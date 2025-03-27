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НГ: США обходят нормы ВТО, которые пытаются соблюдать Китай и Россия
19:18 28.03.2025

США обходят нормы ВТО, которые пытаются соблюдать Китай и Россия

Автомобильные пошлины Трампа введены в интересах национальной безопасности

Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"
27.03.2025

американские пошлины, импорт автомобилей, мировой автопром, международная торговля, трамп, нарушение норм вто Собранные в Мексике автомобили Ford могут попасть под действие повышенных таможенных тарифов при ввозе в США. Фото Reuters

Новые американские пошлины на импорт автомобилей и их компонентов дали старт кардинальной перестройке мирового автопрома. Некоторые производители начинают перенос своих предприятий на территорию США. Китай призывает администрацию Дональда Трампа не разрушать международную торговлю и соблюдать нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Однако Вашингтон в начале этой недели в очередной раз заблокировал механизмы урегулирования споров в рамках ВТО, подтвердив тем самым завершение в мире эпохи "свободной торговли".

Президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. По мнению Трампа, "это приведет к нашему экономическому росту", а также к тому, что иностранные автопроизводители будут открывать заводы в США. Он уточнил, что решение распространяется и на небольшие грузовики. Решение о пошлинах на автомобили должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, которая была собрана за пределами США. На сегодня около половины продаваемых в США автомобилей произведены в других странах. Объявляя о пошлинах на автомобили, Трамп также пообещал, что в будущем введет и пошлины и на фармацевтические препараты. Он напомнил, что 2 апреля планирует ввести зеркальные пошлины на многочисленные импортируемые товары.

Главным поставщиком автомобилей в США являются Мексика, Южная Корея, Япония, Канада и Германия. Многие американские автомобильные компании разместили производство в Канаде и Мексике, пользуясь выгодами зоны свободной торговли с этими странами. В прошлом году американцы купили около 16 млн новых автомобилей, половина из которых были импортными. Дефицит торгового баланса США по автокомпонентам в прошлом году превысил 93 млрд долл.

Президент Трамп сообщил, что работает над законопроектом, который позволит вычитать из налогов расходы по автокредитам, которые были взяты для покупки произведенных в США автомобилей. В Белом доме сообщили, что 25%-ная таможенная пошлина будет распространяться не только на автомобили, но и на основные автозапчасти, включая двигатели, трансмиссии и электрические компоненты.

Компании, которые ввозят автомобили в США в рамках соглашения между Мексикой и Канадой (USMCA), получат возможность сертифицировать компоненты американского производства, содержащиеся в их автомобилях. При этом новый тариф будет применяться только к импортным компонентам.

Китай выступил в четверг с критикой протекционистских мер американской администрации. Политика США по введению дополнительных тарифов идет вразрез с нормами ВТО и наносит ущерб мировой системе торговли, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, "в торговых и тарифных войнах не бывает победителей, а благосостояние страны не может быть достигнуто за счет введения дополнительных тарифов".

Между тем новая торговая политика Вашингтона уже приносит определенные результаты. Во вторник, 25 марта, южнокорейская компания Hyundai Motor Group сообщила о планах инвестиций в 21 млрд долл. в экономику США в период с 2025 по 2028 год. В частности, Hyundai вложит 9 млрд долл. в наращивание производства автомобилей в США. Расширение мощностей позволит ей ежегодно выпускать в стране 1,2 млн машин брендов Hyundai Motor, Kia и Genesis. Кроме того, компания планирует направить средства на модернизацию производственных предприятий в Алабаме и Джорджии.

Пострадавшие от американской торговой политики страны пытаются искать защиту в структурах ВТО. Однако Вашингтон явно дает понять, что больше не заинтересован в работе этой структуры.

В понедельник, 24 марта, США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Американские представители заявляют, что необходима фундаментальная реформа системы урегулирования споров ВТО.

ВТО ранее уже пыталась возражать против повышения торговых тарифов во время первого президентства Дональда Трампа. Так, в конце 2022 года представители ВТО заявляли, что США нарушили правила международной торговли, когда вводили тарифы на сталь и алюминий. Вашингтон отклонил это решение и заявил, что оно не приведет к отмене пошлин.

Тарифы на импорт стали и алюминия, которые президент Трамп вводил по соображениям национальной безопасности, нарушили основные правила ВТО, говорилось в серии постановлений этой организации. Комиссия ВТО утверждала, что заявления США о национальной безопасности "необоснованны", поскольку они "не были предприняты во время войны или других чрезвычайных ситуаций в международных отношениях". Но США "решительно отвергли ошибочную интерпретацию и выводы" в отчете ВТО. Американские представители объяснили, что их торговые меры не подлежат надзору со стороны ВТО из-за исключения из свода правил ВТО, которые позволяют правительствам предпринимать "любые действия, которые они считают необходимыми для защиты своих основных интересов безопасности". Так что история обмена заявлениями в рамках структур ВТО может продолжиться снова – теперь уже для случая введения 25%-ных автомобильных пошлин.

При этом чиновники ВТО явно не хотят обострять конфликт с США из-за их произвольной тарифной политики. В начале марта 2025 года глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала призвала прислушаться к опасениям США на фоне эскалации американских таможенных тарифов. Странам – участницам ВТО следует прислушаться к опасениям США и сделать ставку на кооперацию, несмотря на непростую ситуацию в мировой торговле на фоне смены политики Вашингтона в отношении тарифов, заявила генеральный директор ВТО. "Когда 30 лет назад эта система ВТО создавалась, США снизили свои тарифы до довольно низкого уровня – порядка 2,5% – ради выгоды своего населения и всего мира. Теперь США говорят: "Нам это больше не подходит". И я думаю, что нам нужно выслушать их опасения и сказать: "Окей, если вам это больше не подходит, это справедливо, но что мы можем сделать вместе с вами, чтобы попытаться изменить это?" – предложила Нгози Оконджо-Ивеала. Она не согласилась с оценкой, что действия президента США Дональда Трампа привели к хаосу в системе ВТО и международной торговле. По ее мнению, речь идет не более чем о cбое, который тем не менее представляет собой вызов для системы. В связи с этим она подчеркнула необходимость кооперации между США и другими странами – участницами ВТО на фоне изменения подхода Вашингтона к тарифам. "Это принесет больше положительных результатов для США и для мира, чем использование подхода взаимного обмена ударами", – пояснила глава ВТО. Она добавила, что именно в этом она пыталась убедить власти США в ходе своего недавнего визита в Вашингтон.

Источник - НГ
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