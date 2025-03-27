Евросоюз рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии, - Виктория Панфилова

00:01 31.03.2025

Евросоюз рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии

Брюссель придает особое значение предстоящему саммиту в Самарканде



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Вице-президент Еврокомиссии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетила Туркменистан, Узбекистан и Казахстан для обсуждения подготовки к первому саммиту "Центральная Азия – Европейский союз", который состоится 3–4 апреля в Самарканде. В фокусе внимания – вопросы энергетики, транспортных коридоров и изменения климата. Саммит призван определить новые векторы сотрудничества между Брюсселем и странами региона. Ожидается подписание ряда документов, которые зафиксируют итоги развития отношений последних лет и обозначат будущие приоритеты европейской политики в Центральной Азии.



Поездка вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас по региону началась с посещения Ашхабада, где она провела 20-ю встречу министров стран Центральной Азии и Евросоюза, анонсированную еще на 4 марта (см. "НГ" от 03.03.25). На заседании Каллас акцентировала внимание на введенные против России санкции. "Европейский союз ввел в действие 16 пакетов санкций и сегодня работает над 17-м пакетом. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб экономикам стран региона, но нельзя допустить, чтобы российские компании обращались к Центральной Азии для их обхода", – предупредила глав внешнеполитических ведомств стран региона верховный представитель ЕС. Министры пяти центральноазиатских стран согласились продолжить сотрудничество в данном вопросе, чтобы избежать реэкспорта высокоприоритетных товаров.



В ходе встречи стороны обсудили реализацию дорожной карты "ЕС – Центральная Азия", принятой в Люксембурге 23 октября 2023 года, сосредоточившись на пяти ключевых направлениях углубления сотрудничества. Министры рассмотрели перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных связей, а также расширения транспортной и цифровой взаимосвязанности в рамках стратегии Global Gateway ("Глобальные ворота").



Участники встречи с энтузиазмом восприняли заявление Каи Каллас о готовности европейских и международных финансовых институтов инвестировать 10 млрд евро в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Эти средства предназначены для создания мультимодальной, конкурентоспособной, устойчивой, предсказуемой, умной и эффективной транспортной сети, которая значительно улучшит сообщение между Центральной Азией и Европой. Данная инициатива ЕС, первоначально представленная год назад на саммите "Центральная Азия – Европейский союз" в Ташкенте с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Евросовета Шарля Мишеля и глав государств региона, предполагала выделение этих средств в форме кредита (см. "НГ" от 08.04.24).



"Предстоящий саммит должен подвести итог развития отношений Брюсселя с центральноазиатскими государствами в последние годы и наметить новые ориентиры для европейской политики. В свою очередь, заинтересованность стран Центральной Азии в привлечении зарубежных инвесторов объясняется отсутствием собственных кадров, оборудования и инвестиций, которые необходимы для развития национальных экономик. Данная ситуация устраивает Брюссель, который рассчитывает закрепить страны Центральной Азии в орбите своего влияния, отводя им роль поставщика природных ресурсов, в том числе и редкоземельных металлов", – сказал "НГ" доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и политической философии Дипломатической академии МИД России Сергей Жильцов.



Кая Каллас также провела переговоры с президентами Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул заинтересованность страны в развитии многостороннего сотрудничества с Европейским союзом. Особое внимание было уделено перспективам развития транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад, которые, по его мнению, могут стать надежным мостом для расширения торгово-экономического сотрудничества на Евразийском континенте.



Каллас отметила, что Евросоюз, являясь крупнейшим инвестором в регионе, планирует расширять взаимодействие по различным направлениям, включая молодежные обмены, бизнес-контакты и академическое сотрудничество. Кроме того, ЕС подтвердил свою поддержку вступления Узбекистана и Туркменистана во Всемирную торговую организацию.



С президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Кая Каллас обсудила подготовку к саммиту "Центральная Азия – Европейский союз", уделив особое внимание развитию Транскаспийского транспортного коридора, зеленой энергетике и вступлению Узбекистана в ВТО. Стороны подтвердили приверженность развитию взаимовыгодного сотрудничества, сосредоточившись на таких ключевых направлениях, как торговля и логистика, включая раскрытие потенциала Транскаспийского транспортного коридора, цифровизация, переход к зеленой энергетике, охрана окружающей среды и модернизация инфраструктуры.



В ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Кая Каллас обсудила вопросы сотрудничества, уделив особое внимание реализации крупных проектов, направленных на развитие Транскаспийского транспортного коридора. Казахстан, как отметила верховный представитель АС, стал первой страной региона, подписавшей Соглашение о расширенном партнерстве с ЕС, что свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений. Кроме того, начата процедура упрощения визового режима между Евросоюзом и Казахстаном, что, по словам Токаева, воспринимается в стране очень позитивно и открывает широкие возможности для укрепления контактов и деловых связей с европейскими государствами.



В интервью телеканалу Silk Way Кая Каллас подчеркнула, что Европейский союз рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии и намерен расширять сотрудничество в таких важных областях, как энергетика, торговля, экологическая устойчивость и образование. ЕС заинтересован в доступе к сырью, необходимому для зеленого и цифрового перехода. Каллас также отметила важность диверсификации энергетических поставок для Казахстана, ранее зависевшего от российских ресурсов.