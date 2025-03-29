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Известия: В чем суть черноморской сделки. Ответы на главные вопросы
15:00 29.03.2025

В чем суть черноморской сделки. Ответы на главные вопросы
Песков назвал условия для возобновления РФ черноморской инициативы

29 марта 2025

Россия договорилась с США о соблюдении так называемой черноморской инициативы, обеспечивающей безопасность судоходства в Черном море. Она является, по сути, возобновлением зерновой сделки, действовавшей при посредничестве Турции и ООН в 2022–2023 годах. Договоренность начнет исполняться после того, как будет снят ряд санкций против российского агросектора. Что из себя представляет эта сделка - в материале "Известий".

О чем договорились Россия и США?

- 24 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча экспертных групп России и США, на которой российскую сторону представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Центральной темой встречи стало возобновление черноморской инициативы.

- На следующий день стороны объявили о достигнутых договоренностях. В Кремле сообщили, что Россия и США условились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, не применять силу и не допускать использование коммерческих судов в военных целях, для чего будут организованы надлежащие меры контроля путем досмотра таких судов.

- США в ответ взяли на себя обязательства помогать в восстановлении доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снизить стоимость страхования морских перевозок и расширить доступ к портам и платежным системам для проведения коммерческих операций.

При каких условиях возобновится сделка?

- В Белом доме подтвердили сказанное в Кремле по итогам переговоров, но при этом не указали, при каких именно условиях черноморская инициатива вступит в силу. Первым из них является снятие санкций с Россельхозбанка и других банков, которые участвуют в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключение к системе передачи финансовой информации SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов.

- Также требуется снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования, на работу страховых компаний с грузами продовольствия и удобрений, а также санкций в отношении компаний-производителей и экспортеров. Особо отмечается, что под продовольствием подразумеваются не только зерновые культуры, но и рыбопродукция.

- Для возобновления черноморской инициативы отдельно необходимо снять ограничения на обслуживание в портах судов, отменить санкции на торговые суда под российским флагом, отказаться от запрета на поставки в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, необходимых для производства продовольствия и удобрений.

- По словам Карасина, эти условия были озвучены американской стороне на переговорах, в США "к этому спокойно отнеслись". Однако конкретные сроки по подключению российских банков к SWIFT не обсуждались, как и методы контроля за соблюдением безопасности судоходства в Черном море.

Что думают на Украине и в Европе?

- США также обсуждали с Украиной черноморскую сделку во время переговоров в Саудовской Аравии. Итогом встречи стало то, что стороны договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.

- В Евросоюзе и Великобритании отказались снимать свои санкции, указанные в перечне условий для вступления черноморской инициативы в силу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такую позицию нежеланием "идти по пути мира" и следовать договоренностям Москвы и Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что большинство санкций действительно введены Евросоюзом и находятся в сфере его компетенции.

Какой была предыдущая сделка?

- Организация безопасного судоходства на Черном море начала обсуждаться еще в 2022 году. Через него проходят важнейшие маршруты поставок сельскохозяйственной продукции как из России, так и с Украины. Чтобы не подставлять под удар беднейшие страны мира, зависящие от поставок зерна и удобрений, была заключена так называемая зерновая сделка при участии Турции и ООН.

- Официально эта договоренность называлась "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов". Она была заключена между Украиной, Турцией и ООН с одной стороны и Россией, Турцией и ООН с другой. Два соглашения были подписаны 22 июля 2022 года и первоначально были установлены на 120 дней.

- Суть зерновой сделки заключалась в том, что был создан безопасный коридор для экспорта зерна, продовольствия и удобрений из портов Одессы, Черноморска и Южного до пролива Босфор. Представители Турции и ООН должны были следить за погрузкой, а Россия обязалась обеспечивать безопасность судоходству.

- Проверять торговые суда на входе и выходе из Черного моря должен был Совместный координационный центр (СКЦ), составленный из пяти представителей каждой из сторон. В его задачи входила регистрация кораблей, отслеживание местоположения и проверка на наличие военных и других несанкционированных грузов.

Почему Россия вышла из первой зерновой сделки?

- Зерновая сделка заработала с 1 августа. Она дважды продлевалась на 120 дней и еще дважды на 60 дней. 17 июля 2023 года МИД России уведомил об отказе от продления сделки, так как в рамках нее не соблюдались интересы российской стороны. В министерстве предложили выполнить ряд условий для возобновления сделки. В их числе подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, отмена ограничений на страхование и доступ к портам, восстановление аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и разблокирование счетов российских компаний, связанных с производством продовольствия и удобрений.

- В МИД РФ отмечали, что зерновая сделка из гуманитарного проекта превратилась в коммерческий. Большую часть украинского продовольствия получали не беднейшие страны, а государства с высоким и выше среднего уровнем доходов. В первую пятерку стран, принявших грузы в рамках сделки, вошли Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды.

Источник - Известия
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