производитель бытовой техники Ariston (Италия) возвращается на российский рынок
13:27  С чего начинало "Радио Свобода": использовали любого ублюдка, лишь бы он был антикоммунистом
13:17  ФСБ России: Украинские спецслужбы занимаются вербовкой под прикрытием американской RAND Corporation
12:22  МВД РТ: таджикистанцы могут легализовать свое пребывание и трудовую деятельность в России
12:11  Китай и Кыргызстан в академии Дуньхуан создали совместную лабораторию по охране культурного наследия
11:44  Персидская поэма "Шах-наме" как источник иранского патриотизма, - Павел Густерин
11:35  В Ашхабаде состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Узбекистана
11:32  В Кыргызстане предлагают вернуться к идее поворота сибирских рек в Центральную Азию
11:22  КНБ Казахстана пресечен канал контрабанды оружия ухищренным способом из соседней страны
11:17  В Узбекистане ведутся работы по созданию альтернативных дорог, связывающих столицу с регионами
11:03  Посол Ирана в РФ: "Трампу нужно еще раз прочитать историю Ирана"
10:58  Евгения Гуцул просит Путина и Эрдогана помочь в ее освобождении
02:05  Politico: эстонскую даму Каю Каллас критикуют в ЕС из-за резких высказываний в сторону России
02:00  Русские бойцы в Курской области подняли сбитый оккупантами православный крест
01:44  NYT: снятие ограничений с Россельхозбанка может привести к краху режима санкций
01:21  Монголия ждет метро. Первая линия в Улан-Баторе будет иметь длину 19,4 км с 15 станциями
01:00  Китай призвал США не проецировать свою гегемонистскую логику на Китай
00:57  В Узбекистане уличное освещение переведут на солнечные батареи
00:48  Кыргызстан. Старейшины города Таш-Кумыр разделились на две группы. Мирить их приехал полномочный представитель президента
00:05  ВС РФ формируют северную дугу охвата Купянска за Осколом – итоговая сводка Readovka за 26 марта
Среда, 26.03.2025
23:26  ГКНБ Кыргызстана задержал члена ОПГ по прозвищу "Иисус", ведется следствие...
22:16  Глава евросоюзной дипломатии Кая Каллас совершит вояж по маршруту Ашхабад-Ташкент-Алматы
21:34  МИД Казахстана прокомментировал атаку дронов на КТК
21:12  Европа втягивает планету в мировую войну, этого нельзя допустить, - Сергей Караганов
19:52  Россия призывает все ответственные правительства осудить нападения на российских журналистов
15:53  К 80-летию Победы. Ташмамат Джумабаев из Кыргызстана стал героем СССР в 19 лет
15:04  Росатом и Узатом обсуждают создание АЭС большой мощности в Узбекистане
14:46  Армения опять развернулась к России из-за драматичных событий, - Дмитрий Бавырин
14:37  Глубинное государство готовится включить "зеленый свет" наркотикам, - Валентин Катасонов
14:14  Турция требует объяснений от Греции по поводу "дерзких" скандирований на военном параде (видео)
13:58  В Кыргызстане запасы золота месторождения Кумтор выросли в 2 раза после дополнительной геологоразведки
13:26  В Самарканде блогер получил 10 суток ареста за купание в луже (видео)
12:51  Распад Пакистана: невыученные уроки истории, - Леонид Савин
12:32  Детский омбудсмен Узбекистана заявила о двукратном росте обращений в ее офис
12:29  Кыргызстан в типографии "Учкун" начал печатать паспорта других стран
12:26  Узбекистан превзошел по объему сельхозпроизводства Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, вместе взятые
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Москве обсудили – признавать или русифицировать украинцев
11:47 28.03.2025

Максим Столяров
27.03.2025

По итогам СВО России придется либо признавать существование украинской нации, либо пытаться их всех русифицировать.

Об этом говорили участники конференции Международного клуба народного единства, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

По мнению российской теле- и радиоведущей Анны Шафран, не может быть никаких компромиссов – украинского народа и языка не существует.



