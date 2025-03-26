|ВС РФ усиливают давление на Сумскую область – итоговая сводка Readovka за 28 марта
00:39 29.03.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 28 марта в разрезе СВО. Русские войска активизировались на еще одном участке пограничья Сумской области. МО РФ констатировало, что действия ВСУ привели к срыву соглашений, достигнутых в Эр-Рияде. Редакция Readovka рассмотрела возможные причины сознательного отказа Украины от конструктивного подхода к мирному процессу.
Подготовка к масштабному наступлению
Русские войска наращивают свое присутствие в Сумской области. На данный момент ВС РФ угрожают главной логистической базе бывшей группировки прорыва ВСУ в Курскую область в виде села Юнаковка. Наши подразделения формируют новую полосу атаки, начиная от полностью освобожденной Журавки на востоке и заканчивая селом Владимировка на западе. За этот населенный пункт сейчас идет бой. ВС РФ после зачистки села Гоголевка также восстановили контроль над пограничным автомобильным пропускным пунктом "Суджа" – передовые подразделения вышли к государственной границе.
Разумеется, эти действия хоть и чувствительны для противника, но до полномасштабного наступления еще далеко. Пока русская армия растаскивает украинские силы по участкам и навязывает им бои, не допуская их переброски в Краснопольский район Сумской области, где они концентрировались для атаки на белгородское приграничье. Отметим, что речь идет пока только о подготовке к масштабным действиям. Стоит отдельно упомянуть и то, что уже и президент Украины Зеленский выразил глубокую обеспокоенность нашими приготовлениями к переходу в наступление на Сумы. Иными словами, неприятель отлично знает, что ему грозит опасность, но он не в курсе где конкретно и когда. От этого незалежная и могла решить начать аврально действовать против Краснояружского района Белгородской области, как бы отвлекая нас от подготовки к осуществлению наступления вглубь Сумской области. Следовательно, увеличивая количество точек перехода ВС РФ границы Украины, уже мы вынуждаем неприятеля сворачивать действия в белгородском приграничье и выстраивать оборону Сумщины. В этом есть конкретная логика. Задача – нанести поражение противнику, прежде сковав его войска боем. Этим можно добиться обвала обороны ВСУ, пользуясь тем, что у них весьма ограничены людские ресурсы. Главное принудить Киев бросить в бой как можно большее количество резервов для сдерживания русских войск. В конечном счете важно нанести максимальные потери украинской армии в приграничных боях. При этом также попытаться не допустить развертывания частей противника на заранее подготовленных оборонительных рубежах на дистанции 10–20 км от границы, которые он активно выстраивал еще с конца 2022 года.
Киев также искренне надеется добиться от ВС РФ сворачивания действий в Сумщине для переброски сил в Краснояружский район Белгородской области. Неприятель даже нанес удар по мостам через ручей Грязный в районе сел Графовка и Надежевка. Это классические мероприятия по изоляции зоны боевых действий перед вводом в бой крупных сил. Однако будет ли Украина предпринимать это и не является ли удар по мостам имитацией подготовки к масштабным действиям, пока непонятно. При этом овладеть селами Демидовка и Поповка войскам незалежной не удалось.
Перемирие нарушено
Киев нарушил режим прекращения нанесения ударов по объектам гражданской энергетической инфраструктуры. Министерство обороны России сообщило о том, что утром 28 марта ВСУ при помощи РСЗО HIMARS ударили по ГИС "Суджа" и уничтожили ее окончательно.
"28 марта около 10.20 киевским режимом нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен. […]. Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников"", – гласит сводка Министерства обороны от 28 марта.
Таким образом, Киев своим же патологическим отрицанием мирного процесса показывает то, что он нацелен на боевые действия до конца. Причем во всех смыслах.
Конвертация кровопролития в продление власти
На что надеется Банковая, если сознательно срывает все мирные процессы и этим прямо говорит – "нет, продолжаем воевать"? Разумеется, персонально для Зеленского деэскалация смерти подобна. Саммит "коалиции желающих" в Париже показал, что риторика может быть какая угодно. Но это всего лишь слова, реальные действия – это уже совсем другой вопрос. Отсутствие конкретных решений по итогу саммита четко показало, что Зеленского делом поддержать в общем-то никто и не спешит. Значит, что шансы Киева затянуть на Украину европейские контингенты и устроить провокацию в надежде на начало глобального конфликта устремились в сторону нуля. Таким образом, власти незалежной решили пойти "смертной тропой", путь по которой – гарантия сохранения политической системы на еще какое-то время, но это будет оплачиваться все большим числом жизней.
Опять же Зеленский исходит из нарратива, что Россия якобы скоро надорвется или что-то там еще. Разумеется, это всего лишь отговорка Банковой. Эти тезисы вкидываются украинскому обывателю с задачей вызвать у него ощущение того, что еще ничего не кончено, надо лишь продолжать воевать и "верить в победу". Главное для Киева в формуле "кровь на время" состоит в том, что ему еще есть чью кровь лить. Мобилизация 18-летних и женщин еще не объявлялась, сейчас лица моложе 25 лет имеют возможность добровольно заключать контракт, равно как и женщины. Однако стремительно деградирующая для Киева ситуация на фронте очень скоро потребует молодой крови "на алтарь власти" в принудительном порядке.
Вчера, 27 марта, главным событием дня стали успешные наступательные действия ВС РФ на Южно-Донбасском направлении к северо-западу от Великой Новоселки.