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Киев обманул китайцев, обманет и американцев, - Юрий Тавровский
02:27 30.03.2025

Киев обманул китайцев, обманет и американцев
Обнуление договоренностей происходит со сменой руководителя, подписавшего документ

30.03.2025 | Юрий ТАВРОВСКИЙ

Дональд Трамп сделал Владимиру Зеленскому "предложение, от которого нельзя отказаться". Глава киевского режима вряд ли сможет отклонить предложение отдать богатства "незалэжной" под контроль "звездно-полосатых". Но сделка вряд ли просуществует долго. Хитромудрые киевляне накопили немалый опыт продажи одного и того же товара разным барыгам, обмана под грубыми и утонченными предлогами, ссылок на непредвиденные обстоятельства. Обнуление договоренностей происходит со сменой руководителя, подписавшего документ. Именно так случилось с итогами визита президента Украины Виктора Януковича в Пекин в 2013 году. Китаю оптом были отписаны черноземы, заводы, транспортные артерии на миллиарды долларов. После "майдана" богатства стали заново сбывать в розницу европейцам, но новый хозяин Белого дома поставил вопрос о приобретении Украины оптом.

Оптовый пакет обсуждался в Пекине во время официального визита президента Виктора Януковича в декабре 2013 года. Масштабные вливания китайского капитала в украинскую экономику случались и до того. В 2012 году Пекин уже предоставлял Киеву $3 млрд. на развитие аграрного сектора и $3,7 млрд. на энергетические проекты. В сентябре 2013 года стало известно, что Китай планирует арендовать около 3 млн. гектаров черноземов на 50 лет в рамках стратегии использования иностранных угодий для выращивания дефицитных продовольственных культур. Ожидалось, что проект стартует в Днепропетровской области, а затем продолжится на Херсонщине и в Крыму. На полуострове китайцам в аренду предполагалось отдать около 160 тыс. гектаров для выращивания пшеницы и кукурузы. За счет трудолюбия китайских поселенцев и уникальных агротехнологий планировалось получать небывалые в этих краях урожаи – 8 млн. тонн.

Крымский проект при всей масштабности и стратегической важности, был только частью сделки. После выдвижения председателем Си Цзиньпином в 2013 году инициативы "Пояс и путь" возникла идея проложить маршрут железной дороги из Китая в Европу через украинские земли. Рассматривался вариант соединения трансконтинентального маршрута из порта Ляньюньган на берегу Желтого моря через весь Китай, Казахстан и Россию до порта Донузлав на берегу Черного моря. В советские годы этот порт неподалеку от Евпатории служил базой торпедных катеров.

Эта идея была оформлена в меморандуме, подписанном между правительством Украины и китайской фирмой Beijing Interoceanic Canal Investment Management Co. Ltd. Документ предусматривал сотрудничество в реализации проекта строительства глубоководного порта в Донузлаве, а также в реконструкции рыбного порта в Севастополе и создании зоны экономического развития высокотехнологичной индустрии площадью в 300 тыс. квадратных метров. Предусматривались инвестиции в первую фазу проекта в пределах $3 млрд. Второй этап предполагал вложения еще на $7 млрд., которые пошли бы на строительство аэропорта, верфи, нефтеперерабатывающего завода и завода СПГ. "Срок реализации проекта – не более двух лет, а прибыль будет получена примерно через шесть лет после начала эксплуатацию", – заявил владелец Beijing Interoceanic миллиардер Ван Цзин на пресс-конференции по случаю подписания меморандума. Он отметил, что китайское и украинское предприятия "будут превращать Крым в экономический и транспортный узел морского Шелкового пути".

Результаты визита Януковича так и не стали полностью известны. В декабре 2013 года речь шла фактически о начале стратегического сотрудничества Незалежной и Поднебесной. Подписывая инвестиционное соглашение, Янукович рассчитывал получить ссуды и кредиты на сумму в 12 млрд. долл. Полностью эта мечта так и не стала явью. Конечно, Янукович срочно нуждался в деньгах для поддержки своего коррумпированного и неэффективного режима. Но он хотел также начать и геостратегическую игру, вовлечь Пекин в соперничество из-за Украины в добавку к России, Евросоюзу и Америке. Есть основания считать, что такая угроза интересам Запада ускорила развязку начатого в ноябре 2013 года киевского "майдана незалежности", который устранил законно избранного президента вместе с его хитроумными попытками усидеть сразу на нескольких стульях.

Государственный переворот обнулил многие договоренности и обязательства законного правительства Украины. В Пекине списали миллиарды долларов по графе "форс-мажор". Анализ действий нового режима, в том числе на китайском треке, уже вскоре убедил пекинских экспертов в его полной подконтрольности США. Состояние китайско-украинских отношений отныне полностью зависело от состояния отношений Китая с Америкой. Жесткий американский контроль за делами и словами Киева лишил Пекин надежд на серьезное политическое присутствие на Украине.

Хрестоматийным примером недоговороспособности и двуличия Киева в общении с Пекином стал скандал с запорожским предприятием "Мотор Сич". Успешно откусив и переварив несколько лакомых кусков "советского наследства" на Украине, китайцы хотели получить еще одно передовое предприятие. Удачная сделка по приобретению 56% акций предприятия "Мотор Сич", специализированного на выпуске авиационных двигателей, была заключена китайской компанией Skyrizon в 2019 году после нескольких лет непростых переговоров. Однако уже в августе 2020 года прокуратура Украины арестовала акции компании. Таким образом, был сорван долгосрочный план сотрудничества, предусматривавший организацию серийного выпуска моторов украинской разработки на китайских предприятиях. А ведь в Чунцине, провинция Сычуань, уже начали строить завод по производству и обслуживанию украинских моторов. Китайцы вложили $100 млн. в модернизацию производственных мощностей "Мотор Сич" на самой Украине, и еще $150 млн. было запланировано на создание центра перспективных разработок и опытное производство при нем.

Китайцы через арбитражный суд в Гааге потребовали от Украины компенсации в размере $4,5 млрд. за нарушения инвестиционного соглашения между двумя странами. Ни для кого ни в Киеве, ни в Пекине не является секретом, что за решением прокуратуры стоял Зеленский. Он затем вовсе национализировал акции "Мотор Сич", но не ради защиты национальных интересов, а под сильнейшим нажимом американских кураторов. Еще в 2019-м советник по национальной безопасности США Джон Болтон провел в Киеве несколько встреч, на которых обсуждался и "Мотор Сич". Были оглашены угрозы приостановить военную помощь.

Конечно, в Пекине не забыли о крупных проигрышах в игре на "украинской шахматной доске". Там не забыли о потраченных на режим Януковича миллиардах, о болезненном завершении плана вывести "Пояс и Путь" на берега Крыма. Там живы переживания о публичном унижении с компанией "Мотор Сич". Однако Китай с его глобальными аппетитами не собирается игнорировать крупнейшую страну Восточной Европы. Поднебесная всегда "играет в длинную".

В "большой украинской парии" неожиданно объявлены новые правила. Теперь можно требовать вернуть обратно проигранные ставки. Если США удастся создать прецедент, то и другие участники игры могут последовать их примеру. Сейчас важно не уходить из-за стола и внимательно следить за ходом игры.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743290820


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