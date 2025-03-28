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Трамп хочет заполучить природные ресурсы Украины и не подпустить к ним Европу
14:24 28.03.2025

28.03.2025

Администрация Трампа подготовила жесткое соглашение, по которому Украина должна будет отдать контроль над своими природными богатствами в обмен на полученную военную и экономическую поддержку. Документ предусматривает создание специального инвестиционного фонда под управлением США, который получит приоритетное право на прибыль от добычи полезных ископаемых. При этом Киев не сможет получить доход от этих проектов, пока не компенсирует всю американскую помощь с начала конфликта

Ресурсы в обмен на помощь

Соглашение дает Штатам первоочередное право на прибыль от добычи природных ископаемых. Она будет переводиться в специальный контролируемый Вашингтоном инвестиционный фонд реконструкции. Важно отметить, что документ определяет "материальную и финансовую помощь", предоставленную Украине с начала военного конфликта с Россией в феврале 2022 года, как вклад США в этот фонд.

Фактически это означает, что администрация Трампа потребует от Украины оплатить всю военную и экономическую поддержку США, предоставленную с начала войны, прежде чем Киев получит какой-либо доход из партнерского фонда.

Соглашение собирались заключить в прошлом месяце, но подписание сорвалось из-за ссоры президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Овальном кабинете. США передали пересмотренное соглашение официальным лицам в Киеве в прошлые выходные. Белый дом заявил на прошлой неделе, что администрация выходит за рамки ранее согласованной сделки по критически важным минералам на Украине.

Обсуждения между двумя сторонами продолжаются, и в финальной версии условия могу измениться. Украина, вероятно, ответит на американский документ своими поправками на этой неделе, сообщил Bloomberg News источник, знакомый с ситуацией.

Зеленский заявил журналистам в четверг в Париже, где он присутствует на саммите с европейскими лидерами, что полное соглашение, предложенное США, требует "детального изучения", и условия постоянно меняются в ходе переговоров. Хотя еще рано говорить о достижении договоренности, "мы поддерживаем сотрудничество с США, мы не хотим давать ни единого сигнала, который может побудить США прекратить помощь Украине", - сказал он.

Представитель Министерства финансов США заявил в ответ на запрос о комментарии, что США намерены быстро завершить соглашение и обеспечить прочный мир как для Украины, так и для России.

"Соглашение по минералам дает Украине возможность установить долгосрочные экономические отношения с США, которые станут основой для длительной безопасности и мира", - сказал представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт. "Это укрепит отношения между нашими странами и принесет пользу обеим сторонам".

Зеленский стремился привлечь союзников Украины к инвестициям в страну в рамках своего так называемого Плана победы. Трамп выдвинул свои требования по сделке о доступе к критически важным минералам Украины вскоре после вступления в должность в январе, в качестве компенсации за поддержку США в войне.

Американский президент стремится заключить соглашение с Украиной, одновременно подталкивая Зеленского и президента России Владимира Путина к достижению договоренности о прекращении войны. До сих пор США настаивали на ряде уступок со стороны Украины, включая возможный отказ от претензий на занятые Россией территории.

Детали сделки: 50% дохода и полный контроль

Украина получила статус кандидата в ЕС в 2022 году и готовится начать переговоры о полноправном членстве, которые могут занять годы. Этот процесс может еще больше осложниться, если США получат фактический контроль над инвестиционными решениями, охватывающими большие сектора экономики Украины.

Ранее Украина заявляла, что соглашение с США не должно противоречить ее договору об ассоциации с ЕС. Также она ранее отвергла предложение США включить прошлую поддержку Украины как вклад в совместный фонд.

Согласно проекту документа, Международная финансовая корпорация развития США (DFC) будет контролировать инвестиционный фонд, назначая трех из пяти членов совета директоров и владея "золотой акцией", дающей особые права голоса для блокировки определенных решений. Украина назначит двух других членов и не сможет вмешиваться в повседневное управление фондом.

Правительство в Киеве должно будет направлять 50% доходов от всех новых проектов по природным ресурсам и инфраструктуре в фонд. США будут иметь право на всю прибыль плюс 4% годовой доход, пока их инвестиции не окупятся, говорится в проекте.

Украина будет обязана представлять все проекты в фонд для рассмотрения "как можно раньше", при этом DFC получит места в совете директоров или надзор над всеми финансируемыми программами. Киеву будет запрещено предлагать отклоненные проекты другим сторонам на "существенно лучших" условиях как минимум в течение года.

Кроме того, согласно проекту, правительство США будет иметь право покупать металлы, минералы, нефть и газ Украины раньше других сторон на коммерческих условиях, независимо от того, финансирует ли фонд проект.

Сделка, не имеющая временных ограничений, также запрещает Киеву продавать критически важные минералы странам, которые являются "стратегическими конкурентами" США.

Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg

Источник - Profinance.ru
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