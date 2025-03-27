|Кая Каллас: Наши санкции против России вредят Центральной Азии. Терпите...
12:52 29.03.2025
Каллас: Санкции против России вредят Центральной Азии
Санкции в отношении России негативно сказываются на экономиках стран Центральной Азии, однако Евросоюз настаивает на предотвращении их обхода через этот регион. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на 20-й министерской встрече ЕС - Центральная Азия в Ашхабаде.
"ЕС ввел 16 пакетов санкций, чтобы ослабить российскую военную машину, и готовит 17-й. Я подчеркнула важность борьбы с обходом ограничений, в том числе через Центральную Азию. Понимаю, что санкции вредят вашей экономике, но мы все хотим окончания войны. Нельзя допустить, чтобы российские компании использовали регион для уклонения от санкций", - сказала Каллас.
Встреча с участием Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана была посвящена подготовке к первому саммиту ЕС - Центральная Азия, который пройдет 3-4 апреля в Самарканде. Также обсуждались ситуация в Украине, транспорт, цифровизация, торговля, энергетика, водные ресурсы и сотрудничество в образовании.