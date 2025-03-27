В Узбекистане новые назначения: и.о. замглавы МЧС Рустам Жумаев и начальник Академии МЧС Музаффаржон Мамасиддиков

00:52 30.03.2025

Президент Узбекистана назначил исполняющим обязанности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Рустама Жумаева и начальником Академии МЧС - Музаффаржона Мамасиддикова.



Постановлением президента Узбекистана Рустам Шухратович Жумаев назначен и. о. заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба МЧС.



Он будет одновременно руководить департаментом финансов, обеспечения и строительства. До назначения он занимал разные должности в Счетной палате.



