Shukan Gendai: "Трамп готов разорвать отношения с Японией из-за ее бесполезности"

17:59 30.03.2025 Наступит ли "день, когда США выбросят Японию на обочину"?

Shukan Gendai: "Трамп готов разорвать отношения с Японией из-за ее бесполезности"



30.03.2025 | Анатолий КОШКИН



Под такими сенсационными заголовками популярный японский еженедельник "Сюкан Гэндай" опубликовал статью журналиста Юдзи Фусэ, автора книги "Цена зависимости: правда о военной интеграции США и Японии". [The Price of Dependence: The Truth Behind Japan-US Military Integration; Yuji Fuse; 2024.]



В преамбуле статьи говорится, что новый старый президент Дональд Трамп обрушился с критикой на японо-американский договор, назвав его несправедливым. Вашингтон больше не собирается защищать страны, которые не готовы платить за свою безопасность. Япония, по его мнению, извлекает огромные выгоды от союза с США, но в то же время не несет ответственности за защиту Америки.



Эти высказывания американского лидера всерьез взволновали японцев. Которые после поездки премьер-министра Сигэру Исибы на аудиенцию к Трампу и взаимных комплементов, речей и тостов о незыблемости японо-американского военного союза несколько успокоились в расчете на то, что президент США все же пощадит Японию и не станет облагать ее драконовскими торговыми пошлинами и требовать все больше тратить на свою безопасность.



Однако у Трампа дипломатия не всегда совпадает с политикой. Хотя ему пришлось улыбаться и похлопывать по американской манере гостя по плечу, несуразно называя теряющего поддержку японцев и близкого к отставке Исибу "великим премьер-министром", как оказалось, предоставлять какие-либо льготы и преференции Японии американец не собирался.



Американский президент ясно дал понять: Соединенные Штаты могут и отказаться защищать своих союзников. 6 марта Трамп объявил, что доля расходов на оборону европейских стран, входящих в НАТО, выглядит "совершенно недостаточной". Легким намеком президент продемонстрировал готовность отказаться от своих оборонных обязательств: "Мы не будем защищать тех, кто не готов платить".



Недоволен Дональд Трамп и характером Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. По его словам, Токио получает от Вашингтона колоссальные экономические выгоды (в рамках этого договора). "Мы должны защищать их, но они не должны защищать нас, – заявил Трамп журналистам в Белом доме. – Кто вообще пошел на подобную сделку?"" – цитирует Фусэ президента США.



Но, по мнению автора статьи, альянс Японии и США вовсе не "благотворительность". Фусэ считает, что представление Трампа о том, что единственным выгодоприобретателем от этого альянса является Япония, в корне неверно, ибо по соглашению за обязательство защищать Страну восходящего солнца дядя Сэм получил гарантию бессрочного предоставления японской территории для создания и эксплуатации военных баз. Напомним, что таких баз и военных объектов США насчитывается около сотни.



Нельзя не согласиться с автором статьи, когда он обращает внимание на то, что предназначение американских баз в Японии отнюдь не ограничивается "защитой" японцев от маловероятного нападения извне, а нацелены на решение военно-политических и чисто военных задач в глобальном масштабе. "Соединенные Штаты могут использовать предоставленные Японией военные базы не только для обороны нашей страны, но и для "поддержания международного мира и безопасности на Дальнем Востоке". Де-факто, это позволяет Америке быстро перебрасывать войска на Дальний Восток и в прилегающие регионы, не заплатив при этом баснословных денег. Фактически же военные базы США в Японии использовались в качестве плацдармов и логистических узлов во всех войнах, которые Соединенные Штаты вели в Азии, например, с Вьетнамом и Ираком. Эти базы – важнейший стратегический актив для сохранения мировой гегемонии Америки", – констатирует японский журналист.



В статье приводятся прежние высказывания американских политиков и военных, подтверждающие эту констатацию. Еще в начале 90-х годов в ответ на критику в Конгрессе США о том, что Токио-де "уселся на шею Вашингтону и даже не платит за проезд", тогдашний министр обороны США Дик Чейни отреагировал следующим образом: "Мы не занимаемся благотворительностью. Японо-американский альянс отвечает жизненно важным интересам Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе… Американские военные находятся в Японии не для того, чтобы ее защищать. Плюс нашего военного присутствия в данном регионе в том, что его можно использовать в качестве передовой базы, с которой, в случае необходимости, можно атаковать. Куда дешевле разместить Военно-морские силы США на Дальнем Востоке (в Японии), чем выходить в море с американского материка" (5 февраля 1992 г., выступление Чейни в комитетах палаты представителей США по бюджету и вооруженным силам).



Вынужденный что-то отвечать на обвинения Трампом Японии в "нахлебничестве" премьер Исиба, тщательно подбирая слова, говорил в японском парламентском комитете по бюджету: "Это не те отношения, в которых Япония будет защищать сама себя. Мы не обязаны защищать Соединенные Штаты. Но у нас есть обязательства предоставлять им военные базы. Нам нужно провести надлежащее обсуждение того, насколько это важно".



