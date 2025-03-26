Зачем Россия предложила ввести временное управление на Украине

19:31 28.03.2025 Подконтрольная работа: зачем РФ предложила ввести временное управление на Украине

И какие еще вопросы вызывает у Путина урегулирование конфликта



Елизавета Борисенко

Алена Нефедова



Введение временного управления на Украине под эгидой ООН может стать ключевым моментом для разрешения кризиса. Инициатива российского президента Владимира Путина позволит провести в соседней стране президентские выборы, после чего Москва и Киев могли бы подписать мирное соглашение. Сейчас власти на Украине нелегитимны с точки зрения ее же конституции, предупреждают в Кремле, что делает де-факто невозможным заключение каких-либо договоренностей между сторонами конфликта. В Госдуме полагают, что для реализации идеи потребуется введение миротворцев ООН, но в составе контингента должны быть только представители беспристрастных государств. Что российский лидер сказал об искренности Дональда Трампа и как идет СВО - в материале "Известий".



Выборы на Украине и урегулирование конфликта



Президент РФ Владимир Путин, находясь в Мурманске, сделал несколько важных заявлений по Украине. В частности, он предложил ввести там временное управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.



- Такая практика есть, и в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления, - заявил президент. - Для того чтобы провести там демократические выборы, для того чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными.



Идея о введении на Украине внешнего управления не обсуждалась в ходе телефонных контактов лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так или иначе украинские органы власти сейчас незаконны в соответствии с украинской же конституцией, что делает бесперспективными договоренности с ними, обратил внимание российский лидер.



- Выборы-то не были там проведены президента. А конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти, - пояснил Путин. - Если он сам нелегитимный, то все остальные - тоже.



Полномочия Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая 2024-го. Тогда, 31 марта, на Украине должны были пройти президентские выборы, но из-за военного положения их назначать не стали. Летом 2023 года также были отменены выборы в Верховную раду, запланированные на октябрь. Российские представители ранее неоднократно заявляли, что легитимность Зеленского закончилась, и важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов.



Сейчас, по словам российского лидера, власть на Украине фактически находится в руках неонацистов.



- Они, вот эти подразделения, в том числе "Азов" (запрещен в РФ. - Ред.), планируют усилить и создать тоже из них дивизии. Это значит, что такие люди приобретают все больше оружия, все больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды, - сказал Путин.



В Вашингтоне, с которым сейчас Москва ведет переговоры об урегулировании украинского конфликта, отреагировали на предложение Владимира Путина относительно внешнего управления. Представитель Совета национальной безопасности США (его имя не приводится) заявил агентству Reuters, что "система государственного управления на Украине определяется народом и конституцией страны". Что это значит, не совсем понятно. Однако стоит отметить: РФ как раз делает упор на важность того, чтобы в Киеве придерживались конституции, которая не дает президенту права продлевать свои полномочия без выборов.



Ранее со стороны Соединенных Штатов, включая президента Дональда Трампа, были призывы к проведению выборов на Украине. Более того, СМИ со ссылкой на спецпосланника президента США по урегулированию украинского конфликта Кита Келлога писали, что Вашингтон хотел бы, чтобы Киев до конца 2025 года провел президентские и парламентские выборы. В марте спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф говорил: власти Украины якобы согласны на проведение выборов. Зеленский 23 февраля заявил, что готов уйти со своего поста, если это будет означать мир для Украины. При этом он тут же начал предлагать обменять свой уход на членство его страны в НАТО. А позже подчеркнул: новые президентские выборы на Украине могут пройти только после того, как в стране будет отменено военное положение.



Для того чтобы устроить голосование на Украине, необходимо внешнее управление нейтральной стороной, говорит "Известиям" заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



- Потому что если это будет проводить Зеленский - то это будет либо саботаж, либо откровенная фальсификация этих выборов. Естественно, мы прекрасно понимаем, что это не может проходить под управлением, будем говорить, участников этого конфликта, которыми считаются практически все европейские страны. Это исключается. Остается, возможно, Венгрия. Поэтому в качестве примера была приведена идея провести их под эгидой ООН, это возможно, - говорит он.



