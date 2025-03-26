Посол РФ в Пакистане: Афганистан недостаточно борется с терроризмом

19:15 28.03.2025

Посол России в Пакистане Альберт Хорев отметил, что Афганистан прилагает недостаточно усилий для борьбы с исламским терроризмом, но это вызвано ограниченными экономическими возможностями страны.



Хорев подчеркнул, что Москва продолжит курс на взаимодействие с Исламабадом и Кабулом в антитеррористической сфере.



Он также сообщил, что у посольства нет данных о поставках пакистанского оружия Украине.



Утверждения о таких поставках посол назвал безосновательными.