От себя заметим, что, хотя Япония не взяла в "договоре безопасности" обязанность воевать за США по всему миру, в действительности, как признают многие японцы, ей трудно будет отсидеться у себя на островах, случись "юдзи" (чрезвычайная ситуация) в районе Тайваня или на Корейском полуострове. Есть и такие, кто допускает, что в этих случаях Трамп может уклониться от вмешательства США, оставив Японию наедине с этими проблемами.



Автор статьи сетует на то, что Трамп не всегда прислушивается к логике. Вполне вероятно, что, с его точки зрения, наличие военных баз США в Японии не так уж и важно для американских национальных интересов. Отмечая при этом, что, если Соединенные Штаты все же сохраняют для себя возможность вмешаться в конфликт в АТР в любое время и на любом этапе, без присутствия американских военных баз в Японии им не обойтись.



Фусэ пишет: "Но президент Трамп, по-видимому, стремится избегать вмешательства в зарубежные неурядицы. Если не участвовать в конфликте, то и военные базы за рубежом не понадобятся. Изоляционисты критикуют логику, по которой японско-американский альянс выгоден для Соединенных Штатов. С их точки зрения, безопасность Америки – это единственное, что имеет значение. Для изоляционистов договоры, обязывающие защищать другие страны, как и наличие военных баз США за рубежом – это всего лишь очередная строка в графе расходов. И вот они наконец-то задались вопросом: почему это Соединенные Штаты должны нести расходы по защите иностранных государств? Не стоит ли переложить большую часть этих расходов на плечи стран-союзников?"



Как известно, Трамп и его администрация уже делали заявления о необходимости увеличить расходы Японии на военные нужды до 3, а в будущем, возможно, и до 5% ВВП. Однако это не все. Кандидат Трампа на пост посла США в Японии Джордж Гласс уже призвал Токио увеличить не только военные расходы, но и размер финансового бремени на размещение американских войск в Японии (так называемый "бюджет сочувствия (?!)" – "омоияри есан"). А это несколько миллиардов долларов в год.



По мнению автора статьи, если Токио пойдет на это, без повышения налогов не обойтись. Да и прочая нагрузка на население существенно возрастет. В условиях обострившегося социально-экономического положения Страны восходящего солнца навязываемая США политика "пушки вместо масла" может серьезно отразиться на политической ситуации в Японии, ибо у правительства нет источников финансирования даже двухпроцентного увеличения расходов на наращивание "сил самообороны" и оснащение их дорогостоящим современным вооружением.



Фусэ рассматривает в статье и другую альтернативу, а именно "замирение" Трампа с Китайской Народной Республикой при игнорировании Японии. Он пишет: "Сейчас многие обеспокоены тем, что сделка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным может состояться при полном игнорировании интересов Украины. Но также существует риск того, что сделка между президентом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином не будет учитывать интересы Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Избежать этих рисков поможет только независимая дипломатия, которая не будет оглядываться на позицию Соединенных Штатов".



И журналист открыто говорит о том, что еще недавно было в Японии под запретом, а именно, что японцам пора перестать в роли добровольного вассала США продолжать беспрекословно брать под козырек и выполнять все приказы и команды Вашингтона.



"Чтобы противостоять "великодержавному риску", необходимо сотрудничество со странами, которые не являются великими державами. В частности, важно кооперироваться с Республикой Корея и странами Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые, как и Япония, находятся под сильным влиянием США и Китая.



Япония уже давно негативно реагирует на изоляционистские тенденции Соединенных Штатов. Эта склонность к изоляционизму, декларируемая президентом Трампом, воспринимается как признак того, что "Америка может выбросить нас как мусор на обочину дороги". Однако если мы изменим нашу точку зрения, мы также сможем увидеть в этом прекрасную возможность освободиться от гнета зависимости от Америки, которая длилась 80 лет после поражения Японии в войне и оккупации, и наконец-то обрести независимость", – смело декларирует Фусэ.



Однако борьба Трампа с "глубинным государством" только начинается, и нет гарантий, что она окончится для его администрации успешно. Полагаю, говорить о близкой перспективе освобождения Японии от оков американского диктата еще очень рано. Этого не позволят те силы в США, которые рассматривают Азиатско-Тихоокеанский регион как регион планеты, где необходимо во что бы то ни стало, сохранить американскую гегемонию и диктат. И ради этого американский истеблишмент, представленный неизмеримо более мощными, чем Трамп и его команда, силами, не остановится ни перед чем, включая вооруженную борьбу. А для такой борьбы США жизненно необходимы военные базы в Японии, Южной Корее, на Филиппинах и других районах Юго-Восточной Азии и АТР в целом. А также включение при этом в контингент американских вооруженных сил армий и флотов стран-сателлитов. Что уже и происходит…



P. S. На совместной пресс-конференции по итогам прошедших в Токио переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом министр обороны Японии Гэн Накатани заявил: "Мы подтвердили нашу решимость продвигать инициативы, направленные на повышение обороноспособности наших стран, а также на повышение потенциала сдерживания нашего альянса". Было отмечено, что ситуация с безопасностью в регионе продолжает ухудшаться. Глава японского оборонного ведомства добавил, что стороны продолжат работу, направленную на повышение координации между вооруженными силами двух стран. Источник - Фонд стратегической культуры

