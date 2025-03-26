Синьхуа: В Китае издана Белая книга по правам человека в Тибете

15:08 28.03.2025

Пресс-канцелярия Госсовета КНР провела пресс-конференцию, посвященную публикации Белой книги по правам человека в Сицзане



Лхаса, 28 марта /Синьхуа/ -- В пятницу в городе Лхаса /адм. центр Сицзанского автономного района, Юго-Западный Китай/ состоялась пресс-конференция, посвященная публикации Белой книги по правам человека в Сицзане.



Документ, озаглавленный "Развитие и прогресс дела прав человека в Сицзане в новую эпоху", был опубликован Пресс-канцелярией Госсовета КНР.



Белая книга: В Сицзане эффективно обеспечивается свобода вероисповедания



Лхаса, 28 марта /Синьхуа/ -- Законная религиозная деятельность в Сицзанском автономном районе на юго-западе Китая находится под эффективной защитой. Кроме того, предпринимаются все усилия для удовлетворения религиозных потребностей верующих, говорится в Белой книге, опубликованной в пятницу Пресс-канцелярией Госсовета КНР.



В документе, озаглавленном "Развитие и прогресс дела прав человека в Сицзане в новую эпоху", говорится, что в районе проживает около 46 тыс. буддийских монахов и монахинь, 12 тыс. коренных мусульман и более 700 католиков.



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РУВИКИ

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Тибетский автономный район

Тибетский автономный район (тиб. བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་; Bod-rang-skyong-ljongs; Бе ранг кьенг джонг кит. упр. 西藏自治区, пиньинь Xīzàng Zìzhìqū или Сицзан; ТАР) - автономный район на западе КНР.

Расположен на части территории древнего Тибетского государства. Административный центр и крупнейший город - Лхаса (Ласа). Согласно переписи 2020 года в Тибете проживало 3,648 млн человек.