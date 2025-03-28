Кыргызстан. Минздрав предложил китайской стороне создать в Бишкеке кыргызско-китайскую больницу

00:49 29.03.2025

28 марта 2025



"Здоровье" (АКИpress) - Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев 28 марта встретился с делегацией из Китая во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Гуанси-Чжуанского автономного района КНР Цянь Сюэмином.



Как сообщил Минздрав, стороны обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, включая развитие традиционной медицины, подготовку медицинских кадров и обмен опытом.



Представители китайской стороны пригласили кыргызстанскую делегацию на Международный форум по медицинским инновациям 2025 года, который состоится в городе Фанчэнган при поддержке Шанхайской организации сотрудничества.



Министр сообщил, что традиционная медицина должна занимать достойное место в мировой системе здравоохранения. В этой связи кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность создания кыргызско-китайского научно-исследовательского центра в Бишкеке, где могли бы проходить обучение и лечение с использованием методов традиционной медицины. Также была озвучена инициатива по созданию кыргызско-китайской больницы, аналогичной больницы кыргызско-турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана.



Отдельное внимание стороны уделили вопросам безопасности дорожного движения. В рамках инициативы "Один пояс – один путь" в Кыргызстане активно развивается дорожная инфраструктура, что способствует увеличению транспортных потоков на междугородних и международных трассах, связывающих области страны. В этом контексте кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность привлечения китайского опыта и инвестиций в проекты по повышению безопасности дорог, включая развитие систем мониторинга и экстренной медицинской помощи.



Китайская делегация выразила готовность содействовать обучению кыргызских врачей в медицинских вузах Гуанси-Чжуанского автономного района Китая. Представители КНР пообещали передать предложения кыргызской стороны на рассмотрение на правительственном уровне.