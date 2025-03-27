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|В Узбекистане новые назначения: и.о. замглавы МЧС Рустам Жумаев и начальник Академии МЧС Музаффаржон Мамасиддиков
00:52 30.03.2025
Президент Узбекистана назначил исполняющим обязанности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Рустама Жумаева и начальником Академии МЧС - Музаффаржона Мамасиддикова.
Постановлением президента Узбекистана Рустам Шухратович Жумаев назначен и. о. заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба МЧС.
Он будет одновременно руководить департаментом финансов, обеспечения и строительства. До назначения он занимал разные должности в Счетной палате.
Распоряжением главы государства полковник Музаффаржон Мусажонович Мамасиддиков назначен начальником Академии МЧС.
Ранее он был заместителем начальника Правоохранительной академии Узбекистана.
Предыдущий глава академии генерал-майор Равшан Хайдарович Хайдаров покинул должность в связи с выходом на пенсию.
В начале марта президент Шавкат Мирзиеев заявил, что предыдущий министр по чрезвычайным ситуациям Абдулла Кулдашев и его заместители были уволены из-за возросшей бюрократии и нарушений при выдаче разрешений на строительство и приемке объектов.