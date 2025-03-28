Порвать подводный кабель: новая гонка вооружений

23:24 28.03.2025 Пионером по части подводных диверсий является Великобритания



28.03.2025 | Олег РОЗАНОВ



Китайские ученые представили глубоководное устройство, способное перерезать любые подводные кабели и дающее КНР возможность нарушать глобальные коммуникации, пишет газета South China Morning Post:



"Это первый случай, когда какая-либо страна официально заявила о наличии у нее такого средства, способного нарушить работу критически важных подводных сетей.



Инструмент, способный резать линии на глубине до 4000 метров (13 123 фута), что вдвое превышает максимальный рабочий диапазон существующей подводной инфраструктуры связи, был специально разработан для интеграции с передовыми китайскими пилотируемыми и беспилотными подводными аппаратами, такими как Fendouzhe или Striver, а также серия Haidou".



Сообщается также, что разработанное Китайским центром научных исследований кораблей (CSSRC) и его филиалом, Государственной ключевой лабораторией глубоководных пилотируемых аппаратов, устройство предназначено для обнаружения бронированных кабелей, покрытых слоями стали, резины и полимерных оболочек, которые обеспечивают 95 процентов глобальной передачи данных.



"Потенциал двойного использования этого инструмента может стать сигналом тревоги для других стран. Например, перерезка кабелей вблизи стратегически важных точек, таких как Гуам, являющийся стержнем второй цепи островов вооруженных сил США, оборонительной стратегии, используемой для сдерживания Китая, может, по сути, дестабилизировать глобальные коммуникации во время геополитического кризиса вокруг Тайваня", – сообщает South China Morning Post, со всей очевидностью адресуя эту угрозу в адрес США.



Согласно изданию, устройство разработано командой под руководством инженера Ху Хаолуна, который опубликовал в китайском журнале Mechanical Engineering статью, в которой написал, что при создании конструкции режущего инструмента ученые преодолели несколько серьезных технических проблем, возникающих на большой глубине.



Кроме того, газета отмечает, что традиционные лезвия подобных устройств не могут справиться со стальными армированными кабелями, и команда Ху Хаолуна нашла решение в использовании 150-миллиметрового шлифовального круга с алмазным покрытием, вращающегося со скоростью 1600 оборотов в минуту, что достаточно, чтобы разрушить сталь. Инструмент можно устанавливать на подводных аппаратах и управлять с помощью роботизированных рук даже в условиях нулевой видимости.



Публикация в South China Morning Post носит явно пропагандистский характер, что связано в нарастающим обострением отношений США и Китая.



На самом деле технологии разрушения подводных кабелей разработаны достаточно давно, и элемент новизны изобретения Ху Хаолуна может заключаться лишь в применении шлифовального круга с алмазным покрытием.



Пионером в перерезании подводных кабелей связи стала Великобритания.



В первые же часы Первой мировой войны британское судно-кабелеукладчик Alert перерезало все подводные кабели в проливе Ла-Манш, что вынудило германское военное командование перейти на радиосвязь для передачи шифрованных сообщений, которые британцы смогли перехватывать и расшифровывать.



Немцы не остались в долгу и сумели добраться до кабелей противника даже на больших глубинах. Подводная лодка U-151 была оснащена режущим устройством и в 1918 году сумела разорвать связи между Нью-Йорком и Новой Шотландией, а также Нью-Йорком и Панамой. Практика перерезания кабелей продолжалась на всех театрах военных действий во время Второй мировой войны.



В 1918 году боевики Ирландской республиканской армии перерезали подводный кабель, связывающий Ирландию и Англию.



Практика перерезания кабелей продолжалась на всех театрах военных действий во время Второй мировой войны.



В последние годы участились случаи повреждения подводных кабелей, которые носят явный характер операций под ложным флагом.



Так, в ноябре 2021 года на дне Норвежского моря, на глубине 2,5 километра пропал сверхсекретный кабель длиной 2,5 мили и общим весом 10 тонн, который соединял береговые станции слежения с гидролокаторами и подводными датчиками.



Норвежский Институт морских исследований (IMR) – один из крупнейших морских научно-исследовательских институтов в Европе, описал "обширный ущерб" внешним районам океанской обсерватории Лофотен-Вестеролен (LoVe), в результате чего система отключилась. LoVe, который был объявлен полностью работоспособным только в августе 2020 года, состоит из сети подводных кабелей и датчиков, расположенных на норвежском континентальном шельфе,



Согласно сообщениям в Dagens Næringsliv, обсерватория LoVe подвергалась воздействию помех, в результате чего было потеряно соединение между сенсорной сетью и станцией управления в Ховдене на северном острове Лангейя. Норвежская беспилотная подводная лодка впоследствии выследила причину поломки до одной из платформ подводного наблюдения, которую оттащили от своего обычного местоположения с отрезанным и удаленным соединительным кабелем. По словам специалистов, они не понимают, как такое вообще могло произойти.



Как пишет американское издание The Drive, сразу же после пропажи изображения, на дно отправили дистанционный аппарат, который и "обнаружил утерю кабеля без каких-либо следов похищения".



Как считают эксперты российской Академии военных наук, срезать подводный кабель и утащить так, что не осталось никаких следов похищения, могут только военные тех стран, которые этот кабель установили.



В США предположили, что кабель мог пропасть из-за действий Северного флота ВМФ РФ, однако норвежцы не поддержали эту версию. Гендиректор Норвежского института морских исследований (IMR), одного из крупнейших морских научно-исследовательских институтов в Европе, Сиссель Рогне подала заявление в полицию по поводу пропажи кабеля, что предполагает криминальную версию хищения норвежских кабелей.