"Я убеждена, у меня есть и украинские корни, белорусские корни. Я знаю точно, что это один народ. Никакого, при всем уважении к нашим украинским коллегам, отдельного украинского языка не существует. Есть диалекты русского языка.

И просто это тот момент, когда надо внятно говорить очевидные вещи, потому что если мы сейчас начнем опять как-то юлить, пытаться найти какие-то компромиссы, чтобы что-то не спугнуть, это совершенно категорически, с моей точки зрения, неправильная ситуация.

Можно пойти вперед только в тот момент, когда мы внесем ясность в то, что происходит. А ясность состоит в том, что мы один народ, в том, что у нас один язык, в том, что у нас одна вера", – сказала Шафран.

Однако с такой точкой зрения согласились не все. Российский историк Евгений Спицын подчеркнул, что если мы говорим о примирении, сосуществовать с украинцами придется.

"Отрицать существование на сегодняшний день – это заранее обрекать на провал всю нашу идею. Если вы придете и скажете украинцу, что он не украинец, а русский, он вас пошлет к едреной матери. Это так же, как мне придут и скажут: "Ты не русский, ты украинец". Что я сделаю с таким человеком?

Если вы начинаете постить старые имперские вещи о том, что украинцев никаких нет, что это одна часть русского народа, вот в XIX веке это можно было сказать, а в XXI уже нет. Это надо четко понять.

То есть, если мы хотим изначально создать вот этот мост, мы должны признать реальность того, что украинцы – это нация. Как она складывалась, хорошо это или плохо, это отдельный вопрос чисто научных споров", – рассуждал Спицын.

С ним согласилась и председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

"Я понимаю, с каким народом мы имеем дело. Если мы сегодня действительно придем с темой, что вы недорусские, вы никакие не украинцы, это вас обманули в детстве, нас просто никто не поймет и отвергнут.

Украинцы – это уже сложившееся психологическое состояние. И нужно говорить, что украинцы – это часть русского народа, что это родственный народ. Я знаю тысячи людей, украиноязычных, которых дома поют песни на украинском языке. Вы им скажете, нет такого языка украинского. Они русские, потому что они украинцы?", – сказала она.

Но другие участники потребовали провести принудительную русификацию, чтобы попытаться навсегда избавиться от украинства. Одним из тех, кто выступил с таким предложением, был эксперт по безопасности, подполковник Алексей Селиванов.

"Нам нужно снять эту искусственную идею украинской нации, и говорить, что мы все русские. Украинизация обратима. Если украинская нация – это политический конструкт, она может быть обратима обратно путем воспитания.

Да, сейчас на Украине нам не дадут это сделать, ни при каких подписанных договорах. Но нам Бог дает шанс. Шанс кровавый, шанс тяжелый. Называется он – Специальная военная операция. Туда, куда приходят русские войска, украинство прекращает существовать не насильственным и естественным путем.

Если там есть украинская нация, то она есть только в лице ждунов и диверсантов, которые взрывают наших полицейских. Больше там украинской нации нет. И так будет и в других освобожденных регионах. Те, кто не хочет прекращать существование украинской нации, они погибнут или уедут. Они идут в ВСУ", – сказал Селиванов.

Источник - ПолитНавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743151620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о развитии спорта и физической культуры одобрили сенаторы
- Мажилис намерен укреплять межпарламентское сотрудничество с Китаем
- Олжас Бектенов ознакомился с ходом реализации поручений Президента по развитию промышленности в Павлодарской области
- Карбоновое земледелие для восстановления почв внедрит Министерство сельского хозяйства
- Паводки-2025: С обстановкой в Кулсары, селах Атырауской и Актюбинской областей ознакомился Канат Бозумбаев
- В Мажилисе презентовали законопроект по вопросам ОСМС
- Экономическое развитие Восточно-Казахстанской и Абайской областей, потенциал роста IT-отрасли рассмотрели в Правительстве
- Глава МИД Армении прибыл с первым официальным визитом в Астану
- Айдарбек Сапаров: Господдержка является важным фактором в успешной работе аграриев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  