О торговле России и Таджикистана. Стимул партнерству придали антироссийские санкции, - Зарифджон Ризаев

21:09 30.03.2025 Новые рынки и новые бренды: как сегодня выглядит торговля России и Таджикистана



Обе страны осуществляют постепенный переход от количества к качеству, вместо простого сырья поставляя готовую и наиболее востребованную продукцию



ДУШАНБЕ, 30 мар - Sputnik. Россия и Таджикистан уже несколько лет планомерно наращивают объем торговли, чуть ли не каждый год обновляя рекорд. Например, к началу 2024-го он достиг 1,7 млрд долларов – наибольший показатель за все время торговых отношений между странами.



Дополнительный стимул партнерству придали и антироссийские санкции, что стимулировало выход многих российских компаний на зарубежные рынки, а также открыло новые ниши для таджикских предпринимателей.



Как сейчас выглядит российско-таджикистанская торговля, как новый подход к созданию бренда должен помочь с узнаваемостью товаров из РФ и как российские бизнес-структуры помогают таджикским производителям и поставщикам, Sputnik Таджикистан узнал у Зарифджона Ризаева, главы представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в республике.



- С 2022 года началась фаза активного выхода российских компаний на рынок Таджикистана. Сколько сейчас компаний из РФ ведет деятельность в республике и каковы их фактические результаты?



- Действительно, с 2022-го наблюдается значительный рост активности российских компаний в Таджикистане. На данный момент в стране функционируют около 330 предприятий с российским капиталом. Многие из них успешно работают уже давно, оказывая большое влияние на экономику республики.



К примеру, телекоммуникационная компания "МегаФон Таджикистан" является одним из крупнейших сотовых операторов в стране, а на долю "Газпромнефти" приходится и основной экспорт нефтепродуктов, и большая сеть автозаправочных станций. В республике действует сеть лабораторий российской медицинской компании, обеспечивающая гражданам качественные и оперативные услуги диагностики.



Что касается фактических общих результатов, то совокупный объем российских инвестиций в экономику Таджикистана составляет около 1,6 млрд долларов. Кроме того, Россия продолжает оставаться одним из ведущих торговых партнеров Таджикистана, занимая более 20% в товарообороте республики.



Таким образом, российские компании играют ключевую роль в экономическом развитии Таджикистана, способствуя созданию рабочих мест, внедрению новых технологий и укреплению двусторонних экономических связей.



- Кто и как оказывает поддержку российскому бизнесу?



- В Таджикистане российские компании получают поддержку через несколько механизмов и организаций, которые помогают бизнесу адаптироваться к местным условиям, также находить партнеров и рынок сбыта.



Среди основных институтов можно выделить следующие: Российский экспортный центр (РЭЦ), который играет ключевую роль в поддержке российских компаний на внешних рынках. Конкретно в Таджикистане он осуществляет содействие в поиске партнеров и клиентов, а также финансовую помощь в виде субсидий, страховки экспортных операций.



По итогам работы за 2024 год в Таджикистане экспортно-импортную поддержку группы РЭЦ получили 311 участников торговли на общую сумму более 98,3 млн долларов. Помощь была оказана в рамках поставок продукции АПК, металлургии, фармацевтики и косметической промышленности, химпрома и машиностроения.



Большую поддержку бизнесу также оказывает Торговое представительство России в Таджикистане. Оно очень помогает компаниям адаптироваться к особенностям таджикского рынка. Например, представляет их интересы в местных органах власти, содействует в решении вопросов с лицензиями и налоговыми аспектами, а также организует контактные мероприятия для установления партнерских отношений с бизнес-сообществом в республике.



Помимо Торгпредства и РЭЦ существует также Межправкомиссия России и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству. В ее сферу деятельности входят вопросы, касающихся инвестиций и двусторонней торговли.



Также комиссия работает над созданием нормативно-правовой базы, которая упрощает ведение бизнеса и устраняет барьеры для российских компаний в Таджикистане. Что касается других аспектов сотрудничества с таджикскими госструктурами, то у нас налажены контакты с Министерством экономики и торговли, на встречах с которым мы обсуждаем вопросы налоговых и таможенных льгот и преференций для российских инвесторов.



- В ходе последних межправителственных переговоров России и Таджикистана представители российских властей и бизнес-структур не раз подчеркивали, что не только готовы расширять поставки в республику, но и также оказывать поддержку таджикским экспортерам в РФ. Как сейчас обстоят дела на этом направлении?



- Да, вы совершенно правы - российские торговые структуры действительно работают не только над продвижением российских товаров, но и помогают таджикским поставщикам занять свою нишу на рынке РФ. Этот процесс особенно усилился в последние годы, и с 2023-го также входит в компетенции Российского экспортного центра для поддержки таджикских товаров и услуг в РФ.



