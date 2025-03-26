Глава Минцифры Кыргызстана 37-летний Азамат Жамангулов первым получил ID-паспорт через онлайн-заявку

17:17 28.03.2025

БИШКЕК, 28 мар - Sputnik. Министр цифрового развития КР Азамат Жамангулов первым получил ID-карту через онлайн-заявку.



"Мой новый ID-паспорт был изготовлен и доставлен прямо в офис сотрудниками ОАО "Кыргыз почтасы", - написал сам Жамангулов в соцсетях.



Функция онлайн-подачи заявления на замену ID-карты была продемонстрирована президенту Садыру Жапарову во время его визита в IT-центр госучреждения "Кызмат".



***



37-летний Жамангулов Азамат Саадатбекович 30 янв. 2025 г. назначен исполняющим обязанности министра цифрового развития Кыргызской Республики.



