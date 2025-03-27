|Бои под Курском, Лиманом и Белгородом на фоне сорванного перемирия
00:05 31.03.2025
Евгений Норин
СВО
Пока стороны обмениваются ударами по объектам энергетической инфраструктуры, на земле идут бои. ВСУ пытаются прорваться под Белгород, а русские освобождают Курскую область и продолжают продвигать по всей линии фронта
Курское направление
Под разговоры о перемирии всю эту неделю на фронте продолжались жестокие бои. На Курском направлении произошло символически самое значимое событие: русские войска прорвались к КПП "Суджа" и подтвердили освобождение погранперехода. В целом в Курской области ВСУ зацепились лишь за пару сел в наиболее труднодоступной местности, и здесь фронт пока стабилизировался. ВС РФ контролируют небольшие участки Сумской области, куда они проникли в рамках борьбы за освобождение Суджи. В свою очередь, противник опирается на Олешню и Гуево – села, прикрытые всяческой неудобицей ландшафта. Из Гуево неприятеля уже выдавливают, и если русские войска пока не освободили село, то точно присутствуют внутри и ведут бой. Можно сказать, что освобождение Курской области почти завершено, и на оставшихся участках военные действия вернулись к привычному позиционному "тяни-толкай".
Белгородское направление
Здесь всю неделю продолжались жестокие бои в районе села Демидовка. Противник попытался ради политических выгод прорваться на территорию Белгородской области. Для этого был собран небольшой ударный кулак, включавший танки, легкую БТТ и бронированную инженерную технику. Это наступление с самого начала носило сугубо локальный характер, предполагали даже, что оно вообще нужно только для того, чтобы отвлечь какое-то количество наших расчетов БПЛА с других направлений. В итоге ВСУ приобрели несколько квадратных километров пустых полей перед Демидовкой ценой потери россыпи боевых и вспомогательных машин.
А Васька слушает да ест…
Пока идут эти бои, ВС РФ продолжают медленно, но верно продвигаться по Донбассу. В частности, возобновилось движение фронта севернее Красного Лимана. Здесь русские войска расширяют небольшое вклинение, которое создали ранее. В перспективе оно может позволить угрожать и Изюму – севернее, и Красному Лиману – южнее. Кроме того, наши соединения понемногу улучшают позиции под Торецком, продвигаются западнее Курахово и движутся к границам Днепропетровской области.
Дипломатический трек
"Энергетическое перемирие" сорвалось, толком не начавшись. Киев под шумок нарушил договоренности, и ВСУ немедленно обстреляли газовую инфраструктуру в Судже, а ВС РФ пускают ракеты и БПЛА по украинским объектам в городах. Очевидно, что подобная инициатива изначально была утопией. Прекращение огня может быть только всеобъемлющим и только частью большого мирного договора, который окончательно разрешит накопившиеся проблемы, как утверждал президент России. На этом фоне Трамп пытается прожать Зеленского на новое соглашение о недрах. Проект американской стороны вышел максимально жестким, просто-таки колониальным. Вероятно, эти условия предложены для того, чтобы в процессе торговли отказаться от некоторых из них, и, судя по всему, украинская сторона поняла посыл правильно. Переговоры продолжаются, и незалежная сейчас обсуждает в основном технические детали, поскольку принципиальное согласие уже существует. Данное обстоятельство действительно похоже на шаг в сторону окончания конфликта, но приходится держать в голове, что это всего лишь самое начало пути. На дипломатическом поприще нас, разумеется, ожидает еще много сюрпризов, включая неприятные, и к моменту, когда удастся свести позиции России, Украины и США, а также, возможно, ЕС, если его интересы все же примут во внимание – пройдет еще немало времени, и на фронте может измениться многое.
Ранее, 30 марта, военный историк и публицист Евгений Норин определил событие недели, которым стали попытки ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области и выдвижение США более жестких условий по сделке с полезными ископаемыми. На чем настаивает Вашингтон и почему это может привести к колониальной зависимости Украины – подробнее в материале Readovka.