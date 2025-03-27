Белый дом предложил Эрдогану разобрать на части российский С-400

00:14 30.03.2025

Белый дом предложил Эрдогану разобрать С-400



На фоне протестных акций Турция ищет поддержку у США



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

27.03.2025



Турция и США договорились начать технические переговоры, чтобы снять с Анкары санкции в оборонной сфере, введенные пять лет назад за приобретение у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Это означает, что республика может вернуться в американскую программу истребителей пятого поколения F-35 и разморозить лицензии на экспорт оборонной продукции США. Взамен Вашингтон предлагает вывести из строя С-400.



О скором начале между США и Турцией межведомственных переговоров, которые будут посвящены снятию санкций, сообщили источники американского издания Al-Monitor. "Обе стороны ясно продемонстрировали свою политическую волю к устранению препятствий для сотрудничества в оборонной промышленности. Будут проведены технические встречи для решения существующих проблем", – заявил собеседник портала.



Он имел в виду действующие против Анкары рестрикции в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Они были введены в 2019–2020 годах, во время первого президентского срока Дональда Трампа, в отместку за то, что Анкара на тот момент приобрела один полковой комплект российских С-400.



Договоренность о старте процесса по снятию американских санкций была достигнута во время завершившегося визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Вашингтон. Он встретился со своим американским коллегой Марко Рубио. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, стороны обсудили "сотрудничество по ключевым вопросам в области безопасности и торговли", а также посреднические инициативы в Украине и Закавказье. Вместе с тем из заявления Госдепа следует, что Рубио "подчеркнул необходимость тесного сотрудничества по поддержке стабильной единой и мирной Сирии, которая не будет базой для международного терроризма или платформой для дестабилизирующих обстановку действий Ирана".



Однако возвращение Турции в программу F-35 было одним из наиболее приоритетных вопросов, можно было понять из сообщений накануне встречи. Недавно источники канала Fox News сообщили, что Вашингтон предложил Анкаре договориться о поставках истребителей пятого поколения. Они были заморожены в 2019 году, несмотря на то что турецкая сторона к тому моменту заплатила США за самолеты 1,4 млрд долл. На тот момент Белый дом объяснил отказ передавать истребители пятого поколения тем, что "F-35 не может существовать с российской платформой сбора разведданных (имелись в виду С-400. – "НГ"), которая будет использоваться для изучения его передовых возможностей". Теперь Трамп хочет вернуться к этому вопросу.



Вашингтон предлагает Анкаре или разобрать по частям "четырехсотки", или транспортировать их на американскую военную базу Инджирлик на территории Турции, рассказали собеседники Fox News. Так или иначе средства ПВО российского производства должны быть выведены из строя, настаивает Вашингтон. Взамен турецкой стороне предлагают и доступ к F-35, и разморозку экспортных лицензий для секретариата оборонной промышленности Турции, позволяющих проводить закупки американской военной техники.



В прошлом турецкие официальные лица категорически отказывались даже рассматривать варианты с демонтажом С-400. Однако принято считать, что сейчас Анкара нуждается в американской поддержке на фоне той протестной волны, которая захлестнула крупнейшие города Турции из-за ареста видного оппозиционера Экрема Имамоглу, мэра Стамбула.



За неделю с начала протестных акций Вашингтон продемонстрировал, что не против оказать ближневосточному союзнику как минимум молчаливую поддержку. Источники агентства Reuters из числа турецких дипломатов рассказали, что во время встречи с Фиданом госсекретарь США не выражал никакой обеспокоенности по поводу массовых арестов и подавления протестов в Турции, несмотря на то что в сообщении Госдепартамента коротко говорится, что эта тема якобы звучала во время беседы. А Трамп на этой неделе и вовсе заявил, что Турция – это "хорошая страна", а президент Реджеп Тайип Эрдоган – "хороший лидер".



Сам Эрдоган недавно выразил уверенность в том, что во время второго президентского срока Трампа двусторонние отношения США и Турции получат новое развитие, несмотря на попытки неких враждебных сил подорвать этот процесс. Сейчас оба союзника готовят саммит на высшем уровне, который, как ожидается, позволит достигнуть взаимопонимания по многим вопросам.



Протестные акции в самой Турции продолжились 27 марта. "Согласно последним данным, по решению суда были арестованы 260 из 1879 подозреваемых, задержанных в ходе операций по пресечению несанкционированных демонстраций, – проинформировал министр иностранных дел Турции Али Ерликая в четверг. – Судья постановил применить еще к 124 подозреваемым меры судебного контроля, включая запрет на выход из дома. Процессуальные действия в отношении подозреваемых продолжаются. К сожалению, пострадали 150 наших стражей порядка".



Ерликая выразил уверенность, что уличные выступления в стране "поставили под угрозу мир и спокойствие в Турции". "На нашу полицию нападали с применением кислоты и коктейлей Молотова. Нарушались моральные устои. Правосудие вершится в зале суда, а не на улицах", – отметил он.