Если мы говорим о конкретных мерах, наверное, стоит особо отметить помощь в организации поставок продукции в рамках ЕАЭС, а также консультации по мерам господдержки, сертификации и выходу на российские рынки.



У нас уже имеется первый положительный опыт в 2024-м, и надеемся развивать данное направление более ускоренными темпами в этом году.



- Если говорить о взаимной кооперации, какие направления производства могут считаться наиболее перспективными?



- Помимо достаточно очевидных стратегических направлений для взаимного сотрудничества, таких как добыча углеводородов или энергетика, где Россия может предоставлять технологии и богатый опыт, а если проект потенциально прибыльный - то и инвестиции.



Что касается среднего бизнеса и категории потребительских товаров, которые покупают рядовые граждане, то Россия может и уже помогает с развитием агросектора и поставками сельхозпродукции.



Результатом успешной взаимной кооперации за последние 3-4 года может считаться заметный рост экспорта фруктов и овощей на прилавки российских магазинов. Для простого сравнения: в 2024 году поставки агропродукции увеличились на 44,7% по сравнению с 2023-м, достигнув в денежных значениях свыше 24,8 млн долларов.



Если говорить подробно о структуре экспорта в сельском хозяйстве, то поставки хлопка-волокна выросли на 62%, плодоовощей - на 47%, сухофруктов - на 60%.



Но это что касается экспорта из Таджикистана. Если же говорить про взаимную торговлю, то, здесь наиболее перспективными являются лесопиломатериалы и целлюлозно-бумажные изделия (рост за 4 квартала прошлого года на 20%), строительные материалы и черные металлы (увеличение на 14,8%). В Таджикистане сейчас строительный бум, а 90% арматуры и отделочных материалов на стройках страны - именно российские.



В целом в строительной отрасли очень высокий уровень кооперации двух стран, например, российский бизнес уже хорошо изучил специфику рынка и реализует масштабные и общественно значимые общественные проекты.



Хороший пример - группа компаний "ЭРА", которая занималась разработкой, внедрением и эксплуатацией современных технологий в градостроительной и сельскохозяйственной сферах и даже перенесла свою штаб-квартиру из Санкт-Петербурга в Душанбе. Что касается конкретных реализованных проектов, то здесь можно отметить строительство 5 российско-таджикистанских школ и спортивно-оздоровительного центра при Комитете туризма Таджикистана.



И наверное, еще одним новым, заметным и перспективным направлением кооперации Таджикистана и России в бизнес-среде можно назвать IT-сектор. Так, в рамках недавнего 19-го заседания Межправкомиссии двух стран по экономическому сотрудничеству был подписан меморандум между ГУП "Умный город", реализующим проекты мэрии Душанбе, и российской компанией VisionLabs, которая предоставляет комплексные решения в области распознавания лиц и объектов.



Другой пример - в конце 2023-го Служба связи Таджикистана подписала меморандум о сотрудничестве с российской компанией "Цифра", который направлен на развитие сетевой безопасности, системы электронной коммерции, онлайн-документов, почтовой службы и IP-телефонии. Если сотрудничество будет успешным, то это даст толчок к модернизации сетей мобильной связи и развитию в стране 4G и 5G.



Ну и конечно, наверное, самый известный рядовому потребителю пример бизнес-кооперации - это выход на рынок Таджикистана маркетплейса Wildberries.



- Какие главные препятствия существуют для выхода российских предприятий на местный рынок?



- Среди главных проблем для выхода на российский рынок стоит в первую очередь отметить административные и бюрократические барьеры, сложности с получением лицензий и разрешений, не всегда очевидно прозрачная налоговая и таможенная политика. Как раз эти сложности и пытаются решить участники встреч на межправкомиссиях Таджикистана и России.



Есть еще и логистические нюансы - в горной местности пока очевидно достаточно слабая транспортная инфраструктура, что ожидаемо приводит к высоким издержкам на логистику из-за удаленности основных промышленных центров.



Среди других нюансов, которые необходимо учитывать в отдельных секторах - это адаптация под местные традиции и при необходимости налаживание партнерских отношений с местными компаниями. Собственно, помощью на этом направлении и занимается РЭЦ и Торгпредство. Но несмотря на перечисленные сложности, доверие к российскому бизнесу остается стабильно высоким.



- Если мы говорим об импорте товаров из РФ, то, насколько мне известно, сейчас российские структуры хотят продвигать продукцию под неким единым брендом для лучшей узнаваемости?