Для того чтобы подобное управление осуществить, может потребоваться введение миротворческих сил, которые бы наблюдали за соблюдением перемирия и установленных договоренностей. К примеру, внешнее управление в Восточном Тиморе действовало с 1999 по 2002 год. Тогда в страну ввели миротворцев, функцию органов власти выполняла временная администрация ООН. В 2022-м после проведения в стране выборов и завершения работы над проектом конституции временная администрация была распущена. Стоит отметить, что прецеденты внешнего управления под эгидой ООН также были в Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.



Россия ранее выступала против того, чтобы на Украину отправились подразделения западных стран, которые на протяжении последних лет активно накачивают Киев вооружениями. Согласно принципам ООН, миротворцы Организации Объединенных Наций должны быть беспристрастными по отношению к сторонам конфликта, но не нейтральными при выполнении своего мандата.



- В мире и кроме европейских не меньше 150 государств, которые вполне могли бы выступить в качестве миротворцев, в том числе и такие влиятельные, как Китай, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР. Главное, чтобы на это был получен соответствующий мандат Организации Объединенных наций, - пояснил "Известиям" первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.



Как складывается ситуация на поле боя



Владимир Путин считает, что Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине. По словам российского президента, военный конфликт - "сложный", и он требует "тщательного обсуждения и подхода".



- В целом мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами. Только не за наш счет, - сказал Путин. - Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации.



После прихода к власти новой администрации Дональда Трампа Москва и Вашингтон возобновили диалог по широкому кругу вопросов. 12 февраля президенты двух стран провели первый телефонный разговор с 2022 года. После этого стороны устроили серию консультаций в Саудовской Аравии: 18 февраля они договорились о восстановлении штатной численности дипломатического персонала в посольствах обеих стран. В конце февраля во время очередного раунда переговоров в Стамбуле делегации обсудили восстановление нормальной работы посольств. 18 марта состоялся второй звонок Путина и Трампа.



24 марта в Эр-Рияде РФ и США обсудили черноморскую зерновую инициативу и продолжение диалога по урегулированию конфликта на Украине. Стороны тогда заявили, что договорились обеспечить безопасность судоходства и неприменение силы в Черном море. Российскую сторону представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Однако, по словам Карасина, переговоры с США в Эр-Рияде прошли не очень результативно, но "было бы наивно ожидать прорывов".



- Главная задача, которая ставилась перед этой встречей, - это безопасность судоходства в Черном море, это восстановление возможности для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов прозвучал, американцы к этому спокойно отнеслись, - добавил сенатор.



28 марта Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской сделки.



Кроме того, 25 марта стало известно, что Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. Они предполагают возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В перечень объектов, по которым участники конфликта не должны наносить удары, вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции, дамбы гидроэлектростанций.



Владимир Путин, впрочем, обратил внимание на непрекращающиеся провокационные попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Утром 28 марта ВСУ нанесли двойной удар с применением HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", она фактически уничтожена, сообщило российское Минобороны. Кроме того, средства ПВО сбили в Саратовской области 19 украинских БПЛА, объектом атаки была инфраструктура нефтеперерабатывающего завода, а из-за артобстрела ВСУ днем 27 марта по объекту филиала ПАО "Россети Центр" произошло отключение электроснабжения в Белгородской области.



"Российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения моратория киевским режимом тоже его не соблюдать", - сказал Дмитрий Песков.



Следующий раунд консультаций России и США по Украине может состояться в Эр-Рияде в середине апреля, пишут СМИ. Алексей Журавлев полагает, что состав переговорной делегации со стороны РФ может остаться таким же. По его словам, Москва при любых договоренностях будет исходить из ситуации "на земле". Сейчас "по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой", сказал Владимир Путин в Мурманске. "Я еще совсем недавно говорил: "Мы их дожмем". Есть основания полагать, что мы их добьем", - подчеркнул он. По его словам, сейчас на 99% освобождена ЛНР, а территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей - более чем на 70%.



На подключении к мирным переговорам настаивает и Евросоюз. Председатель Евросовета Антониу Кошта ранее подчеркивал, что это обусловлено участием стран Европы в обеспечении гарантий безопасности для Киева.



- Мы с Европой, кстати, готовы работать, просто они ведут себя непоследовательно. Постоянно пытаются нас "водить за нос", но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем, - сказал он.



Пока что с большинством европейских стран найти точки соприкосновения чрезвычайно сложно. На Западе сформирована "коалиция желающих", которая продвигает отправку войск на Украину и пытается усилить военную поддержку Киеву. Наиболее активны в этом направлении Великобритания и Франция. Источник - Известия

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