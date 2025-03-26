Астана занимает 64 место в британском рейтинге финансовых центров

12:08 28.03.2025

Астана и Алматы остаются финансовыми лидерами Восточной Европы и Центральной Азии



Оба казахстанских города снизили позиции в мировом финансовом рейтинге, однако в региональном разрезе сохраняют свои позиции в пятерке лучших, сообщает Zakon.kz.



Столица Казахстана – главный финансовый центр региона



Астана продолжает удерживать лидерство среди финансовых центров Восточной Европы и Центральной Азии согласно последнему выпуску глобального индекса финансовых центров. Вслед за столицей Казахстана в региональном рейтинге расположились Таллин, Кипр, Рига, а также второй казахстанский город – Алматы.



В общей сложности специалисты проанализировали 133 финансовых центра, из которых 119 вошли в основной индекс.



Исследование, проведенное международной аналитической организацией Z/Yen Group [Z/Yen Group - коммерческий аналитический центр со штаб-квартирой в лондонском Сити], представлено в 37-м выпуске Global Financial Centres Index (GFCI) – одного из наиболее авторитетных рейтингов в сфере финансов.



Снижение позиций казахстанских центров обусловлено не столько ухудшением их собственных показателей, сколько более динамичным развитием конкурентов.



Динамика изменений в рейтинге



Астана заняла 64-е место с индексом 688, что на 11 пунктов выше предыдущего результата. Однако этого улучшения оказалось недостаточно для укрепления позиций, поскольку в прошлом году столица занимала 62-ю строку с индексом 677.



Алматы, увеличив индекс всего на 4 пункта, потерял сразу 9 позиций и оказался на 95-м месте.



Астана уступила свои позиции таким городам, как:



Стокгольм (+29 пунктов, +16 позиций);

Рим (+32 пункта, +19 позиций);

Нью-Дели (+21 пункт, +8 позиций);

Хельсинки (+23 пункта, +10 позиций);

Ханчжоу (+22 пункта, +9 позиций).



Глобальные тренды в рейтинге финансовых центров



В целом в последнем выпуске индекса не произошло значительных изменений в топовых позициях. Первые девять финансовых центров сохранили свои места. В пределах первой двадцатки Амстердам поднялся на девять позиций (до 18-го места), а Дубай улучшил свое положение на четыре позиции (до 12-го места). Эти изменения подтверждают устойчивость мировой экономики, сопровождающуюся медленным, но стабильным ростом и снижением инфляции.



Самое заметное повышение позиций продемонстрировали:



Рим (+19 позиций);

Стокгольм (+16 позиций);

Вена (+16 позиций);

Монако (+15 позиций).



В рамках исследования GFCI аналитики изучили основные вызовы, с которыми сталкиваются международные финансовые центры в среднесрочной перспективе. Наиболее значимым риском остаются геополитические факторы – их отметили 18% опрошенных (по сравнению с 20% в предыдущем отчете). На втором и третьем местах среди вызовов оказались конкуренция между центрами (15%) и изменение национальных приоритетов (13%).



Лидеры мирового финансового рейтинга



Первая десятка мировых финансовых центров осталась практически неизменной:



Нью-Йорк

Лондон

Гонконг

Сингапур

Сан-Франциско

Чикаго

Лос-Анджелес

Шанхай

Шэньчжэнь

Сеул (вернулся в топ-10)



Для справки. Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 35-м). Последний рейтинг был составлен на основе опроса почти 8,5 тыс. респондентов.



При составлении индекса использовались три фактора: телекоммуникационная инфраструктура, деловая бизнес-среда и восприятие коррупции. Также компания провела онлайн-опрос представителей финансовых центров, попавших в рейтинг.



И, наконец, авторы используют более 29 тыс. оценок из онлайн-опросника и более 100 индексов от таких организаций, как Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития и Economist Intelligence Unit.



Ранее мы сообщили, что Астана стала первым городом в Казахстане и Центральной Азии, получившим международный сертификат по стандарту ISO 37120 "Устойчивые города и сообщества – Показатели городских услуг и качества жизни".



Андрей Валентинов