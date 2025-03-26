Начало истории рабства в регионе юга Африки 28 марта 1658 года

20:11 28.03.2025

Преступления Колониализма



28 марта 1658 года голландский корабль "Амерсфорт" доставил на Капский полуостров первую крупную партию рабов – 174 человека. Это событие довершило процесс распространения европейскими колонизаторами рабства в Африке, принесло эту позорную практику на юг континента.



Капская колония, основанная Голландской Ост-Индской компанией (VOC) в 1652 году под руководством Яна ван Рибека, служила важным транзитно-логистическим узлом на пути торговых судов из Европы в Азию и обратно. Нехватка рабочей силы для сельского хозяйства и строительства требовала, с точки зрения колонистов, искать "альтернативные" источники труда.



По пути к мысу Доброй Надежды торговое судно "Амерсфорт" Голландской Ост-Индской компании захватило 250 рабов со следовавшего из Анголы португальского корабля. Некоторых из них, тех, кого колонизаторы сочли слишком больными и непригодными для транспортировки, бросали умирать на берегу. Большинство рабов, привезенных на "Амерсфорте", были несовершеннолетними...



Настоящий "размах" торговля рабами приобрела с открытием Нового Света, для освоения которого европейцам потребовалась многочисленная рабочая сила.



До середины XVII века ведущую роль в атлантической работорговле играла Португалия, затем к ним со рвением и упоением подключились Великобритания, Нидерланды, Франция и другие западноевропейские государства.



По данным ООН, всего за историю существования работорговли из Африки было вывезено около 17 млн человек (еще как минимум столько же погибло при транспортировке) - крупнейший акт депортации в истории.



Россия была одной из немногих развитых держав своего времени, никогда не участвовавших в разделе Африки и не занимавшихся работорговлей.