Сдать 9,5 тонны кабеля на металлолом – неплохой бизнес для терпящих бедствие европейских бизнесов.



"Что-то или кто-то порвал кабели в отдаленных районах", – сказал Гейр Педерсен, руководитель LoVe, в заявлении для прессы. Он сообщил, что более 2,5 миль оптоволоконных и электрических кабелей были разорваны, а затем удалены.



Однако американцы не успокоились и напомнили, что возле подводных кабелей в Северной Атлантике находилось российское исследовательское судно "Янтарь", оборудованное подводными аппаратами и гидроакустической системой.



Находилось, но в совсем в другом районе Атлантики.



"Российский корабль "Янтарь" появился у атлантического побережья Ирландии и занял неподвижную позицию между двумя подводными интернет-кабелями. Согласно позициям AIS (автоматизированная система идентификации), собранным MarineTraffic.com, судно переместилось на позицию между кабелями и оставалось там некоторое время, прежде чем возобновить свое путешествие на юго-запад.



За несколько часов до остановки он изменил курс, чтобы пройти параллельно предполагаемому маршруту подводного кабеля Celtic Norse. Другой близлежащий кабель – AEConnect-1, который проходит между Ирландией и Соединенными Штатами", – сообщает американский морской портал Naval News, отмечая, что российское судно направилось в сторону США с долгосрочной миссией.



Тем самым сами же американцы подтвердили наличие у "Янтаря" твердого алиби в деле о покраже 2,5 мили норвежского кабеля, так как российский исследовательский корабль занимался в это время исследованием кабелей Celtic Norse и AEConnect-1, который проходят по океанскому дну между Ирландией и Соединенными Штатами.



""Янтарь" оснащен пилотируемым подводным аппаратом проекта 16810 "Русь" (АС-37 Россия), который может погружаться на глубину более 6000 метров (20 000 футов)... Подводный аппарат перевозится в большом ангаре и спускается на воду через правый борт. На его корме имеются две А-образные рамы для спуска на воду более мелких подводных аппаратов и дистанционно управляемых аппаратов (ROV). Пилотируемые системы могут включать ARS-600, который является российской версией канадского подводного аппарата Deep Worker.



Подводные аппараты и ROV могут использоваться для работы с инфраструктурой морского дна, например, с интернет-кабелями. Кроме того, "Янтарь" может использовать свои бортовые и буксируемые гидролокационные системы для картирования морского дна", – пишет Naval News.



Контр-адмирал ВМС США Эндрю Леннон в интервью The Washington Post все же упорно продавливал российский след в деле похищения новержского кабеля в особо крупном размере: "У России есть подводные лодки специального назначения, которые вполне можно оборудовать, чтобы отрезать и перехватывать кабели или даже снимать их для дальнейшего изучения, как, похоже, было в случае с сетью LoVe. В частности, Северное командование США подчеркнуло потенциальную угрозу, исходящую от сверхмалой атомной подводной лодки ВМФ России "Лошарик", которая усугубляется тем фактом, что ее очень сложно обнаружить и контролировать".



Но "Лошарика"-то в Норвежском море и вовсе никто не встречал в ноябре 2021 года.



Подводными аппаратами специального назначения располагают между тем все ведущие мировые военные державы.



В конце декабря 2024 года были оборваны подводный интернет и кабель электропитания в Балтийском море между Финляндией и Эстонией. Финляндия арестовала принадлежащий ОАЭ нефтяной танкер, обвинив его в принадлежности к российскому "теневому флоту" и обрыве этих кабелей.



Телеканал Sky News сообщил, что финская береговая охрана высадилась на борт и захватила нефтяной танкер Eagle S. Как сообщается, начальник полиции Хельсинки Яри Лиукку заявил, что на судно высадилась команда береговой охраны, которая взяла на себя управление и отвела судно в финские воды.



"С нашей стороны мы расследуем серьезный саботаж, – цитирует Sky News Робина Лардо, директора Национального бюро расследований Финляндии. – По нашему мнению, якорь… стал причиной ущерба".



Однако 2 марта 2025 года финские власти освободили танкер Eagle S, который, как оказалось, был ни при чем, пишет DW.



Провоцирование подобных инцидентов со стороны стран НАТО лежит в русле западной пропаганды о российской угрозе и осуществляется классическими методами операций под ложным флагом.



Россия, так же как и Китай, и ведущие военные державы Запада может осуществлять подводные диверсии, разрушая стратегические коммуникации недружественных стран.



Но занимаются этим нехорошим делом все-таки диверсанты стран Запада.



Служба внешней разведки России располагает достоверными сведениями о прямой причастности Вашингтона и Лондона к подрыву подводных газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", заявил 7 октября 2024 года руководитель ведомства Сергей Нарышкин в своем выступлении в ходе 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Соответствующая публикация размещена на официальном сайте службы.



"По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб", – отметил глава СВР России.



По его словам, руководство США таким образом рассчитывало обеспечить гарантированный разрыв Европы с Россией, поскольку не было уверено в том, что в европейских столицах добровольно пойдут на нанесение ущерба собственной экономике по указке из Вашингтона.



Точно такая же мотивация лежит и в обвинениях России в повреждении западных подводных кабелей.



И все же интересно, куда делись 9,5 тонны подводного кабеля, украденного со дна Норвежского моря? Можно предположить, что мы узнаем об этом после очередного рассекречивания конфиденциальных документов ЦРУ. Источник - Фонд стратегической культуры

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