Нацбанк Казахстана намерен убрать уличные табло с курсами валют

00:41 29.03.2025

Национальный банк Казахстана разработал проект постановления о внесении изменений в правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой, сообщает Zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу регулятора.



Согласно документу, планируется запретить размещение информации о курсах покупки и продажи иностранной валюты за тенге вне помещений обменных пунктов.



"В настоящее время наружные информационные стенды обменных пунктов, содержащих сведения о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, не относятся к наружной (визуальной) рекламе, и, соответственно, они размещаются вдоль дорог, пешеходных переходов, на фасадах зданий, над дорожными знаками и в общественных местах", – отмечается в сообщении.



Проектом предлагается разрешить размещение данных о курсах только внутри помещения обменного пункта или непосредственно возле операционной кассы.



Исключение составят обменные пункты, расположенные в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе в деловых центрах), на вокзалах, в аэропортах, казино, а также в пунктах пропуска через Государственную границу.



Проект нормативного правового акта размещен на портале "Открытые НПА".



Срок реализации инициативы – август 2025 года.