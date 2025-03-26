ВС РФ усиливают давление на Сумскую область – итоговая сводка Readovka за 28 марта

00:39 29.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 марта в разрезе СВО. Русские войска активизировались на еще одном участке пограничья Сумской области. МО РФ констатировало, что действия ВСУ привели к срыву соглашений, достигнутых в Эр-Рияде. Редакция Readovka рассмотрела возможные причины сознательного отказа Украины от конструктивного подхода к мирному процессу.



Подготовка к масштабному наступлению



