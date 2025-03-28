В Душанбе откроется музей истории таджикского футбола

14:09 28.03.2025

28 марта, 2025



По указанию Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председателя города Душанбе, Президента Федерации футбола Таджикистана уважаемого Рустами Эмомали на строящемся в Душанбе новом стадионе будет открыт музей истории таджикского футбола, а также издана книга "История таджикского футбола". Об этом сообщает Федерацяи футбола Таджикистана.



"Уважаемые болельщики, любители футбола! Мы с уважением просим тех, у кого есть предметы и вещи, имеющие отношение к истории футбола, в том числе игровая футболка, кубки и медали, сертификаты и дипломы, а также книги и любые материалы, связанные с историей таджикского футбола, связаться с нами", - говорится в обращении Федерации футбола Таджикистана к любителям таджикского футбола.



Отмечается, что владельцы ценных вещей и предметов, а также авторы значимых материалов будут поощрены.