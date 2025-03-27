В Улан-Баторе планируют запуск скоростного автобусного транспорта (BRT)

22:25 30.03.2025

Проводится предварительная разработка проекта скоростного автобусного транспорта



Ариунбаяр.Б



Улаанбаатар, 30 марта 2025 /МОНЦАМЭ/. В рамках реализации 24 мегапроектов по развитию Улаанбаатара будет осуществлен запуск нового вида общественного транспорта большой вместимости - проекта скоростного автобусного транспорта (BRT).



Проект включает в себя линию длиной 12,7 км, которая соединит проспект Ард Аюуш и улицу Их хурээ. Линия сможет обслуживать 25–35 тысяч пассажиров в сутки и будет иметь 17 остановок. Среднее время в пути составит 15-20 минут, а средняя скорость автобусов – 20-25 км/ч. Реализация данного проекта позволит увеличить среднюю скорость дорожного движения в Улаанбаатаре на 12,6%.



На данный момент завершается предварительное проектирование, а также ведутся исследования для привлечения финансирования от Азиатского банка развития.



По информации пресс-службы мэрии Улаанбаатара, работы по проектированию и финансированию должны быть завершены в этом году, после чего начнется разработка технико-экономического обоснования, детальное проектирование и выбор подрядчика для строительства.



Ожидается, что строительство стартует в марте 2026 года и продлится до 2030 года.