Какие травы едят в Таджикистане? Многие растения служат приправой для блюд, - Мумина Шовалиева

16:04 28.03.2025

Зеленое золото весны. Какие травы едят в Таджикистане?



ДУШАНБЕ, 25.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. В весеннее время в Таджикистане в пищевой рацион населения входят многочисленные дикорастущие, лекарственные, огородные травы. Их употребляют как в сыром виде, так и в блюдах. Многие очень любят стебли торона или ревеня, стебли травы кинг, которые едят в свежем виде с солью, предварительно очистив от кожицы, как торон, а корневища, похожие на початки кукурузы или кормовую морковь, едят печеными в золе. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии имени А. Дониша Национальной академии наук Республики Таджикистан Мумина Шовалиева рассказала о пользе трав.



По ее словам, многие растения служат приправой для блюд, как, например, мята – пудина, горный лук, одуванчик, укроп. Их употребляют как основные или составные части того или иного блюда. Они являются частью мучных супов, служат в качестве примеси к обычной муке, из которой выпекают лепешки.



"Эти травы можно высушивать или замораживать и использовать круглый год. Также они обладают лечебными свойствами. В народе считается, что весна – это сезон весенних похлебок "оталахури". В свежем и высушенном виде травы применяют как приправу к мучной пище "отала". Употреблять в пищу весенние травы считается в народе делом богоугодным - "савоб", - считает собеседница.



Сузанак - горная трава с лечебными свойствами



По ее мнению, трава сузанак произрастает в горах весной, похожа на укроп и является съедобной. Траву употребляют в пищу свежей, а когда она зацветает, использовать ее в еду нельзя, так как она может нанести вред здоровью. У травы сузанак вкус острый, больше всего она растет среди пшеницы – гандумзор. Ее также используют в весенней похлебке – отала. Эта трава очищает кровь человека от различных шлаков. В народной медицине отвар из нее применяют наружно при дерматитах.



Момочияк известен в народной медицине



"Трава момочияк является первой весенней травой в горах. С этим растением связана народная игра, называемая "чучка": того, кто первым вытянет палочку в игре, называли "момочияк" - "первый". В народной медицине отвар из ее цветков применяют при солнечном ударе, язвенном стоматите, ларингитах и кори, гепатите, болезни селезенки, сироп применяют при асците, метеоризме, колите, гастралгии, спазмах кишечника, а свежие – при диарее и диспепсии. В горах Хатлонской области произрастает в весенний период времени трава "шинык". По словам местного населения, она похожа на иголку ("сузанак"). Ее обычно клали в похлебку – отала", - рассказывает Мумина Шовалиева.



Торон и его свойства



По словам собеседницы, в высокогорьях Таджикистана – Зеравшане, Гиссаре Дарвазе, Южном Таджикистане, Восточном Таджикистане, на Западном Памире весной растет трава торон. Ее едят с солью в свежем виде. В народной медицине свежие листья используют для улучшения аппетита и как жаждоутоляющее средство, а отвар - при колите.



Пудина и ее применение в кулинарии и медицине



"Весенняя трава пудина имеет множество разновидностей. Наиболее распространенной является "пудинаи боги" (огородная). Она растет в основном в огороде, иногда ее специально сажают. "Пудинаи лаби чуй" - пудина, которая произрастает по берегам рек или арыков. Ее употребляют в свежем виде и как приправу к супам отала, оши туппа, оши бурида. На равнине и в северных районах Таджикистана используют ее в качестве начинки в самбусу или в жареные в масле пирожки – "бичак". Из пудины готовят весной таджикское блюдо "шакаров". Всего существует 25 видов пудины (мяты), в Таджикистане – 4 вида. В традиционной медицине сок растения используют внутрь, это гемостатическое средство при гепатите, наружно - при укусах ядовитых змей, в народной медицине ее отвар применяется внутрь при туберкулезе легких, кашица из листа - внутрь при язве желудка", - отмечает сотрудница Национальной академии наук Таджикистана.



Что такое кошнич?



Мумина Шовалиева рассказала, что весной в Дарвазе почти одновременно с одуванчиком "кокых" или "кокув" в горах произрастает трава кошнич, цикорий, чатркоку, косни. В Таджикистане из 10 видов существует 1 вид растения. На вкус трава немного горьковатая. Ее вырывали вместе с корневищем, мыли совместно с одуванчиком и ели в свежем виде. Считалось, что она очищала кровь человека от различных шлаков. Среди населения существовало такое представление, что "того, кто съест эту траву, скорпион не укусит весной" – "каждум бахорда намегазад". В научной медицине настой соцветия успокаивает нервную систему и усиливает деятельность сердца, а в традиционной – отвар корня, настой растения внутрь – при тошноте, закупорках кровеносных сосудов, в народной медицине – отвар надземной части при солнечном ударе у детей, а мазь из золы растения – со сметаной при дерматите.



"Кокув" или "кокых" - одуванчик, который произрастал ранней весной, считалось в народе, одновременно с ромашкой "молочной" - "ширкокых". Корни одуванчика, предварительно промыв, употребляли в пищу с солью или без нее. Корень одуванчика хорошо, как и другие перечисленные травы, очищает кровь человека от шлаков.



Одуванчик и его лечебные свойства



Лечебные свойства одуванчика были известны в глубокой древности. Абуали ибн Сино назначал сок одуванчика при застоях кровообращения, водянке, воспалительных процессах глаз и т. п. Корень и траву одуванчика применяли в качестве горечи для возбуждения аппетита и улучшения деятельности желудочно-кишечного тракта. В народной медицине в настоящее время применяется в качестве желчегонного и слабительного средства; экстракт корня применяют при бронхиальной астме, пластырь из корня - при фурункулезе, вареные растения и отвар - при астении, гепатите, холецистите, болезнях почек, мочевого пузыря и для улучшения аппетита, сок растения - для улучшения обмена веществ, при пневмонии.



Щавель и его применение



Шилха или щавель конский также один из первых произрастает весной и употребляется повсеместно в свежем виде. В народной медицине используют его листья при лечении свинки, а в некоторых случаях как кровоостанавливающее средство, его сок используют при стоматитах как ранозаживляющее средство, жареные листья с салом - при туберкулезе легких.



Чем полезна трава гуши бузак?



Мумина Шовалиева рассказала, что трава гуши бузак (дословно "ухо козленка") похожа на лист щавеля. Совместно с травой "шинык" ее употребляют в оталу. В этой траве есть много витаминов. В народной медицине применяется настой и отвар, который назначают внутрь при гастритах, энтероколитах, наружно при ревматизме, радикулите, а также чай из листьев внутрь при тахикардии, артрите, как противоспазматическое средство при простуде. В народной медицине также применяются свежие листья этого растения, отвар применяют внутрь при астении, дистрофии, артралгии.



Лайло ТОИРИ