- Да, все верно, для российских компаний за рубежом был разработан единый бренд "Сделано в России". Как вы и сказали, он сделан для продвижения российских товаров и услуг на международных рынках и повышения узнаваемости.



"Сделано в России" уже выполняет свою задачу - по сути, это совокупность имиджевых бизнес-инструментов, наряду с выставками и ярмарками. Так, с 2019 года в них при поддержке РЭЦ под национальным брендом поучаствовало более 5,2 тыс. компаний, которые заключили контракты на общую сумму свыше 100 млрд рублей.



Речь не только о Таджикистане, Центральной Азии или СНГ. К примеру, в 2022 году мы впервые стали работать в ЮАР и Саудовской Аравии. В 2023-м - в Алжире, Мьянме и Нигерии, в 2024-м открыли для экспортеров рынки Индонезии, Монголии и Омана.



В 2024 году РЭЦ запустил программу фестивалей-ярмарок "Сделано в России": этот формат предполагает привлечение не только бизнес-партнеров, но и обычных покупателей - то есть компании могут сами оценить, есть ли у продукции потенциал на рынке. Такой формат мы активно реализовываем в Китае, а также провели первый фестиваль в ОАЭ, в Абу-Даби. В ОАЭ мы также увидели большой интерес.



Наша главная задача сейчас - помочь российским компаниям выйти на новые зарубежные рынки. Один из ключевых барьеров, о которых говорит сам бизнес, - низкая узнаваемость. Мы предлагаем компаниям все больше возможностей для продвижения с помощью нашей инфраструктуры: национальных павильонов за рубежом, выставок и бизнес-миссий, национальных "полок" на маркетплейсах.



- Будет ли проверяться продукция, которая идет под этим брендом? Есть ли какие-то критерии использования этого товарного знака?



- Чтобы присоединиться к продвижению под национальным брендом, компании подтверждают качество своей продукции или услуг бесплатным добровольным сертификатом "Сделано в России".



Критерием отбора товаров является наличие улучшенных свойств, подтвержденных в соответствии с правилами системы сертификации по направлениям "Надежность", "Экологичность", "Органическое происхождение", "Уникальность" и "Качество".



Также через систему взаимного доверия - соглашения подписаны с Роскачеством, Роспатентом, Росаккредитацией и Росстандартом - РЭЦ признает уже выданные сертификаты качества и на их основании выдает сертификат "Сделано в России". Для бизнеса это означает бесшовный вход в программу, для РЭЦ - гарантию того, что компании, получающие сертификат, а вместе с ним и поддержку в продвижении, действительно надежные.



Если мы говорим конкретно о Таджикистане, то подобная стратегия должна стимулировать потребительский интерес к российской продукции, поскольку сейчас бренд активно используется для маркетинга на выставках, в рекламных кампаниях и в медиа, помогая выстраивать доверие к товарам из РФ среди потребителей и бизнеса в республике.



- А если говорить о таджикском бизнесе, то какие наиболее перспективные направления для экспорта из Таджикистана в РФ?



- Есть сразу несколько направлений импорта из Таджикистана, наиболее востребованных в России.



Разумеется, это агроэкспорт. И если не брать в расчет самое очевидное и привычное - поставки ягод, овощей, фруктов, сухофруктов и готовой переработанной продукции, - то стоит отдельно упомянуть поставки хлопка, где Таджикистан является одним из крупнейших производителей Центральной Азии.



Большую часть экспорта здесь традиционно составлял необработанный хлопок-сырец, что приносило республике меньше прибыли. А для увеличения объемов экспорта Таджикистану необходимо было инвестировать в переработку сырья, создание логистических центров и улучшение качества упаковки продукции.



С этим опять же готовы помогать российские компании и торговые бизнес-структуры. Например, "БТК групп" - один из главных игроков легкой промышленности в РФ - создает целый хлопковый кластер в стране. Руководство компании несколько лет назад подписало соглашение на сумму свыше 200 млн долларов об учреждении совместного российско-таджикского швейного производства на территории свободной экономической зоны "Куляб". Есть особая заинтересованность в хлопкоробном районе Спитамен, откуда ежегодно поставляется до 150 тыс. тонн сырья.



Кроме того, таджикское Минэкономразвития сообщало о выделении "БТК групп" 5 гектаров земли в Хатлонской области под посевы хлопка. Также существует договоренность о сотрудничестве по хлопку между "БТК Групп" и властями Согдийской области.



Общий комплекс этих мер, с одной стороны, позволяет российским компаниям получать продукции точно по запросу, в соответствии с интересами рынка и стандартами качества, а с другой - дополнительные доходы для таджикских предприятий за счет добавочной стоимости, не говоря уже о создании новых рабочих мест внутри страны. Источник - Sputnik

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