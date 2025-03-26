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|Глава Минцифры Кыргызстана 37-летний Азамат Жамангулов первым получил ID-паспорт через онлайн-заявку
17:17 28.03.2025
БИШКЕК, 28 мар - Sputnik. Министр цифрового развития КР Азамат Жамангулов первым получил ID-карту через онлайн-заявку.
"Мой новый ID-паспорт был изготовлен и доставлен прямо в офис сотрудниками ОАО "Кыргыз почтасы", - написал сам Жамангулов в соцсетях.
Функция онлайн-подачи заявления на замену ID-карты была продемонстрирована президенту Садыру Жапарову во время его визита в IT-центр госучреждения "Кызмат".
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37-летний Жамангулов Азамат Саадатбекович 30 янв. 2025 г. назначен исполняющим обязанности министра цифрового развития Кыргызской Республики.