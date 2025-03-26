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Евросоюз готовит 3-х дневный набор на случай войны... А потом придут русские и всех накормят?
19:38 28.03.2025

Жителей Евросоюза решили обеспечить трехдневным набором для выживания на случай войны
Брюссель призвал граждан ЕС иметь наготове комплект для выживания на случай войны

Европа стремительно дуреет. Евросоюз призывает каждое домохозяйство в блоке из 27 стран иметь наготове трехдневный комплект для выживания на случай войны или стихийных бедствий. Всем необходимым граждан намерен обеспечить сам Брюссель.

Комиссар ЕС по управлению кризисами Хаджа Лабиб заявила, что предложения будут официально представлены в среду в рамках более широкой "стратегии готовности".

Как отмечает Daily Mail, Брюссель надеется обеспечить каждого гражданина всем необходимым для самообеспечения в течение 72 часов "на фоне растущей угрозы возникновения континентального конфликта".

Гражданам ЕС будет предложено запастись десятком необходимых вещей, включая спички, удостоверения личности в водонепроницаемом футляре, бутилированную воду, энергетические батончики и фонарик. Этот набор называется "комплектом стойкости".

Европейские лидеры уже давно судорожно и без каких-либо оснований начали готовиться к некому масштабному конфликту. Ряд скандинавских стран уже активизировали подготовку, распространяя среди домохозяйств руководства по выживанию во время войны.

Целиком блок ЕС присоединился к этим усилиям после прошлогоднего доклада бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте об укреплении гражданской и военной готовности Европы.

Еврокомиссар Лабиб заявила агентству AFP: "Знание того, что делать в случае опасности, проработка различных сценариев – это также способ уберечь людей от паники. Все это дополняет национальные стратегии".

Она уверена, что это позволит избежать паники в случае катастрофы, вспомнив, как в первые дни пандемии полки магазинов были полностью опустошены. Госпожа Лабиб, наверное, не в курсе, что панику на европейских жителей нагоняет как раз европейское руководство своими активными действиями по подготовке граждан к гипотетической катастрофе.

Паника в европейских верхах налицо. Например, в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен три депутата центристской группы Европейского парламента "Обновление" призвали ЕК пойти дальше и направить в каждое домохозяйство блока руководство по подготовке к "различным кризисам – от потенциальных конфликтов до климатических катастроф, пандемий и киберугроз".

Кстати, Франция готовится выпустить руководство по выживанию для всех домохозяйств, в котором будут даны советы о том, как защитить Пятую республику в случае вторжения.

В этом руководстве также будут даны инструкции по сбору набора для выживания, включая указания запастись шестью литрами воды, консервами, батарейками и основными медицинскими принадлежностями.

Норвежские власти также готовятся к проведению учений по массовой эвакуации граждан в некоторых самых северных городах страны, при этом гражданам уже предоставлены руководства по выживанию.

Шведам раздали брошюры под названием "Если наступит кризис или война", а Финляндия предупредила своих граждан о необходимости готовиться "к инцидентам и кризисам".

Прошлым летом датские власти предупредили людей о количестве воды, еды и лекарств, необходимых для того, чтобы пережить три дня кризиса. Кажется странным и подозрительным, что вся Европа почему-то зациклилась именно на трех днях…

Полина Коноплянко

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743179880


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