|Посол РФ в Пакистане: Афганистан недостаточно борется с терроризмом
19:15 28.03.2025
Посол России в Пакистане Альберт Хорев отметил, что Афганистан прилагает недостаточно усилий для борьбы с исламским терроризмом, но это вызвано ограниченными экономическими возможностями страны.
Хорев подчеркнул, что Москва продолжит курс на взаимодействие с Исламабадом и Кабулом в антитеррористической сфере.
Он также сообщил, что у посольства нет данных о поставках пакистанского оружия Украине.
Утверждения о таких поставках посол назвал безосновательными.
Посол России в Исламабаде заявил, что усилия МЭА по борьбе с терроризмом "недостаточны"
26 марта 2025 г.
Новости Арианы
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Посол России в Пакистане Альберт П. Хорев заявил, что усилия Афганистана по борьбе с боевиками недостаточны, однако объяснил это экономическими проблемами и сложившейся обстановкой в сфере безопасности в стране.
Он заявил, что ИГИЛ (ДАИШ) представляет собой самую большую угрозу национальной и региональной безопасности России, и что Москва внимательно следит за ситуацией.
Хорев добавил, что Москва также сотрудничает с региональными партнерами в формате "квартета" по противодействию терроризму.
Далее он заявил, что Россия также продолжает сотрудничать со странами региона в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целях ликвидации боевиков.
Он подтвердил поддержку Москвой Пакистана, Афганистана и других государств региона в борьбе с угрозами со стороны боевиков.
Хорев также опроверг сообщения СМИ о том, что Пакистан поставляет оружие на Украину.
"Мы не нашли никаких доказательств поставок пакистанского оружия в украинско-российский конфликт. Все подобные заявления беспочвенны".
Тем временем Исламский Эмират Афганистан неоднократно заявлял, что ИГИЛ подавлен в Афганистане и что деятельность группировки берет свое начало в Пакистане.