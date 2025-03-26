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Президент Узбекистана помиловал 488 осужденных
01:43 29.03.2025

В преддверии Рамазан хайита президент Узбекистана подписал указ о помиловании 488 человек. Среди них - 17 иностранных граждан и 167 лиц в возрасте до 30 лет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 28 марта в преддверии Рамазан хайита подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".

Документом помилованы 488 лиц. Из них 100 полностью освобождены от отбывания основного наказания, 268 освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 34 лиц наказание заменено более мягким.

Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 86 лиц.

Среди помилованных - 17 граждан иностранных государств, 37 женщин, 37 мужчин старше 60 лет, 167 лиц в возрасте до 30 лет (из них 1 несовершеннолетний), а также 5 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

Президент дал поручения по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе, говорится в комментарии к указу.

Источник - Газета.uz
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