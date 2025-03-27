|Первый Аральский культурный саммит пройдет в Узбекистане одновременно с Самаркандским климатическим форумом
20:03 30.03.2025
Первый Аральский культурный саммит пройдет в Самарканде и Нукусе
Первый Аральский культурный саммит пройдет в Самарканде и Нукусе одновременно с Самаркандским климатическим форумом. Узбекистан выдвинул инициативу проведения такого саммита на конференции ООН по водным ресурсам в марте 2023 года.
Первый Аральский культурный саммит состоится 4−6 апреля в Самарканде и Нукусе, говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Открытие мероприятия совпадет с началом Самаркандского климатического форума "Глобальные климатические проблемы и Центральная Азия - консолидация ради общего процветания", намеченного на 4−5 апреля.
Узбекистан выдвинул инициативу по реализации проекта Аральского культурного саммита на конференции ООН, посвященной водным ресурсам, 22−24 марта 2023 года в Нью-Йорке (США). Согласно постановлению, саммит будет проводиться каждые 18 месяцев - весной или осенью.
Основными целями и направлениями саммита, согласно постановлению, являются:
- создание глобальной платформы для обсуждения экологических проблем, возникших в регионе Приаралья и других регионах мира, представления рациональных решений;
- развитие междисциплинарных подходов в решении проблем Приаралья;
- создание Аральской школы на основании образовательной программы, направленной на разработку устойчивых решений и стратегий;
- проведение водных и почвенных исследований в регионе Приаралья в сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными специалистами и организациями;
- создание лабораторной платформы, специализированной на изучении сельскохозяйственных культур, соответствующих почвенным и климатическим условиям региона Приаралья, превращение ее в учебно-практическую площадку научных исследований, осуществляемых в данном направлении;
- сохранение, защита и популяризация уникальной культуры и традиций, сформировавшихся на протяжении веков в регионе Приаралья;
- организация в международном масштабе постоянных диалогов, практик, семинаров, исследовательских программ;
- реконструкция и эффективная эксплуатация парка культуры и отдыха "Истиклал" в Нукусе и расположенной на его территории детской библиотеки на основе современных технологий и традиционной архитектуры.
Организационный комитет по подготовке и проведению Аральского культурного саммита возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. Рабочим органом оргкомитета определен Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.