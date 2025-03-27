Кая Каллас: Наши санкции против России вредят Центральной Азии. Терпите...

12:52 29.03.2025

Каллас: Санкции против России вредят Центральной Азии



Санкции в отношении России негативно сказываются на экономиках стран Центральной Азии, однако Евросоюз настаивает на предотвращении их обхода через этот регион. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на 20-й министерской встрече ЕС - Центральная Азия в Ашхабаде.



