В Узбекистане повышение тарифов на газ и электроэнергию отложили на месяц

14:03 28.03.2025

Президент поручил правительству перенести повышение тарифов на газ и электроэнергию на месяц. Цены повысятся с 1 мая, а не с 1 апреля, как планировалось ранее, сообщили "Газете.uz" в Кабмине. Решение принято для поддержки населения и бизнеса.



Новые тарифы на газ и электроэнергию вступят в силу на месяц позже - с 1 мая. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 28 марта. Информацию "Газете.uz" подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов.



Отложить повышение тарифов в целях поддержки населения и предпринимателей поручил президент Шавкат Мирзиеев, выяснила "Газета.uz".



Глава государства поручил обеспечить надежное снабжение топливно-энергетическими ресурсами населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства.



Второй этап повышения тарифов ранее планировался с 1 апреля. Это было предусмотрено постановлением правительства от 16 апреля 2024 года. В документ внесены соответствующие изменения.



Первый этап повышения был в мае прошлого года, тогда же были введены социальные нормы потребления. Базовая (в рамках соцнормы) стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения выросла с 295 до 450 сумов (+52,5%), 1 кубометра газа - с 380 до 650 сумов (+71%). При росте объемов потребления тариф возрастает в разы.



С 1 мая базовый тариф на электроэнергию (в рамках 200 кВт·ч в месяц) увеличится на 33,3% - с 450 до 600 сумов, а на газ - на 53,8%, с 650 до 1000 сумов.