Первый Аральский культурный саммит пройдет в Узбекистане одновременно с Самаркандским климатическим форумом

20:03 30.03.2025

Первый Аральский культурный саммит пройдет в Самарканде и Нукусе



Первый Аральский культурный саммит пройдет в Самарканде и Нукусе одновременно с Самаркандским климатическим форумом. Узбекистан выдвинул инициативу проведения такого саммита на конференции ООН по водным ресурсам в марте 2023 года.



Первый Аральский культурный саммит состоится 4−6 апреля в Самарканде и Нукусе, говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Открытие мероприятия совпадет с началом Самаркандского климатического форума "Глобальные климатические проблемы и Центральная Азия - консолидация ради общего процветания", намеченного на 4−5 апреля.



Узбекистан выдвинул инициативу по реализации проекта Аральского культурного саммита на конференции ООН, посвященной водным ресурсам, 22−24 марта 2023 года в Нью-Йорке (США). Согласно постановлению, саммит будет проводиться каждые 18 месяцев - весной или осенью.



Основными целями и направлениями саммита, согласно постановлению, являются:



- создание глобальной платформы для обсуждения экологических проблем, возникших в регионе Приаралья и других регионах мира, представления рациональных решений;

- развитие междисциплинарных подходов в решении проблем Приаралья;

- создание Аральской школы на основании образовательной программы, направленной на разработку устойчивых решений и стратегий;

- проведение водных и почвенных исследований в регионе Приаралья в сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными специалистами и организациями;

- создание лабораторной платформы, специализированной на изучении сельскохозяйственных культур, соответствующих почвенным и климатическим условиям региона Приаралья, превращение ее в учебно-практическую площадку научных исследований, осуществляемых в данном направлении;

- сохранение, защита и популяризация уникальной культуры и традиций, сформировавшихся на протяжении веков в регионе Приаралья;

- организация в международном масштабе постоянных диалогов, практик, семинаров, исследовательских программ;

- реконструкция и эффективная эксплуатация парка культуры и отдыха "Истиклал" в Нукусе и расположенной на его территории детской библиотеки на основе современных технологий и традиционной архитектуры.



Организационный комитет по подготовке и проведению Аральского культурного саммита возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. Рабочим органом оргкомитета определен Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.