Неделя вокруг СВО. Подвиг пограничников и выкрученные руки Зеленского

22:32 29.03.2025

Евгений Норин



СВО



На фронте СВО происходит все тот же тяни-толкай, к которому все уже давно привыкли. Стороны обмениваются ударами на небольшую глубину, каждый из которых не несет решительных результатов. Под Курском наши войска дошли до погранперехода "Суджа" и торжествовали изгнание неприятеля почти отовсюду (за противником остается только пара сел).



