Пирамида Хеопса - это верхушка айсберга? Египетское Министерство древностей не спешит с ответом

14:19 30.03.2025

"Египтяне не могли этого сделать". След НЛО в деле пирамид наконец доказан

Биохимик Маланга: под пирамидами в Гизе может скрываться подземный город



МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые утверждают, что стоят на пороге величайшего открытия: в знаменитых пирамидах Гизы нашли ранее неизвестные помещения. О том, что под одним из чудес света скрыт целый город, говорили давно. Похоже, теперь появились бесспорные доказательства. Так ли это - разбиралось РИА Новости.



Это меняет все



Казалось бы, что нового можно обнаружить в Египте? Тем более в великих пирамидах, что возвышаются на плато в Гизе. За минувшие десятилетия археологи изучили их вдоль и поперек.



Однако все еще находятся энтузиасты.



Один из них - биохимик Коррадо Маланга из Университета Пизы. Он с коллегами из Италии и Шотландии выступает за инновационные подходы к исследованию древностей. Его команда решила просканировать единственное дошедшее до нас чудо света.



Использовали прибор, похожий на гидролокатор, при помощи которого составляют карты океанского дна. И он показал некие пустоты прямо под основанием пирамид - на глубине около двух километров.



Как утверждают ученые, от усыпальниц фараонов Хуфу (Хеопса), Хафры и Менкаура вниз уходят восемь цилиндрических шахт. В каждой, по-видимому, есть винтовая лестница, ведущая в просторные прямоугольные комнаты, расположенные одна над другой.



"Если нам удастся проявить снимки радара, мы увидим настоящий подземный город", - сказал Коррадо Маланга журналистам.



Добро пожаловать в ад



Биохимик уверен: древнеегипетские пирамиды служили не чем иным, как входом в мир мертвых.



"Обширные камеры под поверхностью земли, сравнимые по размеру с самими пирамидами, удивительно похожи на легендарные залы Аменти", - отметила пресс-секретарь Маланги Николь Чикколо.



Это потустороннее место неоднократно упоминается в самом известном погребальном артефакте Древнего Египта - "Книге мертвых". Кроме того, соответствующие иллюстрации можно увидеть почти на любой из дошедших до нас пирамид.



В представлении древних вход в царство Аменти находился далеко на западе. Там каждого умершего ждало мифическое существо-страж, поглощающее душу. Затем - несколько сложных испытаний и суд Осириса - бога подземного мира.



Нынешняя находка вполне подходит под описание египетской преисподней.



Секретов нет



Однако исследователи со стажем отнеслись к сенсации более чем настороженно. "Огромным преувеличением" назвал рассказ о "подземном городе" специалист по радиолокации из Денверского университета Лоуренс Коньерс.



"Майя и другие народы в древней Мезоамерике часто строили пирамиды над пещерами, - поясняет он. - Вполне возможно, что под пирамидами есть небольшие структуры, такие как шахты и камеры".



Радиолокационное зондирование способно их обнаружить. Но не на глубине нескольких километров, уточняет эксперт.



Кроме того, Коньерс сомневается в том, что подобное архитектурное решение вообще было под силу египтянам. Если учесть, сколько человек трудились над возведением самой высокой из пирамид - Хуфу, в голове не укладывается, какой ресурс необходимо затратить на сооружение подземного города, превышающего ее по размерам в десять раз.



Комплексу пирамид на плато в Гизе порядка 4,5 тысячи лет. И вот уже более двух веков он притягивает к себе внимание археологов - с того момента, как Европа открыла для себя древнюю цивилизацию.



Разумеется, ученые постоянно пытаются узнать, какие еще тайны скрывает легендарный некрополь. Над этим размышляет и бывший министр древностей Египта Захи Хавасс.



За последние десять лет он не раз сталкивался с разными "сенсациями". Шокирующие на первый взгляд, на деле они не выдерживали критики. Так, египтолог вспомнил экспедицию 2017 года. Физики из Франции и Японии наткнулись на "обширную пустоту" прямо над главным коридором погребальной камеры.



Захи Хавасс сказал тогда, что о "тайной комнате" речи быть не может. Дело в том, что каменные блоки внутри пирамиды, в отличие от внешних, неодинаковые, сильно отличаются по размерам. Соседство таких нестандартных "булыжников" и вызывает иллюзию скрытого помещения. Науке это известно уже очень давно.



Вероятно, команда Маланги столкнулась с чем-то подобным. Но основания великих пирамид не раз сканировали. И пока Министерство древностей Египта ни о каких новых находках не сообщало.



Не спешат с ответом



К слову, только это ведомство вправе выдавать разрешение на раскопки вблизи плато Гизы. "А насколько мне известно, - отметил Хавасс, - итальянские и шотландские исследователи лицензию не оформляли".



К тому же любое открытие в сфере археологии сперва должны проверить независимые эксперты. Потом - публикация в авторитетном научном издании. Так что пока, констатировал директор Музея древностей в Александрийской библиотеке Хусейн Абдель-Басир, заявления Маланги попадают в область "преувеличения и обмана".



А вот в соцсетях по всему миру ажиотаж. "Это открытие, вероятно, - самое важное из тех, что совершалось на протяжении нашей жизни", - написал один из комментаторов.



Не обошлось и без теоретиков заговора: мол, результаты сканирования доказывают, что египетские пирамиды были сложными энергетическими системами, а вовсе не усыпальницами фараонов.



Хотя эту гипотезу в свое время поддерживал сам Никола Тесла, в научном сообществе она, мягко говоря, не прижилась.



Впрочем, египетское Министерство древностей еще не прокомментировало изыскания Маланги. Быть может, итальянский биохимик и впрямь наткнулся на что-то экстраординарное.







Развенчан миф об огромных лабиринтах под пирамидами в Гизе

https://rodina-history.ru/

21 марта 2025



Онлайн-ресурс Ancient History X, специализирующийся на разоблачении недостоверных археологических данных, опроверг слухи о якобы найденном подземном комплексе под пирамидами Гизы. В последние дни в интернете активно распространялись сообщения о том, что под этими древними сооружениями скрывается гигантская подземная структура.



Утверждалось, что под пирамидами найдено 8 вертикальных колодцев и 2 кубические структуры.



Итальянские археологи, использовавшие специальный радар для исследования под пирамидой Хефрена, якобы утверждали, что обнаружили восемь вертикальных колодцев, каждый из которых уходит вглубь на 648 метров. Они связаны с двумя "кубическими структурами" по 80 метров в ширину каждая. Такая подземная постройка, по их мнению, не может быть естественного происхождения.



Первоисточник информации сразу смутил специалистов - ее распространил Грег Риз, известный своими конспирологическими теориями.



Специалисты Ancient History X подчеркивают, что научные исследования опровергают эти заявления. Археологи уже много лет изучают пирамиды Гизы с применением современных технологий. Еще в 1965 году было установлено, что под пирамидой Хефрена нет скрытых помещений, а лишь твердая скальная порода. Позже аналогичные исследования выявили лишь небольшие пустоты внутри пирамиды Хеопса, но никаких крупных сооружений не обнаружено.



Современный научный проект ScIDEP также не зафиксировал аномалий, подтверждающих существование подземных лабиринтов.



Кроме того, метод, на который ссылается Риз, вызывает сомнения у специалистов, так как радар с синтезированной апертурой (SAR) не предназначен для глубокого зондирования и не может обнаруживать структуры на глубине более 600 метров.