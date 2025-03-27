 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 29.03.2025
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Неделя вокруг СВО. Подвиг пограничников и выкрученные руки Зеленского
22:32 29.03.2025

Евгений Норин

СВО

На фронте СВО происходит все тот же тяни-толкай, к которому все уже давно привыкли. Стороны обмениваются ударами на небольшую глубину, каждый из которых не несет решительных результатов. Под Курском наши войска дошли до погранперехода "Суджа" и торжествовали изгнание неприятеля почти отовсюду (за противником остается только пара сел).



Между тем командование ВСУ признало очевидное – поход на Суджу в итоге провалился – и переключилось на соседнюю Белгородскую область. Пробиться туда противник пытался еще в 2023 году в несколько приемов, но ничего особо не вышло. Сейчас целью атаки стало совсем маленькое село Демидовка (270 человек, в настоящий момент покинуто), примерно в 100-110 км к западу от Белгорода. Никакой военной ценности оно не представляет, и все очевидно было затеяно опять с политическими целями. Атаки начались 18 марта.

Бои получились ожесточенными. Пограничникам приходилось отбиваться от серьезного наступления, однако направление было хорошо прикрыто в инженерном отношении, и первые атаки принесли ВСУ одно разочарование. Техника подрывалась на минах, уничтожалась дронами, и попытка прорваться механизированной волной быстро себя исчерпала. К обороне оперативно подключились части Минобороны с артиллерией и вертолетами. Однако атаки были очень настойчивыми. ВСУ старались не ослаблять нажим и смогли войти в Демидовку. Об устойчивом контроле обеих сторон говорить не приходится, большая часть села занята нашими войсками, южная окраина – противником.

Украинские войска теряют тяжелую технику и людей в этих бесплодных боях. С нашей стороны также не обходится без потерь. Так, под Поповкой погибла журналистка Первого канала Анна Прокофьева. В целом, как выражаются представители погранслужбы, обстановка "стабильно напряженная", а неприятель атакует жестко и не останавливает наступление. Однако непохоже, что ВСУ таким образом смогут чего-то достичь: элемента внезапности давно нет, а огневой перевес ВС РФ никуда не делся.

Между тем, пока солдаты умирают в поле, Владимир Зеленский испытывает тяготы иначе. Главной политической бомбой оказался проект договора, который предложили США президенту Украины. После того как из-за истерики Зеленского ресурсная сделка с Киевом сорвалась, Вашингтон выкатил ему более жесткие условия. Создается фонд, который будет аккумулировать доходы от украинских полезных ископаемых – на этот раз всех, а не только редкоземов, – и всех месторождений: уже разрабатываемых, и тех, которые еще предстоит открыть. Управлять фондом будут 5 человек, включая 3 американцев с правом вето. Соглашение бессрочное, деньги фонда сразу же конвертируются в доллары и выводятся с Украины. В общем, это внятная, хорошо оформленная колониальная зависимость. Трамп планирует получить от остановки боевых действий максимальные выгоды для себя и собственной страны, а также выиграть конфликт, напрямую в нем не участвуя.

На сей раз Зеленскому будет куда труднее выкрутиться. Европейские страны по-прежнему не могут собрать ни денег, ни войск. Трамп же закусил удила, и попытка продолжать в том же стиле может стоить Зеленскому крайне дорого. Здесь мы видим ту же проблему украинской политики, что и в отношениях с Россией: изумляющая упертость и неспособность к компромиссу ведет только к ужесточению условий, так что следующая итерация переговоров лишь оказывается еще менее выгодной для незалежной. С другой стороны стоит общественность Украины, экзальтированная и одновременно уже сильно разочарованная в национальном лидере. Так что положение украинского гетмана все сильнее напоминает роль кабана на блюде с пучком петрушки во рту.

Ранее, 28 марта, главным событием дня стала активизация русских войск на еще одном участке пограничья Сумской области.

Источник - Readovka
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