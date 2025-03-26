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Американская разведка раскрыла все секреты России
13:59 28.03.2025

Виктория Никифорова

Свежий доклад Национальной разведки США проливает свет на причины внезапной смены курса американской администрации. Он отвечает на вопрос, почему Дональд Трамп и его команда так истово стремятся к миру с Россией и пытаются осуществить новую разрядку. Дело тут отнюдь не в абстрактном гуманизме.

В этом смысле интересно сравнить нынешний документ с прошлогодним докладом Нацразведки. Тогда ведомство под руководством Аврил Хейнс (ставленницы Обамы) заверяло руководство США в том, что оно по-прежнему гегемонит во всем мире. Нужно только подкинуть еще деньжат на Украину и поддержку демократии - и все враги будут окончательно повержены. Главным противником числилась тогда "конфронтационная Россия", вторым врагом назначили Китай.

В этом году Нацразведку возглавила сторонница Трампа Тулси Габбард, и сразу выяснилось, что в "датском королевстве" все прогнило. Население США закошмарено криминальными мигрантами и бандами наркоторговцев, и вот эти внутренние угрозы и есть самое главное, с чем планируют бороться американские силовики. Потому что иначе в стране настанет хаос и всем будет уже не до внешней политики.

Главным противником на внешнем фронте назначен Китай. Россия в списке "врагов" переехала на второе место. И вот тут начинается самое для нас интересное.

Во-первых, говорится в докладе, противостояние с Россией может легко привести США к ядерной войне. Это именно то, о чем говорила Москва и что напрочь отказывалась признавать администрация Байдена.

При этом отмечается, что ядерный арсенал России на сегодня является самым большим и технологически продвинутым в мире. Разведчики считают, что в этом плане Россия превосходит США и "представляет катастрофическую угрозу для родины" - имеется в виду их родина, естественно. Отдельно отмечено и превосходство Москвы в нестратегических ядерных вооружениях!

Во-вторых, в украинском конфликте "Россия одерживает верх". Зачем Вашингтону рисковать ядерной войной ради заведомо проигранного противостояния в Новороссии? Естественным образом отсюда вытекает стремление США "привести (украинский. - Прим. ред.) конфликт к приемлемому финалу".

В-третьих, рухнули все надежды истощить, ослабить и изолировать Россию с помощью санкций. Впервые признается, что российская экономика четвертая в мире, если брать ВВП по ППС - раньше американцы эту методику использовать отказывались.

Американские разведчики полагают, что на сегодня и Киев, и Москва склонны затягивать переговоры, так как "неудачное мирное соглашение для них опаснее, чем продолжение войны". При этом "положительная динамика на фронте позволяет России проявлять стратегическое терпение", в то время как на Украине мирная сделка с потерей территорий "может привести к мятежам и общей нестабильности".

Еще из важного: Россия успешно осваивает космос, беспилотные технологии и искусственный интеллект, развивает торгово-экономические альянсы (здесь серьезную угрозу для гегемонии США представляет БРИКС) и демонстрирует завидную устойчивость экономики. Ее политика низкого долга заметно контрастирует с рекордным долгом США, а дружественные отношения с Китаем, Ираном и КНДР невозможно разрушить, они продолжат развиваться при любых условиях.

"Путин настроен решительно и готов заплатить высокую цену, чтобы победить в решающий момент конкуренции с США и мировой истории, - докладывает Нацразведка США. - Большинство русских принимают войну, и вероятность появления альтернативы Путину является наименьшей за все последние 25 лет".

Понятно, как относятся к России американские рыцари плаща и кинжала. Большой любви там к нам нет, официально мы назначены врагами. Однако если отбросить устаревшую риторику, в целом доклад ведомства Тулси Габбард пронизан геополитическим реализмом. Это Realpolitik, как любили говорить наши предки.

Россия сильнее США в плане ядерного арсенала и военного опыта - наша армия за последние три года освоила на практике все новейшие технологии и ознакомилась с работой всех западных вооружений. Ввязываться в конфликт с нами - это чистый суицид.

Внутренние риски для США и так огромны (возвращаемся к нелегалам и наркоторговцам), а обострение на внешнем фронте способно тем более повергнуть страну в хаос. Поэтому на данном этапе Вашингтону выгодно закончить миром конфликт на Украине - об этом Дональд Трамп кричал на протяжении всей своей избирательной кампании, и именно это он пытается сейчас реализовать.

По тому же сценарию разворачивалась и разрядка между США и СССР в 1970-е. Запустила процесс именно проигранная американцами война во Вьетнаме. Дональд Трамп сегодня просто следует курсом президента Никсона.

Ну и мы против разрядки ничего не имеем. О нашем стремлении к мирным переговорам президент Путин говорит с 2022 года. Если есть хоть малейший шанс достичь целей СВО, не жертвуя жизнями наших людей, мы будем счастливы его использовать.

Источник - РИА Новости
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