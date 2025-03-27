Бои под Курском, Лиманом и Белгородом на фоне сорванного перемирия

00:05 31.03.2025

Евгений Норин



СВО



Пока стороны обмениваются ударами по объектам энергетической инфраструктуры, на земле идут бои. ВСУ пытаются прорваться под Белгород, а русские освобождают Курскую область и продолжают продвигать по всей линии фронта



Курское направление



