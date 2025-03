Взгляд: Америка решила убить европейский автопром

Решение Дональда Трампа ввести тарифы в размере 25% на зарубежные автомобили вызывало бурю недовольства в ЕС. В Еврокомиссии обещают отстаивать интересы собственных производителей, однако эксперты предупреждают, что Европе будет непросто оправиться от нового удара по экономике. Что означают действия Трампа для трансатлантического единства и есть ли риски начала торговой войны между США и ЕС?



Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей в США. Ограничения начнут действовать со 2 апреля. Как сообщает издание Bloomberg, в Белом доме ожидают, что данные ограничения будут вносить в казну Штатов 100 млрд долларов ежегодно. На этом фоне акции компаний General Motors Co и Ford Motor Co упали более чем на 5%.



Однако Трамп рассказал, что он уже провел переговоры с крупнейшими производителями автомобилей Америки. "Если у вас нет заводов (внутри страны), вам придется их построить, потому что в противном случае придется платить пошлины", – заявил он и добавил, что рассчитывает на возвращение в США мощностей по созданию запчастей для машин.



Действия Трампа подверглись критике со стороны ЕС. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объединение будет защищать интересы собственных автопроизводителей, однако Брюссель надеется найти выход из ситуации с помощью переговоров. Более жесткой оказалась риторика Роберта Хабека, министра экономики ФРГ. По его мнению, Евросоюзу необходимо "дать твердый ответ на тарифы".



Схожей позиции придерживается его французский коллега Эрик Ломбар. В частности, он назвал план Трампа "очень плохой новостью" и сказал, что единственным решением для ЕС было бы повышение собственных пошлин. "Войну" против американских производителей намерена начать и Британия, правительство которой призвало лишить налоговых послаблений компанию Tesla.



Примечательно, что Дональд Трамп уже ответил на гневные замечания европейцев. В соцсети Truth Social он написал, что если Брюссель и Оттава объединятся для борьбы с США в сфере торговли, Вашингтон намерен ввести еще более крупные пошлины в отношении обеих сторон.



Напомним, примерно половина продаваемых в США автомобилей произведена в других странах. Как отмечает The New York Times, только в прошлом году на Штаты пришлось 13,1% всех экспортных поставок немецких машин, далее следуют Британия (11,3%) и Франция (7,4%).



В экспертном сообществе сходятся во мнении, что Трамп затеял торговую войну, поскольку уверен в своей победе. Он намерен заставить производителей автомобилей открывать новые производства в США. Но при этом на повестку дня выходит вопрос о том, сохранит ли свое геополитическое единство Евроатлантика как таковая или же раскол между США и ЕС усилится еще больше.



"В случае реализации планов Белого дома ФРГ потеряет последние остатки автомобильной промышленности. В Германии, которая является мотором экономики Евросоюза, усилится деиндустриализация. То же самое произойдет в остальных европейских странах и Канаде", – считает немецкий политолог Александр Рар.



Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности производства, добавил собеседник. "Во-первых, высокие сборы в ЕС мешают компаниям вкладывать деньги в развитие промышленности", – пояснил он.



"Кроме того, в Германии люди разучились работать. Они привыкли получать большие пособия от государства, не стремясь трудиться, – продолжил эксперт. – Наконец, европейцы приняли решение все средства тратить на военную экономику. К сожалению, такой прием является краткосрочной панацеей для сдерживания экономического падения". На этом фоне Трамп действует методично и осознанно.



"Вашингтон медленно "убивает" своего конкурента в лице Европы.



Урсула фон дер Ляйен не сможет уговорить президента США отказаться от новых тарифов. Впрочем, глава Белого дома, возможно, согласится с ними повременить", – считает спикер.



Однако, оговаривается он, Соединенные Штаты в этом случае припомнят Еврокомиссии бойкот американских мирных инициатив по Украине. "Стоит ожидать, что в этой торговой войне выиграет Америка. Введение автомобильных пошлин негативно отразится на отношениях Вашингтона и Брюсселя", – заключил Рар.



Пошлины стали частью экономической политики Трампа, отметил американист Дмитрий Дробницкий. При этом автомобильные тарифы преследуют сразу две цели. "Первая – вернуть производство в Соединенные Штаты. Принимаемые Вашингтоном меры поставят компании перед выбором: либо переехать в Америку, либо утратить способность конкурировать на рынке", – уточнил эксперт.



Вторая цель – "побольнее ударить по Евросоюзу". На этом фоне собеседник напомнил об угрозах главы Белого дома ужесточить пошлины в случае кооперации Брюсселя и Оттавы. Между тем Канада – один из главных торговых партнеров США. "К концу апреля – началу мая мы можем увидеть серьезное кризисное явление в американской экономике", – прогнозирует политолог.



В данный момент в президентстве Трампа начинается непростой период.



"Сошлись несколько факторов – "Сигналгейт", тарифная война и попытки урегулировать конфликт на Украине. Посмотрим, как администрация с этим будет справляться. До сих пор мы наблюдали триумфальное шествие "команды революционеров", а сейчас она начала натыкаться на препятствия", – уточнил спикер.



Что касается отношений Брюсселя и Вашингтона, то они "всегда были ужасными", но с возвращением к власти Трампа "оказались безнадежно испорчены". "Евросоюз сделал ставку на то, что республиканец споткнется, запутается и проиграет, а на смену ему придет "новый Джо Байден", – считает аналитик.



"Поэтому тарифы, ответные меры, переговоры между американцами и европейцами – это часть большой игры, суть которой в том, сможет ли либеральная глобальная элита сохранить Штаты в Евроатлантике. Если им удастся затормозить Трампа, то у них появится шанс его победить", – считает Дробницкий.



"Еврокомиссия, с одной стороны, еще хорохорится, а с другой – европейские государства осаживают ее и говорят, что не нужно втягиваться в торговую войну с США. Американцы продолжают давить, но это пока не новый формат отношений, а элементы переговорного процесса", – добавляет Тимофей Бордачев, программный директор клуба "Валдай".



По его словам, решение Трампа по тарифам на зарубежные автомобили отражает взгляды президента США на то, "как нужно вести дела": "Европейцы будут вынуждены адаптироваться к новым условиям. Им навязывают очень динамичные отношения, к которым ЕС пока трудно приспособиться", – заключил Бордачев.