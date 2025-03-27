 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 30.03.2025
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В Кыргызстане создали тренажер "Лучник на искусственном коне". Реалистичности добавляют звуки ржания и фырканья (видео)
23:15 30.03.2025

Необычный тренажер придумал тренер из Кара-Балты. Видео

Turmush - Тренер Асан Байбосунов известен в городе Кара-Балта своими разработками в области спорта. На этот раз он создал уникальное приспособление, имитирующее езду на лошади.

Металлический конь высотой 1,2 метра установлен на четырех ножках, соединенных так, что позволяет ему раскачиваться, создавая эффект верховой езды. Реалистичности добавляют звуки ржания и фырканья, доносящиеся из колонки. Впервые изобретение было представлено в городском парке Кара-Балты, где вызвало большой интерес у подростков. Им предложили раскачаться на "коне" и стрелять из лука по мишени.

"Лучники на лошадях - один из самых зрелищных видов соревнований на Играх кочевников. В городах у детей мало возможностей обучаться верховой езде, хотя для кыргызов это не просто навык, а часть культуры, истории и образа жизни. С детства детей учили ездить на лошадях, что развивало физическую выносливость, координацию и укрепляло связь с традициями. Нам нужно уделять больше внимания национальным видам спорта, и надеюсь, что "Лучник на искусственном коне" станет отличной идеей. Сам смастерил этот тренажер и готов поделиться проектом. Если бы его поддержали на государственном уровне, в каждой школе можно было бы открыть такой кружок. Это отвлекло бы детей от гаджетов и помогло им освоить искусство верховой стрельбы", - говорит тренер.

Источник - Turmush
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